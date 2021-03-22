«Три морковки» — это крытый фермерский рынок, где преобладает домашняя продукция. Отсюда и определение «эко». Зеленоград стал третьей точкой сети. Корреспондент «Зеленоград.ру» посетил эко-гастроном в день открытия 20 марта и подробно рассказал про ассортимент и цены.
Слева от входа подают горячий кофе, готовит кофе-машина. По акции — при заказе капучино в придачу идет один круассан за рубль. Рядом витрина со свежей выпечкой: булочки, пирожки, лепёшки, хачапури, много разных видов домашнего хлеба. Дальше в углу пивной отдел с витриной закусок и стойкой ремесленного пива.
Отдел «Рыба, птица, мясо» расположен у противоположной входу стены. Из рыбы есть, например, форель и дикий лосось. Из птицы — курица, утка, индейка как целиком, так и разделанные. Под заказ могут привезти цесарку, гуся, а также молочного поросёнка и кроликов.
Всё мясо парное, кроме утки и курятины для жарки и варки, которые подвергают шоковой заморозке для перевозки.
Птицу и свинину везут из Воронежа, говядину — из Тамбова, баранину — из Дагестана. В отдел заказали оборудование, на котором прямо на месте можно сделать фарш по желанию покупателя. Должно появиться в конце марта.
Мясо исключительно домашнее, из небольших фермерских хозяйств.
В отделе много копчёностей, других изделий из мяса птицы и кролика, приготовленных по деликатесным рецептам: ветчина руанская, запечённая на гриле индейка, запечённый кролик — их давали попробовать. Всё тоже из домашнего хозяйства (расположено в Нижегородской области) с собственным поголовьем кур, индеек и кроликов, выращенных на специальном экологическом корме. «Потому что у нас есть дети, о здоровье которых мы с мужем заботимся», — говорит продавец.
Могли бы и яйца возить: куры несут по 40-60 яиц в день, но яйца уже есть в соседнем отделе.
Здесь много разных видов сыра, творога и других молочных продуктов. Рулетики сулугуни, адыгейский сыр со специями, сметана. Есть творог из топлёного молока и топлёное масло. Часть ассортимента сейчас продаётся по сниженной стоимости, на ценниках указана цена уже со скидкой, которая продлится, возможно, несколько месяцев. Кроме того, действует пятипроцентная скидка по социальным картам.
Здесь же продают башкирские яйца высшей категории и «Синявинские» аналогичной категории.
Колбасы, сыры и молоко расположены у стены справа от входа.
На витрине выставлены салаты корейский, морской, квашеная капуста, солёные огурцы, солёные перцы и шампиньоны. Здесь же целая линейка разных соусов.
Рядом крупный отдел с сухофруктами, пряностями, орешками и мешками семечек. Пока не на всё есть ценники, но — обещают — скоро будут. Кроме этого, хозяин прилавка продаёт казаны, они тоже пока без ценника.
Отделы солений и сухофруктов расположены в центре зала напротив мясного ряда. Многие продукты выходят дешевле, чем в магазине.
«Развал» с фруктами и овощами тоже находится в центре зала на стороне, обращённой ко входу. Набор довольно стандартный: капуста, огурцы, томаты, картофель, морковь, лук, несколько сортов яблок и так далее. Цены в основном средние. Кое-что даже дешевле магазинных.
Прилавки-отделы расположены по периметру и в середине зала. Между ними просторные проходы, по которым можно свободно передвигаться с колясками и на колясках. А вот входы не приспособлены для маломобильных людей. Крыльцо перед главным входом с одной высокой ступенькой (если это можно так назвать) и маленьким крутым «пандусом» без перил, на который можно въехать с «младенческой» коляской, но не на инвалидной коляске. Также непонятно, может ли проехать инвалидная коляска через дверь. Но администрация говорит, что если понадобится, то клиенту помогут. Крыльцо у бокового «чёрного» выхода и вовсе пока в аховом состоянии, но это обещают скоро исправить.
«Три морковки» прописались в пристройке к жилому дому по адресу: Заводская улица, дом 2. Раньше здесь располагался мебельный магазин. В помещении сделали большой ремонт, перекрыли крышу. Представитель сети говорит, что долго искали помещение в Зеленограде с доступной арендой. Наконец нашли эту муцниципальнцю собственность, которую город предоствлял по очень приемлемым условиям — что редкость. Вероятно, низкая ставка связана с тем, что старую недвижимость в 19-м микоррайоне будут сносить.
Зеленоград стал третьей точкой в сети эко-гастрономов «Три морковки». Есть также в Юрлово и в Одинцово.
Магазин открыт с девяти утра до десяти вечера. В будущем время работы могут сократить до девяти вечера.
У сети есть профиль в инстаграме, где, в частности, можно найти рецепты к продуктам, купленным именно в «Трёх морковках».