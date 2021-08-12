Призывник Сергей Ф. явился в зеленоградский военкомат, но срок его отправки на службу перенесли. Он ждал следующую повестку, а в военкомате считали, что выдали её под расписку. Он ждал, а военкомат искал его — так дело дошло до суда, который приговорил его по уголовной статье за уклонение от срочной службы в армии к штрафу в 20 тысяч рублей.
Это первый приговор Зеленоградского районного суда в отношении «уклониста» как минимум за последние шесть лет, если не вообще в новой истории (все дела ранее 2015 года в электронной картотеке суда отсутствуют). Адвокат осуждённого говорит, что её подзащитный невиновен и его должны были оправдать, но он не стал оспаривать судебное решение. Рассказываем подробности.
На воинский учет Сергея (имя изменено) поставили в 2012 году, к службе призвали в ноябре 2019-го — вскоре после того как он получил вузовский диплом. В назначенный день он явился на призывную комиссию, прошел медосмотр, был признан годным, под роспись получил повестку с датой, когда он должен прибыть в комиссариат для отправки в часть, где должен был служить водителем. Водительские курсы, куда его направили для будущего призыва, он прошёл ещё несколько лет назад в школе ДОСААФ.
Место прохождения службы уже было известно. В день контрольной явки, которую назначают накануне отправки, Сергей прибыл в комиссариат, как и требовалось, к шести утра, но выяснилось, что «в связи со служебной необходимостью» срок отправки в войсковую часть перенесли на неделю.
С этого момента, собственно, и начинается история «уклонения». Председатель призывной комиссии утверждает, что лично вручила призывнику под расписку вторую повестку с новой датой отправки — она точно это помнит. В деле есть оба корешка с его подписью. Сергей утверждает, что вторую повестку не получал.
В суде он свою вину не признал. По его показаниям, «осенью 2019 года проходил медицинскую комиссию для прохождения военной службы. Также несколько раз направлялся в Москву для согласования места прохождения службы. Умысла на уклонение от прохождения военной службы у него не было. Повестку о необходимости явки для отправки на военную службу не получал. Всё это время ждал, когда ему позвонят и сообщат о необходимости явиться в военкомат и отправиться на службу в армию. Он несколько раз являлся в военкомат, однако точных дат не помнит».
Суд же посчитал, что его виновность объективно подтверждают собранные по делу доказательства — в основном это показания свидетелей.
В деле также есть выводы экспертизы, о которой не упоминается в тексте приговора. Про второй корешок о вручении повестки эксперт написал, что не представляется возможным определить, тот же ли человек расписывался, что и в первом корешке, где подлинная роспись.
Когда призывник не появился в военкомате для отправки в войсковую часть, с ним попытались связаться. Начальник по подготовке призыва на военную службу (первый свидетель) рассказал, что разговаривал с Сергеем о его месте службы, всё ему рассказал. Он также объяснил в суде, что призывник должен явиться в военкомат накануне отправки к месту службы — на так называемую контрольную явку. Сергей на нее прибыл — это подтвердили все. А вот на следующей он уже не появился.
После этого, рассказал свидетель, он выезжал к Сергею по месту регистрации, но его там не было. Также он звонил отцу призывника, который ответил, что не знает, где сын. При этом в тексте судебного приговора не уточняется, сколько раз начальник по подготовке призывников выезжал по месту регистрации Сергея и звонил ли ему самому.
Вторым свидетелем выступила старший помощник военного комиссара по правовой работе зеленоградского военкомата.
Оба свидетеля, как это отражено в приговоре, утверждают, что в день контрольной явки Сергей получил повестку с новой датой. Однако в разговоре с «Зеленоград.ру» его адвокат Людмила Леонова уточняла, что оба свидетеля на самом деле не видели момента, как председатель призывной комиссии вручала эту повестку, о чем они сказали в суде. В приговоре это не упоминается.
— Я считаю, что его вина не доказана. Приговор фактически построен только на показаниях председателя призывной комиссии, — высказала свою позицию адвокат в беседе с корреспондентом «Зеленоград.ру». — Другие два свидетеля не видели, чтобы она вручала ему повестку под роспись.
