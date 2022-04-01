«Я многодетная мама, зеленоградка, которая волею судеб несколько недель назад решила помочь беженцам с территорий военных действий. И в процессе работы столкнулась с инициативной группой, которая хаотично пыталась создавать заявки и помогать беженцам здесь, в Москве», — рассказывает Мария.

Вместе с другими волонтёрами она собрала и отправила фуру с гуманитарной помощью для беженцев на юге страны. Вместе с мужем отвезла вещи и продукты для беженцев в Клину. Помогла собрать и отправить одежду и обувь большого, редкого размера беженке в пункте временного размещения (ПВР).

Однако в процессе работы стало понятно, что все вещи собирать очень трудно: их нужно сортировать, собирать под заявки, а на это не было ни сил, ни времени. Поэтому, чтобы лучше организовать работу группы, волонтёры создали телеграм-канал, в котором собрали всю актуальную информацию. В этом же канале беженцы могут оставлять заявки на получение необходимой помощи. Скоро для этого запустят ещё и специального чат-бота.

«Канал был создан буквально на прошлой неделе. Сейчас он наполняется информационно. Мы делаем основной упор на создание понятной и прозрачной схемы взаимодействия не только между нами, инициативной группой, и беженцами, но также и фондом, который согласился нам помочь», — делится Мария планами сообщества, — «В Москве есть помещения, в которых мы будем собирать вещи, предоставленные фондом. Их нужно будет сортировать под заявки и доукомплектовывать продуктовыми наборами». Также прямо сейчас волонтёры ищут помещение в Зеленограде, в котором смогут открыть пункт сбора и сортировки вещей.

Пока группа помогает беженцам только в Москве и области и налаживает свою работу. Проверяет, всё ли учтено и всё ли правильно работает.

«Мы хотим работать грамотно. Сейчас уже в разработке памятка волонтёра. Волонтёры у нас будут помогать не только сбором заявок. Также они будут сортировать вещи, предоставлять беженцам помощь. Некоторые волонтёры, в том числе и из числа беженцев, возможно, будут создавать небольшие видеоконференции, в которых будут рассказывать, как получить гражданство, статус беженца, медицинскую помощь, как устроить детей в школу и сад. Основная цель для нас — помочь людям, приехавшим сюда, встать на ноги, получить какие-то вещи», — рассказывает Мария Макеева.

По её словам, сейчас в помощи нуждаются в большей степени те беженцы, которые выбрались из страны своим ходом: «Я разговаривала со многими беженцами, которые находятся в пунктах временного размещения, так называемых ПВР. У этих людей есть кров над головой, есть хорошее государственное обеспечение питанием, их на 99% обеспечивают необходимой одеждой. Дети ходят в школы, в сады, получают канцтовары, с ними играют волонтёры, к ним приезжают театры. А люди, которые приехали своим ходом, обычно мало что с собой брали. Причём многие не приехали, а пришли пешком через леса под обстрелами, или выехали на своей машине, но тоже рискуя своей жизнью». Поэтому сейчас волонтёры активно собирают одежду и вещи на весну, а также канцтоваров, школьную форму и ранцы для детей, подушки, одеяла и постельное белье.

Однако инициативная группа не планирует активный сбор вещей у населения. Теперь одежду и обувь будет предоставлять благотворительный фонд, который сам собирает чистую одежду в идеальном состоянии, сортирует её и тщательно следит за тем, чтобы на вещах не было дырок и пятен. «Но будут, конечно, исключения, потому что фонды не могут предоставить абсолютно всё, что нам нужно», — отмечает Мария.

На данный момент при содействии Марии и других волонтёров помощь получили около 50-100 семей, причём некоторым из них привозили вещи, продукты и лекарства несколько раз: «Понятно, что если женщина приехала с несовершеннолетними детьми, да ещё если они младшего дошкольного возраста, то у неё нет возможности устроиться на работу и получить какой-то заработок. Поэтому таким семьям помогали больше».

«Мы просто обычные люди, мы не организация, у нас нет какой-то юридической структуры, мы просто группа добровольцев, которая за свой счёт, в своё собственное свободное время пытается помочь людям», — рассказывает Мария Макеева, «Наша группа не привлекает денежных средств. Люди могут помогать финансово, но эти деньги мы тратим на приобретение тех же продуктов, иногда на приобретение лекарств при предоставлении рецептурных назначений. Но это всё в меньшей степени».

Мария считает, что беженцам важнее помогать не деньгами, а конкретными действиями, продуктами или вещами. Например, сдать комнату или квартиру напрямую, без посредников, или предоставить работу. «Всё это будет им лучшим подспорьем, чем 100 рублей, переведённые на неизвестную карту неизвестным личностям. Если же мы будем тянуть из карманов сто, тысячу, две тысячи рублей, а потом поймём, что нам самим не хватает этих денег для собственных семей, то мы начнём злиться на этих беженцев. Самое главное правило для меня — это помочь ровно тем, с чем мне не жалко расстаться. На самом деле, необязательно иметь те же сто рублей, чтобы сделать добро. Иногда надо иметь лишние пять минут, открытое сердце и желание помочь. И с этим желанием мир станет добрее».

Предложить жильё, работу, вещи, продукты для беженцев или записаться в волонётры может каждый желающий в телеграм-канале @need2help.