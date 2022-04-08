А девятнадцатилетний красногорец Даниил, наоборот, собирается явиться в военкомат, хоть и считает срочную службу пустой тратой времени. Несмотря на то, что он закончил колледж уже год назад, повестку ему так и не вручили. Но без военного билета не берут на работу, так что, по-видимому, отслужить всё равно придётся.

Изначально решение Даниила идти в армию было связано с новостями о законопроекте, предусматривающем ответственность за неявку в военкомат даже для тех, кто по каким-то причинам не получил повестку. Однако выяснилось, что такой закон пока не приняли. Сам законопроект имеет уже четырёхлетнюю историю. Для рассмотрения в Госдуме его внесли в январе 2018 года, через два месяца его приняли в первом чтении, но во втором чтении он был принят только 22 февраля этого года. Третье, последнее, чтение пока назначено на апрель без определённой даты.

Большинство опрошенных негативно отзываются о срочной службе, считают её потерянным годом, не хотят нарушать уже устоявшуюся жизнь. Кто-то опасается дедовщины. «По моему мнению, правильнее было бы делать чисто контрактную армию. Если человек не хочет служить, то не должен в обязательном порядке поступать в вуз или колледж» , — высказывается старшеклассник Глеб.

Однако есть и те, кто видят плюсы в обязательной службе в армии. «Пусть даже многие ребята не хотят идти в армию, в любом случае нужно отслужить этот год. Хотя бы научишься чему-нибудь новому и освоишь военные навыки. Может быть даже за этот год ты сможешь полюбить армию и останешься в ее рядах», — отзывается одиннадцатиклассник Даниил. При этом служить самому ему «не особо хочется».