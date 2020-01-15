Большинство опрошенных старшеклассников и первокурсников Зеленограда не хотят идти в армию, несколько человек уже поступили на военную кафедру в МИЭТ, несколько планируют там учиться — это освобождает от срочной службы. Только двое из десяти сказали о нейтральном отношении. Например, 17-летний Егор, студент Политехнического колледжа, объяснил так: «Желания идти особо нет. Но служба в армии поможет в дальнейшем трудоустройстве и т. п.: лично я хочу связать свою жизнь с авиацией. В большинстве случаев спрашивают: служил или нет».

Друзья и родственники опрошенных, по их словам, в основном относятся к армии так же: либо нейтрально, либо негативно. «Никто из родных не считает это обязательным, так как этот год я могу провести с большей пользой и посвятить это время чему-то более важному», — сказал нам Алексей (18 лет). Сам он в армию идти не готов «ни на каких условиях», считая это «тратой времени».

«Большинство моих друзей не хотят идти в армию примерно по той же причине, что и я. Родители придерживаются мнения, что идти в армию стоит, если ты сам этого заслужил (как наказание): например, отчислили из института за неуспеваемость», — добавил студент МИЭТа Артём.

Восемнадцатилетний Александр сказал, что некоторые его знакомые считают службу в армии обязательной, «так как каждый мужчина должен отдать какой-то долг родине». Сам он считает, что армия должна стать контрактной, как в США, чтобы служить шли лишь те, кто этого хочет.

Два студента и выпускник школы сказали «Зеленоград.ру», что отслужили бы при условии близости к дому. «Я бы согласился отслужить, если бы была близость к дому и более частые увольнения, чтобы видеться с близкими. Вообще я считаю, что необходимо переходить к контрактной армии, тогда было бы больше желающих, или освобождать/сокращать срок службы людей с высшим образованием», — считает Артём (18 лет). «Возможно, я бы согласился отслужить при условии, что я покину свой дом не более чем на три месяца», — добавил Алексей (18 лет).

Несмотря на преобладающее нежелание идти в армию, открыто о будущих попытках «откосить» сказали только двое. «У меня лично нет никакого желания идти в армию. Да, пока у меня есть отсрочка по учёбе, но в дальнейшем я всё равно буду пытаться „косить“. Потому что это мое право выбора, идти мне служить или не идти, не понимаю, как в демократической стране кто-то за меня может решать, что мне делать», — возмущается Александр.

Студент МИЭТа Артём полагает, что армия — это потеря года, который можно потратить на саморазвитие: «„Откосить“ могу только в случае, если, пойдя в армию, потеряю что-то стоящее, например, перспективную работу». При этом он планирует получить отсрочку не на год, а насовсем.

О дедовщине все опрошенные говорили спокойно, полагая ее привычным и традиционным явлением. «Дедовщина как была, так и будет. Дедовщина зависит только от воспитания», — сказал Алексей. «Зная русский менталитет, скорее всего, можно столкнуться с дедовщиной и на сегодняшний день», — считает Александр.

«У меня есть друг, который сейчас служит, и могу сказать, что наличие дедовщины зависит от того, как повезёт. Я считаю, что это зависит от командира и строгости других главнокомандующих», — пояснил Артём. Старшеклассник Шамиль добавил: «Мне кажется, дедовщины уже нет, как было раньше по рассказам. Некоторые люди просто не умеют находить общий язык с другими людьми».