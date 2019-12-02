Продолжаем дискуссию — нужен ли мусоропровод в доме или он своё отживает. В Зеленограде есть жилые дома, где нет мусоропровода — или нет как конструкции, или он заварен, и жильцы им не могут пользоваться. Мы попросили жителей четырех таких домов рассказать, как им живётся без этого привычного городского удобства, грязно ли в подъезде, куда они выносят мусор, и есть ли условия для его сортировки.
— Насколько я помню, в первые годы мусоропроводы в нашем доме не разваривали из-за ремонтов. Опасались, что обязательно найдутся умники, которые будут выкидывать в мусоропровод строительные отходы. Потом несколько раз на собрании жильцов поднимался этот вопрос и даже как-то выносился на голосование. Но большинство собственников высказалось против открытия мусоропровода.
Мусор выносим в контейнер, который стоит во дворе. Иногда, конечно, какие-то люди выставляли мусор к урнам у подъезда, но это бывало разово. У нас висит объявление — «не надо так делать». Лично я прожил в домах с мусоропроводами много лет. По факту, очень быстро привыкаешь про выносить мусор утром на улицу, в контейнер. Большой проблемы я в этом не вижу.
Про тех, кому выносить мусор было бы сложно, лично я не знаю. В доме живут относительно молодые люди. Люди в возрасте тоже есть, конечно, но о такой проблеме я ни разу не слышал. Ну и надо понимать, что в доме, где квартиры покупались, одинокие старики — очень редкий случай. У нас есть пожилые люди, но, насколько я вижу, они не одиноки.
Контейнеров для раздельного сбора мусора возле нашего дома я не видел. А в соседнем дворе точно есть.
— Я доволен — быстрее приучимся более ответственно подходить к мусору. Выбрасываем мусор в урны на улице. Ниши на этажах официально имеют статус лифтового холла и по проекту не являются местом хранения колясок или велосипедов. Но, конечно, все хотят там хранить. Я знаю, что в других ЖК «ПИК» [застройщик] пошел навстречу и разрешил установку дверей в нишах. В нашем случае в управляющей компании тоже сказали, чтоб жильцы согласовали модель или тип двери, и тогда ее добавят к проекту — или как это правильно называется. Кворум пока собрать не смогли: не все ещё заселились, да и имеющиеся жильцы не особо активны. Отложили вопрос на попозже.
Уличный контейнер для сбора пластика видел неоднократно, но не уверен, всегда ли он на месте. Другое дело, что вывоз мусора нестабильный, и нередко контейнеры забиты под завязку. Мы жалуемся на портал «Наш город». Управляющая компания пообещала поменять подрядчика вывоза мусора. Посмотрим.
— Мусоропровод закрыт, потому что большинство собственников за это проголосовало. Есть небольшая часть жильцов, недовольных этим решением, они периодически поднимают этот вопрос, но большинство против. Тараканов, крыс и мышей в подъезде нет, плохих запахов тоже. Я доволен. Мусор в подъезде жильцы не складируют.
Мусорные баки стоят у нас во дворе. Были некие проблемы с раздельным сбором — на нашу стандартную контейнерную площадку не поместился шестой бак для сбора вторсырья. Думаю, со следующего года, когда раздельный сбор станет обязательным, нам поставят всё, что нужно. Но вообще-то жильцы сортируют мусор, приносят бумагу, пластик, кладут их отдельно.
— Мусоропровод не открывали, чтобы туда не скидывали строительный мусор. Ну и чтобы не было грязи, запахов, тараканов. Жильцы стали оставлять мусор в подъезде, некоторые выставляли просто за дверь. На вопросы «почему это тут стоит» отвечали, что «сейчас некогда», «вечером вынесу», «дома ребенок, не могу выйти». У кого-то из жильцов пакеты с мусором в лифте рассыпались или рвались, видел такую грязь периодически. Знаю, что кто-то жаловался в Мосжилинспекцию, чтобы открыли мусоропроводы. И сейчас появилось объявление, что мусоропровод будут «постепенно открывать».
Кстати, мы будем больше платить за коммунальные услуги, поскольку обслуживание мусоропровода и вывоз мусора из подъезда не были прописаны в договоре, в части услуг управляющей компании. У нас в чатах целые баталии на тему мусоропровода: одни жильцы против, другие за. Проводили опрос: 55% за закрытый мусоропровод.
Я за то, чтоб мусоропровод открыли. Проблема не в его наличии, а в том, что УК не хочет нормально его обслуживать — регулярно мыть, убирать вокруг него и так далее. И еще я не верю в то, что мусор из уличных баков увезут и правильно отсортируют, а не повезут их на один полигон. В чём тогда смысл закрытого мусоропровода и раздельного сбора?