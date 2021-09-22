По иронии судьбы, в этом магазине расширенный ассортимент товаров именно для инвалидов. «Пандус сделан так, что пользоваться им невозможно, это просто насмешка над людьми, — написала в редакцию „Зеленоград.ру“ Наталья, которая передвигается на инвалидной коляске. — Крутой, рельсы узкие, перила приварены прямо к рельсам, и коляска просто не умещается. Да и для остальных граждан надо бы сделать нормальные перила, а то ступеньки крутые, и как забраться, если человек с тросточкой? Ведь в этот магазин в основном идут люди с проблемами здоровья».

В магазине и префектуре разводят руками, обвиняя друг друга и обстоятельства. В магазине «Зеленоград.ру» сказали, что сами хотели бы, чтобы был нормальный пологий пандус, но управа не разрешает его сделать, потому что он будет выходить на дорогу. В префектуре подтвердили наличие то ли проектной, то ли строительной проблемы: «С учетом сложившейся застройки выполнить пологий подъем для входа в магазин без выступа на тротуар — проезжую часть не представляется возможным». Но вопрос будет обсуждаться.

В магазине отметили, что сами помогают подняться по лестнице инвалидам и маломобильным людям. В префектуре подтвердили, что раньше в доступном месте была установлена кнопка звонка для вызова сотрудника магазина (чтобы помочь зайти), но «из-за вандальных действий она временно отсутствует». Сколько она отсутствует, и что мешает её починить, неизвестно.

Возможно, это всё отговорки — лишь бы ничего не делать. Похожая ситуация была с магазином «Пятерочка» в 15-м микрорайоне. Больше года потребовалось, чтобы согласовать перепланировку, найти деньги и сделать нормальный въезд для колясок вместо двух узких рельс. И то после активных жалоб инвалида-колясочника и наших публикаций. Кстати, пандус там выходит на тротуар — и ничего.