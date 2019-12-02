— Насколько я помню, в первые годы мусоропроводы в нашем доме не разваривали из-за ремонтов. Опасались, что обязательно найдутся умники, которые будут выкидывать в мусоропровод строительные отходы. Потом несколько раз на собрании жильцов поднимался этот вопрос и даже как-то выносился на голосование. Но большинство собственников высказалось против открытия мусоропровода.

Мусор выносим в контейнер, который стоит во дворе. Иногда, конечно, какие-то люди выставляли мусор к урнам у подъезда, но это бывало разово. У нас висит объявление — «не надо так делать». Лично я прожил в домах с мусоропроводами много лет. По факту, очень быстро привыкаешь про выносить мусор утром на улицу, в контейнер. Большой проблемы я в этом не вижу.

Про тех, кому выносить мусор было бы сложно, лично я не знаю. В доме живут относительно молодые люди. Люди в возрасте тоже есть, конечно, но о такой проблеме я ни разу не слышал. Ну и надо понимать, что в доме, где квартиры покупались, одинокие старики — очень редкий случай. У нас есть пожилые люди, но, насколько я вижу, они не одиноки.

Контейнеров для раздельного сбора мусора возле нашего дома я не видел. А в соседнем дворе точно есть.