Председатель призывной комиссии в суде настаивала, что вручила повторную повестку с новой датой на контрольной явке, он в ней расписался, «данная повестка вручалась в присутствии членом призывной комиссии» (так написано в приговоре) и «она точно помнит, что лично вручала [фамилия] повестку на контрольную явку».
Адвокат считает, что показания председателя и показания свидетелей расходятся. Суд не согласился, описав это в приговоре так: «Выступая в прениях сторон, защитник пытались опорочить показания свидетелей обвинения, настаивая на их противоречивости. Суд не может согласиться с доводами стороны защиты, полагая, что положенные в основу приговора показания свидетелей по делу являются последовательными и правдивыми, объективно подтверждаются иными доказательствами по делу».
В поисках уважительных причин, которые могли бы объяснить неявку призывника в назначенный день, военкомат отправил запрос в городскую больницу, не обращался ли он за медицинской помощью в период с конца ноября по конец декабря 2019 года, — нет, не обращался.
В феврале 2020-го военкомат сообщил рапортом в следственный комитет об обнаружении признаков преступления, и отправил туда дело призывника с выписками, корешками, запросами и протоколами призывной комиссии на проверку.
Призывник тем временем всё ждал звонка из военкомата. Потом начались разные ограничения в связи с пандемией коронавируса, и Сергей решил, что из-за этого призыв отменили. А потом узнал, что его по уголовной статье обвиняют в уклонении от воинской службы. Суд состоялся уже в 2021 году. Со дня поступления дела в суд до последнего заседания прошло четыре месяца, несколько раз заседания переносили то по болезни участников процесса, то по другим причинам.
«Уклонился от призыва на военную службу при отсутствии уважительных причин и законных оснований для освобождения от этой службы», не имея оснований для отсрочки от призыва, «снижая боевую и мобилизационную готовность, а также готовность к переходу на условия военного времени», говорится в приговоре. В военкомат в назначенный день не явился, «реализуя умысел на уклонение». Нарушил 59-ю статью Конституции и несколько статей Федерального закона о воинской обязанности и военной службе.
При назначении наказания суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств: ранее не судим, имеет на иждивении маленького ребёнка, родившегося в 2020 году, оказывает материальную поддержку жене, которая находится сейчас в отпуске по уходу за ребёнком.
Учитывая отсутствие отягчающих вину обстоятельств и материальное положение подсудимого, суд назначил Сергею наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.
До вступления приговора в законную силу Сергей находился под подпиской о невыезде.
Уклонение от прохождения военной службы считается уголовным преступлением (статья 328 УК РФ), максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет, минимальное — штраф до 200 тысяч рублей.
В Уголовно-процессуальном кодексе есть статья 14 о презумпции невиновности. По ней «все сомнения в виновности обвиняемого […] толкуются в пользу обвиняемого». Однако, как упоминалось выше, суд не узрел противоречий в показаниях свидетелей. Несмотря на позицию адвоката и изначально самого подзащитного о том, что у него не было умысла уклоняться, Сергей отказался от апелляции и комментариев.
Через несколько дней после вынесения первого в истории города приговора по 328-й статье Уголовного кодекса (судя по электронной картотеке), в Зеленоградском районном суде было зарегистрировано новое дело в отношении человека, обвиняемого по той же статье. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а через месяц продлили. Правда, эти два события проходят под двумя разными номерами дел, а фамилия фигуранта трижды напечатана по-разному.
Всего в Москве с 2014 года по настоящее время рассмотрели чуть более 150 уголовных дел по статье 328 (включая упомянутые зеленоградские, все три — 2021 года). Некоторые касаются мер пресечения, продления ареста, апелляции в отношении одних и тех же фигурантов. До 2014-го, судя по картотеке, дел об уклонении в столичных судах не было.
Кажется, число таких дел растет — за восемь месяцев этого года в столичных судах рассмотрели уже 30 дел. Для сравнения — в самом «урожайном» 2017 году было 33 дела за весь год.