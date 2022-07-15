У Института БМС больше 20 научно-образовательных партнёров, среди них — Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет), НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского, Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова и другие.

С Сеченовским университетом налажено самое тесное сотрудничество. Его лабораторная база открыта для проведения экспериментов по проектам Института БМС МИЭТ: клинических и доклинических исследований, экспериментов in vitro и in vivo, исследований на животных в виварии, в гистологических лабораториях. Недавно на базе Сеченовского университета был открыт Институт Бионических технологий и инжиниринга под руководством Дмитрия Телышева, куда миэтовцы тоже приходят на практику.

«Мы тесно общаемся с врачами Сеченовского университета и при обсуждении будущих проектов, и в ходе экспериментов, — подтверждает Наталья Демиденко. — Самое главное для нас — понять, что нужно самим медицинским работникам, и сделать так, чтобы наши идеи и приборы приносили им реальную пользу. К примеру, один из врачей нам рассказывал, что кисть руки даёт самую полную информацию о состоянии пациентов после операций на мозге — сохранность мелкой моторики говорит о том, что определённые структуры мозга не повреждены. Получается, наша перчатка с датчиками может быть полезна и в этом направлении. Будем продолжать сотрудничество, чтобы наша разработка нашла реальные применения на практике».

«Это огромное преимущество: можно делать всю инженерную часть проекта в МИЭТе, как в классическом инженерном вузе с собственным производством электроники — на нём проходят практику наши студенты, а на базе Сеченовского университета выполнить медицинскую и экспериментальную часть. В итоге, у наших студентов и учёных есть возможность, которая мало где реализована в России — совмещать хорошую инженерную школу с медицинской школой», — считает Дмитрий Рябкин.