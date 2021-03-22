Рыба, птица, мясо

Отдел «Рыба, птица, мясо» расположен у противоположной входу стены. Из рыбы есть, например, форель и дикий лосось. Из птицы — курица, утка, индейка как целиком, так и разделанные. Под заказ могут привезти цесарку, гуся, а также молочного поросёнка и кроликов.

Всё мясо парное, кроме утки и курятины для жарки и варки, которые подвергают шоковой заморозке для перевозки.

Птицу и свинину везут из Воронежа, говядину — из Тамбова, баранину — из Дагестана. В отдел заказали оборудование, на котором прямо на месте можно сделать фарш по желанию покупателя. Должно появиться в конце марта.

Мясо исключительно домашнее, из небольших фермерских хозяйств.