Но есть и положительные моменты - около корпуса 1114 есть огороженная платная парковка. Часть машин - в крытом гаражном кооперативе. Вдоль улицы Болдов ручей организована параллельная парковка, причём она размечена так, чтобы сохранять треугольники видимости на поворотах и выездах.

Около корпуса 1110 есть пара мест, где люди довольно активно перебегают дорогу. Движение там спокойное и всего по одной полосе в каждую сторону, но всё равно неплохо было бы организовать в этих местах пешеходные переходы.

В целом же все общественные пространства связаны пешеходной зоной, по которой можно спокойно гулять, не опасаясь машин. 0,5 баллов.