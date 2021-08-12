Как призывник и военкомат потеряли друг друга. В зеленоградском суде рассмотрели уголовное дело по уклонению от военной службы — первое как минимум за последние шесть лет 12.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Призывник Сергей Ф. явился в зеленоградский военкомат, но срок его отправки на службу перенесли. Он ждал следующую повестку, а в военкомате считали, что выдали её под расписку. Он ждал, а военкомат искал его — так дело дошло до суда, который приговорил его по уголовной статье за уклонение от срочной службы в армии к штрафу в 20 тысяч рублей.

Это первый приговор Зеленоградского районного суда в отношении «уклониста» как минимум за последние шесть лет, если не вообще в новой истории (все дела ранее 2015 года в электронной картотеке суда отсутствуют). Адвокат осуждённого говорит, что её подзащитный невиновен и его должны были оправдать, но он не стал оспаривать судебное решение. Рассказываем подробности.

Не уклонялся

На воинский учет Сергея (имя изменено) поставили в 2012 году, к службе призвали в ноябре 2019-го — вскоре после того как он получил вузовский диплом. В назначенный день он явился на призывную комиссию, прошел медосмотр, был признан годным, под роспись получил повестку с датой, когда он должен прибыть в комиссариат для отправки в часть, где должен был служить водителем. Водительские курсы, куда его направили для будущего призыва, он прошёл ещё несколько лет назад в школе ДОСААФ.

Место прохождения службы уже было известно. В день контрольной явки, которую назначают накануне отправки, Сергей прибыл в комиссариат, как и требовалось, к шести утра, но выяснилось, что «в связи со служебной необходимостью» срок отправки в войсковую часть перенесли на неделю.

С этого момента, собственно, и начинается история «уклонения». Председатель призывной комиссии утверждает, что лично вручила призывнику под расписку вторую повестку с новой датой отправки — она точно это помнит. В деле есть оба корешка с его подписью. Сергей утверждает, что вторую повестку не получал.

Две повестки

В суде он свою вину не признал. По его показаниям, «осенью 2019 года проходил медицинскую комиссию для прохождения военной службы. Также несколько раз направлялся в Москву для согласования места прохождения службы. Умысла на уклонение от прохождения военной службы у него не было. Повестку о необходимости явки для отправки на военную службу не получал. Всё это время ждал, когда ему позвонят и сообщат о необходимости явиться в военкомат и отправиться на службу в армию. Он несколько раз являлся в военкомат, однако точных дат не помнит».

Суд же посчитал, что его виновность объективно подтверждают собранные по делу доказательства — в основном это показания свидетелей.

В деле также есть выводы экспертизы, о которой не упоминается в тексте приговора. Про второй корешок о вручении повестки эксперт написал, что не представляется возможным определить, тот же ли человек расписывался, что и в первом корешке, где подлинная роспись.

Не нашли по месту регистрации

Когда призывник не появился в военкомате для отправки в войсковую часть, с ним попытались связаться. Начальник по подготовке призыва на военную службу (первый свидетель) рассказал, что разговаривал с Сергеем о его месте службы, всё ему рассказал. Он также объяснил в суде, что призывник должен явиться в военкомат накануне отправки к месту службы — на так называемую контрольную явку. Сергей на нее прибыл — это подтвердили все. А вот на следующей он уже не появился.

После этого, рассказал свидетель, он выезжал к Сергею по месту регистрации, но его там не было. Также он звонил отцу призывника, который ответил, что не знает, где сын. При этом в тексте судебного приговора не уточняется, сколько раз начальник по подготовке призывников выезжал по месту регистрации Сергея и звонил ли ему самому.

Противоречия

Вторым свидетелем выступила старший помощник военного комиссара по правовой работе зеленоградского военкомата.

Оба свидетеля, как это отражено в приговоре, утверждают, что в день контрольной явки Сергей получил повестку с новой датой. Однако в разговоре с «Зеленоград.ру» его адвокат Людмила Леонова уточняла, что оба свидетеля на самом деле не видели момента, как председатель призывной комиссии вручала эту повестку, о чем они сказали в суде. В приговоре это не упоминается.

— Я считаю, что его вина не доказана. Приговор фактически построен только на показаниях председателя призывной комиссии, — высказала свою позицию адвокат в беседе с корреспондентом «Зеленоград.ру». — Другие два свидетеля не видели, чтобы она вручала ему повестку под роспись.

Председатель призывной комиссии в суде настаивала, что вручила повторную повестку с новой датой на контрольной явке, он в ней расписался, «данная повестка вручалась в присутствии членом призывной комиссии» (так написано в приговоре) и «она точно помнит, что лично вручала [фамилия] повестку на контрольную явку».

Адвокат считает, что показания председателя и показания свидетелей расходятся. Суд не согласился, описав это в приговоре так: «Выступая в прениях сторон, защитник пытались опорочить показания свидетелей обвинения, настаивая на их противоречивости. Суд не может согласиться с доводами стороны защиты, полагая, что положенные в основу приговора показания свидетелей по делу являются последовательными и правдивыми, объективно подтверждаются иными доказательствами по делу».

Думал, из-за ковида

В поисках уважительных причин, которые могли бы объяснить неявку призывника в назначенный день, военкомат отправил запрос в городскую больницу, не обращался ли он за медицинской помощью в период с конца ноября по конец декабря 2019 года, — нет, не обращался.

В феврале 2020-го военкомат сообщил рапортом в следственный комитет об обнаружении признаков преступления, и отправил туда дело призывника с выписками, корешками, запросами и протоколами призывной комиссии на проверку.

