В конце октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев. Сам он объяснил случившееся дедовщиной: офицеры в части избивали солдат и отбирали у них деньги, а конкретно ему угрожали изнасилованием. Минобороны сначала категорически отвергало эту версию, но в декабре Шамсутдинов получил статус потерпевшего по делу о неуставных отношениях, а обвиняемый по этому делу уже признал вину. В январе Шамсутдинов написал письмо, попросив прощения у родственников жертв и выразил сожаления о своем поступке, отметив, что не видел другого выхода, так как не мог «дальше терпеть издевательства».
«Зеленоград.ру» попросил школьников и студентов рассказать о желании служить в армии и отношении к дедовщине.
Большинство опрошенных старшеклассников и первокурсников Зеленограда не хотят идти в армию, несколько человек уже поступили на военную кафедру в МИЭТ, несколько планируют там учиться — это освобождает от срочной службы. Только двое из десяти сказали о нейтральном отношении. Например, 17-летний Егор, студент Политехнического колледжа, объяснил так: «Желания идти особо нет. Но служба в армии поможет в дальнейшем трудоустройстве и т. п.: лично я хочу связать свою жизнь с авиацией. В большинстве случаев спрашивают: служил или нет».
Друзья и родственники опрошенных, по их словам, в основном относятся к армии так же: либо нейтрально, либо негативно. «Никто из родных не считает это обязательным, так как этот год я могу провести с большей пользой и посвятить это время чему-то более важному», — сказал нам Алексей (18 лет). Сам он в армию идти не готов «ни на каких условиях», считая это «тратой времени».
«Большинство моих друзей не хотят идти в армию примерно по той же причине, что и я. Родители придерживаются мнения, что идти в армию стоит, если ты сам этого заслужил (как наказание): например, отчислили из института за неуспеваемость», — добавил студент МИЭТа Артём.
Восемнадцатилетний Александр сказал, что некоторые его знакомые считают службу в армии обязательной, «так как каждый мужчина должен отдать какой-то долг родине». Сам он считает, что армия должна стать контрактной, как в США, чтобы служить шли лишь те, кто этого хочет.
Два студента и выпускник школы сказали «Зеленоград.ру», что отслужили бы при условии близости к дому. «Я бы согласился отслужить, если бы была близость к дому и более частые увольнения, чтобы видеться с близкими. Вообще я считаю, что необходимо переходить к контрактной армии, тогда было бы больше желающих, или освобождать/сокращать срок службы людей с высшим образованием», — считает Артём (18 лет). «Возможно, я бы согласился отслужить при условии, что я покину свой дом не более чем на три месяца», — добавил Алексей (18 лет).
Несмотря на преобладающее нежелание идти в армию, открыто о будущих попытках «откосить» сказали только двое. «У меня лично нет никакого желания идти в армию. Да, пока у меня есть отсрочка по учёбе, но в дальнейшем я всё равно буду пытаться „косить“. Потому что это мое право выбора, идти мне служить или не идти, не понимаю, как в демократической стране кто-то за меня может решать, что мне делать», — возмущается Александр.
Студент МИЭТа Артём полагает, что армия — это потеря года, который можно потратить на саморазвитие: «„Откосить“ могу только в случае, если, пойдя в армию, потеряю что-то стоящее, например, перспективную работу». При этом он планирует получить отсрочку не на год, а насовсем.
О дедовщине все опрошенные говорили спокойно, полагая ее привычным и традиционным явлением. «Дедовщина как была, так и будет. Дедовщина зависит только от воспитания», — сказал Алексей. «Зная русский менталитет, скорее всего, можно столкнуться с дедовщиной и на сегодняшний день», — считает Александр.
«У меня есть друг, который сейчас служит, и могу сказать, что наличие дедовщины зависит от того, как повезёт. Я считаю, что это зависит от командира и строгости других главнокомандующих», — пояснил Артём. Старшеклассник Шамиль добавил: «Мне кажется, дедовщины уже нет, как было раньше по рассказам. Некоторые люди просто не умеют находить общий язык с другими людьми».
В апреле 2019 года в Москве проходил круглый стол на тему, готовы ли служить Отечеству молодые жители столицы. Военные уверены, что да.
Замруководителя московского отделения Всероссийской организации «Боевое братство», член президиума «Офицеров России» Вячеслав Калинин заявил тогда: «Если 10-15 лет назад обращались в ветеранскую организацию с вопросом о том, как можно законно не служить, то уже 5-7 лет молодые люди спрашивают, как пойти служить в интересующие их войска».
Начальник отдела подготовки и проведения призыва Военного комиссариата города Москвы Михаил Будко подтвердил, что уклонистов с каждым призывом всё меньше: «Потому что привлекательность военной службы увеличивается, в войска поступает современная техника, которой призывник хочет управлять. В осенний призыв-2018 уклонистов было всего 29 человек на всю Москву».
По его данным, на апрель 2019-го на воинском учете в Москве состояло порядка 250 тысяч человек, из них не могут быть призваны около 170 тысяч (среди них и те, кто не подходит по состоянию здоровья, и те, кто учится), еще около 2 тысяч человек имеют непогашенную судимость. Будко уточнил, что численность людей с отсрочкой из призыва в призыв одинаковая. План на весенний призыв-2019 составлял 6 тысяч человек.
По словам военных, молодежь чаще всего хочет попасть в воздушно-десантные войска, войска специального назначения, морскую пехоту, а конкурс в научную роту составляет 10 человек на место.
На той же встрече зампредседателя Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Анна Романова заявила, что обращения к ним по поводу дедовщины стали единичными. «Слава богу, мы ушли от дедовщины», — сказала она. По ее словам, в основном обращения касаются состояния здоровья, потому что ребята-срочники часто лежат в госпитале, и это беспокоит родителей.
«Зеленоград.ру» обращался в окружной комиссариат и вышестоящий московский комиссариат с просьбой предоставить данные по призывам за последние годы. Однако в обоих военкоматах заявили, что общаются только лично или посредством бумажных писем через Почту России, других видов связи с ними нет.