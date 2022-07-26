Два года в обычном детсаду

— Сыну четыре с половиной года. История у нас такая: в два года перед садиком прошли диспансеризацию, чтобы попасть в группу кратковременного пребывания (ГКП) — в списке врачей был психиатр, но мы его тогда не заинтересовали. ГКП была в Центре игровой поддержки ребенка, где мамы ходят вместе с детьми и маленькие группы по пять человек. Это дало нам возможность как-то социализироваться, хотя изначально мы думали, что ребёнок сложный.

Потом была диспансеризация в три года, и тогда невролог уже поставила Мирославу диагноз «задержка психо-речевого развития» (ЗПРР) и начала с ним работать. После лекарственного курса через три месяца она отправила нас к психиатру за направлением на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК), чтобы определить образовательный маршрут. Психиатр подтвердила диагноз, и ПМПК дала заключение, в котором была прописана необходимость работы с психологом, логопедом и дефектологом.

Всех назначенных специалистов предоставил нам детский садик школы 2045 — они занимаются с сыном пять раз в неделю. Мы договорились о расписании, в какие дни кто из них его забирает. Мирослав приходит в садик, занимается, гуляет, и в обед мы уходим домой — с детьми у него пока не получается общаться и играть, есть в саду он тоже не может, так что обедаем дома.

Группа у нас обычная, инклюзивная, для всех детей. Дефектолог работает не в нашем саду, она приезжает в наш садик из другого здания, чтобы позаниматься с определёнными детьми. Отдельный тьютор ему не нужен, сын может вполне самостоятельно сходить в туалет или дойти до занятий — он научился это делать в своей группе. Сначала воспитательница водила его за ручку, там было два таких сложных ребёнка, а сейчас он справляется сам, ходит вместе со всеми. На прогулку то же самое. Просто Мирослав неконтактный, и с едой ничего не получается — его пробовали его кормить, он не ест.