Призывник тем временем всё ждал звонка из военкомата. Потом начались разные ограничения в связи с пандемией коронавируса, и Сергей решил, что из-за этого призыв отменили. А потом узнал, что его по уголовной статье обвиняют в уклонении от воинской службы. Суд состоялся уже в 2021 году. Со дня поступления дела в суд до последнего заседания прошло четыре месяца, несколько раз заседания переносили то по болезни участников процесса, то по другим причинам.

Приговор

«Уклонился от призыва на военную службу при отсутствии уважительных причин и законных оснований для освобождения от этой службы», не имея оснований для отсрочки от призыва, «снижая боевую и мобилизационную готовность, а также готовность к переходу на условия военного времени», говорится в приговоре. В военкомат в назначенный день не явился, «реализуя умысел на уклонение». Нарушил 59-ю статью Конституции и несколько статей Федерального закона о воинской обязанности и военной службе.

При назначении наказания суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств: ранее не судим, имеет на иждивении маленького ребёнка, родившегося в 2020 году, оказывает материальную поддержку жене, которая находится сейчас в отпуске по уходу за ребёнком.

Учитывая отсутствие отягчающих вину обстоятельств и материальное положение подсудимого, суд назначил Сергею наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

До вступления приговора в законную силу Сергей находился под подпиской о невыезде.

Что говорит закон

Уклонение от прохождения военной службы считается уголовным преступлением (статья 328 УК РФ), максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет, минимальное — штраф до 200 тысяч рублей.

В Уголовно-процессуальном кодексе есть статья 14 о презумпции невиновности. По ней «все сомнения в виновности обвиняемого […] толкуются в пользу обвиняемого». Однако, как упоминалось выше, суд не узрел противоречий в показаниях свидетелей. Несмотря на позицию адвоката и изначально самого подзащитного о том, что у него не было умысла уклоняться, Сергей отказался от апелляции и комментариев.

Новое дело

Через несколько дней после вынесения первого в истории города приговора по 328-й статье Уголовного кодекса (судя по электронной картотеке), в Зеленоградском районном суде было зарегистрировано новое дело в отношении человека, обвиняемого по той же статье. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а через месяц продлили. Правда, эти два события проходят под двумя разными номерами дел, а фамилия фигуранта трижды напечатана по-разному.

Всего в Москве с 2014 года по настоящее время рассмотрели чуть более 150 уголовных дел по статье 328 (включая упомянутые зеленоградские, все три — 2021 года). Некоторые касаются мер пресечения, продления ареста, апелляции в отношении одних и тех же фигурантов. До 2014-го, судя по картотеке, дел об уклонении в столичных судах не было.

Кажется, число таких дел растет — за восемь месяцев этого года в столичных судах рассмотрели уже 30 дел. Для сравнения — в самом «урожайном» 2017 году было 33 дела за весь год.

Читайте также
Зеленоградским призывникам предлагали «откосить» за 200 тысяч рублей
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
суд, армия
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Деревня Рузино в 20-м веке. Записали истории, рассказанные старожилами Истории
Акция «Погуляй собаку» — 14 августа в приюте «Ника» Афиша
Магазин «Подружки-рукодельницы» открывается 14 августа Новое место
Сильный шум под окнами префектуры мешает спать жителям окрестных домов. Полиция привычно не реагирует, а администрация просит потерпеть Истории
Как призывник и военкомат потеряли друг друга. В зеленоградском суде рассмотрели уголовное дело по уклонению от военной службы — первое как минимум за последние шесть лет Истории
Петиция об отмене светофоров с «белым человечком» набрала почти тысячу подписей Новости
Мэрия готовится к оплате проезда в автобусе с помощью технологии распознавания лица Новости
Активисты намерены провести референдум по вопросу строительства комплекса по переработке отходов рядом с Поварово Новости
Новый партнёр клуба друзей «Зеленоград.ру» — курсы «New School». Разыгрываем бесплатное обучение Новости
Асфальт укладывают во время дождя. Это вообще нормально? Ответы
Фирменный магазин Kerama Marazzi — теперь и в Зеленограде. Он работает возле станции Крюково Новости
Кандидат в Госдуму от КПРФ Иван Ульянченко опубликовал свою программу. Вот её краткий пересказ Новости
Кремлевскую «Чайку», возившую советского министра иностранных дел, продают в Зеленограде. Мы поговорили с её владельцем Истории
Пропал 57-летний Александр Трифанов. Помогите найти Новости
Начался поиск волонтёров для помощи людям у временного пешеходного моста в Крюково Новости
«Зеленопарк» запустил свой сервис проката электросамокатов по городу. Вот как он работает и сколько стоит Новости
Где в Зеленограде можно собирать грибы и ягоды (оказывается, далеко не везде) Ответы
Первые детские соревнования по SUP-сёрфингу в Зеленограде. 14 августа на Большом городском пруду Афиша
Павильон «Здоровая Москва» на площади Юности возобновил работу в обычном режиме. Раньше там была только вакцинация, а теперь — дополнительные исследования для переболевших ковидом Новости
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Остановку «Пожарное депо» переименовали в «Храм Александра Невского» Новости
Высокий, узкий, ненадежный и скользкий — четыре главные претензии к временному пешеходному мосту на станции Крюково. И чем он опасен в будущем Истории
Кандидата от «Яблока» Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму по нашему округу за связь со структурами Навального. Он будет обжаловать это решение Новости
«Держать и не пущать бессмысленно». Сергей Собянин вступился за электросамокаты Новости
Умерла создатель и руководитель зеленоградского хора «Кантилена» Ирэна Сарнацкая Новости
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Пятеро заключенных сбежали из изолятора в Истре. За помощь в розыске одного из них полиция обещает миллион рублей Новости
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
«Софтиум Зеленоград»: свежий воздух, бассейн, программирование. Новая смена пройдет с 9 по 20 августа Истории
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру