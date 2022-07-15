В МИЭТе говорят, что Институт биомедицинских систем (БМС) — для тех, кто мечтает спасать жизни людей, но не готов становиться врачом. Здесь можно стать инженером и учёным, чтобы создавать самые современные медицинские приборы и этим приносить пользу человечеству.
Биомедицинские технологии — направление, которое родилось на стыке наук: электроники, информатики и биологии. В МИЭТе образовательная программа по данному профилю появилась в 1990-е годы на базе факультета ЭКТ (ранее ФТ). Скоро разработки кафедры БМС стали известны всей стране: портативный отечественный дефибриллятор и «искусственное сердце» из МИЭТа спасали жизни людей. Кафедра под руководством доктора физико-математических наук, профессора Сергея Васильевича Селищева была реорганизована в Институт БМС, который сегодня объединяет большую команду молодых учёных — выпускников, развивающих собственные направления исследований и читающих курсы для новых студентов.
В этом году на направлении 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии» 47 бюджетных мест (25 с общежитием). Для поступления нужны результаты трёх ЕГЭ: по математике, русскому языку, физике или информатике (раньше на данное направление принимали только с ЕГЭ по физике). Проходные баллы прошлых лет — от 181 до 226.
«В моей семье, например, папа — математик, он учился в МИЭТе, а тётя и бабушка были врачами, — рассказывает аспирант Института БМС Наталья Демиденко. — Мне очень хотелось как-то совместить эти профессии, поэтому я пришла именно на БМС. Конечно, это всё-таки ближе к инженеру. У нас нет в программе биологии, но есть анатомия, есть смежные предметы, например, биофизика. Много курсов про электронные компоненты, как проектировать микросхемы и программировать микроконтроллеры, как разрабатывать конечные приборы».
Институт располагает собственным оснащённым лекторием на 28 мест, учебной лабораторией с современной медицинской техникой и компьютерными системами функциональной диагностики, есть компьютерный класс .
Среди профильных дисциплин — обязательное изучение анатомии и физиологии человека, а также перечень дополнительных предметов и предметов по выбору: например, биофизические основы живых систем, биоматериалы, биомедицинские оптические системы, беспроводная передача энергии и информации в биологических средах и другие.
«Дисциплины по выбору позволяют студентам более тонко „настраивать“ свои профессиональные компетенции в том направлении, которое им кажется наиболее интересным и перспективным для будущей работы. Можно пойти в сторону программирования, в оптику и биофотонику, можно выбрать проектирование электроники», — рассказал на недавнем вебинаре для абитуриентов Дмитрий Рябкин, старший преподаватель Института биомедицинских систем.
Число научных направлений Института БМС на сегодняшний день выросло до десятка. Это электрокардиографические системы и автоматические внешние дефибрилляторы, аппараты вспомогательного кровообращения, биосовместимые материалы, биомедицинская оптика, тканеинженерные конструкции, гемодиализные системы, неинвазивные глюкометры для диабетиков, системы «искусственная поджелудочная железа», чрескожная беспроводная передача энергии.
Во всё это студенты погружаются на практике. Она начинается на четвёртом курсе, а с третьего курса ребята выбирают научного руководителя из числа преподавателей и наиболее близкое для себя научное направление.
«Моим выбором стали биосовместимые материалы, углеродные наночастицы, лазерные технологии для медицины — работа под руководством Александра Герасименко, который заведует Научно-исследовательской лабораторией „Биомедицинские нанотехнологии“, — говорит Наталья Демиденко и описывает свой научный проект, будущую тему диссертации. — Мы разрабатываем гибкие тензодатчики на основе углеродных нанотрубок, которые можно прикреплять к телу и считывать амплитуду движений. Например, при реабилитации после травм или болезней, когда у человека нарушена координация, такие датчики позволяют оценить эффективность реабилитационных упражнений — показывают, как меняется со временем сила движений пациента. Другое применение датчиков — перчатка для распознавания языка жестов с компьютера. Мы уже достигли точности распознавания жестов в 94% при помощи машинного обучения. В Институте БМС совсем недавно появился такой учебный курс для студентов, со следующего года его планируется ввести в программу. У нас вообще очень много молодых ребят, которые становятся преподавателями и учёными — им интересно реализовывать свои идеи и учить студентов чему-то новому, и в этом большой плюс Института».
