Весенний призыв в армию начался 1 апреля в Зеленограде. Он проходит на фоне конфликта* на Украине и сообщений о случайно оказавшихся там срочниках. Мы поговорили с зеленоградцами призывного возраста об армии, их опасениях и отношении ко всеобщей воинской обязанности.
«Не поддерживаю призыв в армию после новостей о том, что срочники были направленны в зоны боевых действий!» — рассказывает Сергей. Сейчас он учится на последнем курсе в колледже, параллельно работает. Раньше он хотел поступать на службу по контракту, а сейчас планирует искать возможность не идти служить. «Мне без разницы на конфликт на Украине. Просто у меня есть работа, и год терять не хочу», — признаётся он.
Нет желания идти в армию и у Дмитрия. В следующем году он выпускается из колледжа. Сейчас Дмитрий входит в «Молодую гвардию Единой России». «Я считаю, что армия — это пустая трата времени, если ты не собираешься идти по контракту. В политической сфере за год можно получить много опыта, а вместо этого ты год жизни потратишь в никуда», — делится он. Однако поступление в вуз на военную кафедру или другие способы избежать срочной службы он не рассматривает.
Большинство опрошенных никак не изменили своё отношение к армии и срочной службе после 24 февраля и новостей о том, что в зоне боевых действий оказались срочники. «Это произошло по чистой случайности. Правительство прикладывает все силы, чтобы избежать таких ситуаций и в будущем, ведь срочники к такому не готовы», — считает одиннадцатиклассник Даниил. «Если честно, меня не очень волнует военная операция на Украине, просто потому что у меня нет там родственников, знакомых и мне не за кого переживать. А про срочников, увы, немного жалко ребят, что они попали в такое время», — отвечает студент-первокурсник Максим.
Формально в России не запрещено отправлять срочников в зоны военных действий. Но закон предусматривает два условия: это можно сделать только спустя четыре месяца после начала службы, и солдат-срочник должен получить воинскую учетную специальность, пояснил юрист международной правозащитной группы «Агора» (признана иностранным агентом) Александр Передрук. Однако восьмого марта президент Путин заявил, что срочники не участвую в боевых действиях на Украине. На следующий день Минобороны сообщило о захвате нескольких призывников в плен, но заверило, что «практически все» срочники уже выведены в Россию.
На фоне новостей из Украины желание идти в армию у одиннадцатиклассника Никиты «только снизилось». «Если бы наша страна находилась в тяжёлой ситуации, например, вражеские войска продвигались бы на нашу территорию, тогда я был бы готов пойти в армию. Но сейчас я не вижу себя в ней», — отвечает он.
А девятнадцатилетний красногорец Даниил, наоборот, собирается явиться в военкомат, хоть и считает срочную службу пустой тратой времени. Несмотря на то, что он закончил колледж уже год назад, повестку ему так и не вручили. Но без военного билета не берут на работу, так что, по-видимому, отслужить всё равно придётся.
Изначально решение Даниила идти в армию было связано с новостями о законопроекте, предусматривающем ответственность за неявку в военкомат даже для тех, кто по каким-то причинам не получил повестку. Однако выяснилось, что такой закон пока не приняли. Сам законопроект имеет уже четырёхлетнюю историю. Для рассмотрения в Госдуме его внесли в январе 2018 года, через два месяца его приняли в первом чтении, но во втором чтении он был принят только 22 февраля этого года. Третье, последнее, чтение пока назначено на апрель без определённой даты.
Большинство опрошенных негативно отзываются о срочной службе, считают её потерянным годом, не хотят нарушать уже устоявшуюся жизнь. Кто-то опасается дедовщины. «По моему мнению, правильнее было бы делать чисто контрактную армию. Если человек не хочет служить, то не должен в обязательном порядке поступать в вуз или колледж» , — высказывается старшеклассник Глеб.
Однако есть и те, кто видят плюсы в обязательной службе в армии. «Пусть даже многие ребята не хотят идти в армию, в любом случае нужно отслужить этот год. Хотя бы научишься чему-нибудь новому и освоишь военные навыки. Может быть даже за этот год ты сможешь полюбить армию и останешься в ее рядах», — отзывается одиннадцатиклассник Даниил. При этом служить самому ему «не особо хочется».
Сколько всего зеленоградцев планируют призвать в этом году — неизвестно. В московском военкомате отвечать на этот вопрос отказались, сославшись на служебную тайну. Однако информация о числе зеленоградских призывников регулярно раскрывается в официальных сообщениях. Если судить по данным прошлых лет, то за год (весной и осенью) призывают около трёхсот человек.
*Согласно требованию Роскомнадзора, мы не можем в своих публикациях называть проводимую на Украине специальную операцию «нападением», «вторжением» или «объявлением войны», если это не прямая цитата.