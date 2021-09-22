Город планомерно приспосабливают для инвалидов уже 20 лет. Это касается транспорта, новых жилых домов и общественных зданий. Но еще полно мест, куда инвалид-колясочник или опорник не может въехать или войти. Зачастую нет перил, а пандус такой, что пользоваться им невозможно. Похоже, ни собственников помещений, ни администрацию на самом деле это не волнует — приделали вместо пандуса какие-то железки и формально закон соблюден. Проблема решается только точечно, под давлением, и уходят на это месяцы. Рассказываем на примере магазина в 18-м микрорайоне, куда в основном идут люди с проблемами здоровья.
Московские власти озаботились адаптацией городской среды в 2001 году — тогда вышел закон «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур». Постепенно, из года в год появлялись какие-то новшества — спуски с тротуаров, лифты и перила на внеуличных переходах, тактильная плитка для незрячих, пандусы в новостройках, а затем и в старых домах.
Сначала словом «пандус» не оперировали, в упомянутом законе говорилось об оснащении городской инфраструктуры «специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа». В постановлении 2009 года есть уже и пандусы, и подъемники, и прочая конкретика. И сейчас рельсы или пологие спуски для колясок и колясочников установлены почти на каждой лестнице. Однако зачастую это просто формальность — пользоваться этим пандусом невозможно.
Посмотрите, как выглядят такие рельсы на лестнице при входе в «Мед-магазин» в корпусе 1824.
По иронии судьбы, в этом магазине расширенный ассортимент товаров именно для инвалидов. «Пандус сделан так, что пользоваться им невозможно, это просто насмешка над людьми, — написала в редакцию „Зеленоград.ру“ Наталья, которая передвигается на инвалидной коляске. — Крутой, рельсы узкие, перила приварены прямо к рельсам, и коляска просто не умещается. Да и для остальных граждан надо бы сделать нормальные перила, а то ступеньки крутые, и как забраться, если человек с тросточкой? Ведь в этот магазин в основном идут люди с проблемами здоровья».
В магазине и префектуре разводят руками, обвиняя друг друга и обстоятельства. В магазине «Зеленоград.ру» сказали, что сами хотели бы, чтобы был нормальный пологий пандус, но управа не разрешает его сделать, потому что он будет выходить на дорогу. В префектуре подтвердили наличие то ли проектной, то ли строительной проблемы: «С учетом сложившейся застройки выполнить пологий подъем для входа в магазин без выступа на тротуар — проезжую часть не представляется возможным». Но вопрос будет обсуждаться.
В магазине отметили, что сами помогают подняться по лестнице инвалидам и маломобильным людям. В префектуре подтвердили, что раньше в доступном месте была установлена кнопка звонка для вызова сотрудника магазина (чтобы помочь зайти), но «из-за вандальных действий она временно отсутствует». Сколько она отсутствует, и что мешает её починить, неизвестно.
Возможно, это всё отговорки — лишь бы ничего не делать. Похожая ситуация была с магазином «Пятерочка» в 15-м микрорайоне. Больше года потребовалось, чтобы согласовать перепланировку, найти деньги и сделать нормальный въезд для колясок вместо двух узких рельс. И то после активных жалоб инвалида-колясочника и наших публикаций. Кстати, пандус там выходит на тротуар — и ничего.
Что с этим делать, непонятно. Похоже, никого проблемы инвалидов на самом деле не волнуют. Собственники помещений на первых этажах не хотят вкладываться в дорогое проектирование и реконструкцию лестниц. А городская администрация закрывает глаза на издевательские рельсы вместо нормальных пандусов, неработающие кнопки вызова персонала и реагирует только точечно и под общественным давлением.
Возможно, необходимо изменение законодательства и и субсидирование городом таких работ. «Зеленоград.ру» направит соответствующие обращения в мэрию и нашим депутатам. Присылайте нам примеры пандусов, которыми невозможно пользоваться: в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru