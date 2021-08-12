Не уклонялся

На воинский учет Сергея (имя изменено) поставили в 2012 году, к службе призвали в ноябре 2019-го — вскоре после того как он получил вузовский диплом. В назначенный день он явился на призывную комиссию, прошел медосмотр, был признан годным, под роспись получил повестку с датой, когда он должен прибыть в комиссариат для отправки в часть, где должен был служить водителем. Водительские курсы, куда его направили для будущего призыва, он прошёл ещё несколько лет назад в школе ДОСААФ.

Место прохождения службы уже было известно. В день контрольной явки, которую назначают накануне отправки, Сергей прибыл в комиссариат, как и требовалось, к шести утра, но выяснилось, что «в связи со служебной необходимостью» срок отправки в войсковую часть перенесли на неделю.

С этого момента, собственно, и начинается история «уклонения». Председатель призывной комиссии утверждает, что лично вручила призывнику под расписку вторую повестку с новой датой отправки — она точно это помнит. В деле есть оба корешка с его подписью. Сергей утверждает, что вторую повестку не получал.