В лаборатории Кирилла Пожара создают неинвазивные глюкометры для диабетиков — с их помощью можно будет с их помощью можно будет измерять сахар в крови, просто прицепив прибор к мочке уха. Также коллектив лаборатории разработал опытный образец носимого аппарата «искусственная почка», который успешно прошёл предварительные испытания.
Дмитрий Телышев и его лаборатория занимаются всем, что связано с сердцем — разработкой электрокардиографов, взрослых и детских «сердечных насосов», которые имплантируют, чтобы помочь больному сердцу прокачивать кровь. Такие аппараты ставят на несколько лет, за это время сердце может регенерировать, или больной дождётся его пересадки. Недавно появился новый проект — по созданию полностью искусственного сердца.
Ещё одно интересное направление — чрескожная передача энергии, это тематика исследований научной группы Арсения Данилова. Учёные создают технологии для подзарядки имплантированных устройств, которые пока приходится подключать к электропитанию проводом, проходящим через кожу, а это небезопасно.
У Института БМС больше 20 научно-образовательных партнёров, среди них — Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет), НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского, Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова и другие.
С Сеченовским университетом налажено самое тесное сотрудничество. Его лабораторная база открыта для проведения экспериментов по проектам Института БМС МИЭТ: клинических и доклинических исследований, экспериментов in vitro и in vivo, исследований на животных в виварии, в гистологических лабораториях. Недавно на базе Сеченовского университета был открыт Институт Бионических технологий и инжиниринга под руководством Дмитрия Телышева, куда миэтовцы тоже приходят на практику.
«Мы тесно общаемся с врачами Сеченовского университета и при обсуждении будущих проектов, и в ходе экспериментов, — подтверждает Наталья Демиденко. — Самое главное для нас — понять, что нужно самим медицинским работникам, и сделать так, чтобы наши идеи и приборы приносили им реальную пользу. К примеру, один из врачей нам рассказывал, что кисть руки даёт самую полную информацию о состоянии пациентов после операций на мозге — сохранность мелкой моторики говорит о том, что определённые структуры мозга не повреждены. Получается, наша перчатка с датчиками может быть полезна и в этом направлении. Будем продолжать сотрудничество, чтобы наша разработка нашла реальные применения на практике».
«Это огромное преимущество: можно делать всю инженерную часть проекта в МИЭТе, как в классическом инженерном вузе с собственным производством электроники — на нём проходят практику наши студенты, а на базе Сеченовского университета выполнить медицинскую и экспериментальную часть. В итоге, у наших студентов и учёных есть возможность, которая мало где реализована в России — совмещать хорошую инженерную школу с медицинской школой», — считает Дмитрий Рябкин.
Выпускники Института БМС трудоустраиваются в зарубежные и российские компании, в том числе в зеленоградские — «Нейроботикс», «Медицинские компьютерные системы», «Зеленоградский инновационно-технологический центр» и «ЗИТЦ медицинской техники», «Эсдиар», БИОСС, «Фотометрикс», в зеленоградскую ГКБ им. М.П. Кончаловского. Многие работают в Samsung, есть миэтовцы и в Phillips, Abbott Russia, Siemens Russia, МЕДСИ и других крупных предприятиях.
Подать документы в бакалавриат МИЭТ на бюджетную форму обучения поступающие по результатам ЕГЭ могут до 25 июля включительно. Для высокобалльников, показавших отличные результаты на ЕГЭ, МИЭТ предусматривает стипендию в размере 50000 рублей за первый семестр. Приём документов на контрактную форму обучения продлится до 13 сентября.