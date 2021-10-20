«Зеленоград.ру» вместе с фондом «Городские проекты» продолжает составлять рейтинг общественных пространств нашего города — зон отдыха, площадей, улиц и дворов. Очередной обзор — объединенные дворы корпусов 1110—1117.
Каждую неделю мы публикуем новый обзор, дополняя рейтинг. Наша цель — независимая оценка общественных пространств, выявление лучших и худших практик, влияние на людей принимающих решения для повышения качества городской среды. Чтобы помочь нашему проекту, вступайте в клуб друзей «Зеленоград.ру».
О завершении благоустройства во дворе одного из этих корпусов — 1111 — городская администрация отчиталась в июле. Что именно там сделали, не сообщалось.
Мы проводим оценку с помощью «Двенадцати критериев качества», разработанными голландским институтом Гейла. Эта методика позволяет по единым критериям исследовать, как люди воспринимают общественное пространство: насколько оно обеспечивают безопасность, комфорт и удовольствие.
В обзоре для каждого из 12 критериев мы ставим оценку — один балл, половина или ноль баллов — и объясняем, почему оценка именно такая. В конце подводим итог и даём рекомендации. Сумма баллов и будет оценкой общественного пространства.
Ситуация с машинами в этих дворах не сильно отличается от средней по городу: много машин у подъездов и съездов с тротуаров, некоторые автомобилисты и на прямоугольнике для пожарных машин не гнушаются припарковаться.
Но есть и положительные моменты - около корпуса 1114 есть огороженная платная парковка. Часть машин - в крытом гаражном кооперативе. Вдоль улицы Болдов ручей организована параллельная парковка, причём она размечена так, чтобы сохранять треугольники видимости на поворотах и выездах.
Около корпуса 1110 есть пара мест, где люди довольно активно перебегают дорогу. Движение там спокойное и всего по одной полосе в каждую сторону, но всё равно неплохо было бы организовать в этих местах пешеходные переходы.
В целом же все общественные пространства связаны пешеходной зоной, по которой можно спокойно гулять, не опасаясь машин. 0,5 баллов.
Вдоль всех дорожек стоят фонари: небольшие парковые или высокие уличные. Двор хорошо просматривается, нет тёмных закоулков или мест. Однако не освещены некоторые детские и спортивные площадки. 0,5 баллов.
Улица Болдов ручей довольно спокойная, от неё фактически нет шума. На случай жары или небольшого дождя есть несколько качелей с навесом, а у корпуса 1113 есть навес с несколькими лавочками и спортивным инвентарём под ним. У подъездов большие козырьки, под ними есть и лавочки. 1 баллов
Всё пространство между домами представляет из себя единую пешеходную зону. По ней удобно передвигаться, дорожки проложены во всех необходимых направлениях. Почти все дорожки заасфальтированы, хотя пара протоптанный тропинок нашлись. Лестницы во дворе дублируются широким съездом — это редко где встретишь в городе. Около каждого подъезда есть пандус, по которому удобно съезжать любому маломобильному.
Однако не везде понижение тротуаров опускается до уровня дороги. Многие понижения заняты машинами. Хотя большинство дорожек заасфальтированы, но тропинки изредка всё же встречаются. Газонные ограждения стоят там где людям удобно было бы срезать пару шагов. Это легко исправить, но всё же 0,5 баллов.
Во дворе множество объектов, к которым можно прислониться, да и в целом много места, чтобы остановиться и при этом не мешать гуляющим людям. 1 балл.
Вдоль дорожек стоит много лавочек. Большинство из них новые, из одной серии, старые встречаются только у корпусов 1116, 1117. Сейчас новые лавочки выглядят прилично, но доски на них окрашены, а значит скоро они рискуют стать такими же облупившимися, как старые. Впрочем, сейчас сидеть на них всё ещё приемлемо — 1 балл
Два футбольных поля, столы для тенниса, спортивные и детские площадки — активностей много, поэтому и наблюдать за жизнью двора можно с интересом, хотя специально для этого ничего не делали. Или можно сесть на качели и просто любоваться природой. 1 балл
Вряд ли что-то в этих дворах может помешать задушевной беседе или громкому обсуждению: здесь довольно тихо и спокойно, есть где сесть и поговорить. 1 балл
Во дворе два футбольных поля, тренажёры, спортивные и детские площадки. С книжкой тоже можно спокойно выйти, а вот в настольную игру поиграть или поработать с ноутбуком не получится — столы тут только для тенниса. В корпусе 1113 есть пространство для проведения времени компанией, но это платно.
Ещё одна проблема — не все площадки освещены. Из-за этого время их использования с осени по весну ограничено. Из-за этого 0,5 баллов
Высокие 20-этажные башни не так сильно давят, как высокие многоподъездные дома. К тому же они расположены довольно далеко друг от друга. При этом появляется другая проблема — много неиспользуемого пространства, на котором ничего нет. Все эти пустыри необходимо поддерживать в приличном состоянии. Впрочем, местные коммунальщики, кажется, делают это неплохо. Поэтому 1 балл
Тут столько полянок, что летом выйти на пикник или даже позагорать. Надоест загорать, можно уйти под навес поиграть в настольный теннис или сесть на качели под навес. Зимой заливают каток — 1 балл
Пока всё здесь довольно новое, неплохо выглядит и ощущается, хотя в некоторых местах уже начинают проявляться проблемы. Но некоторые дешёвые и аляповатые детские площадки скоро могут выглядеть также ужасно, как площадка около корпуса 1116 — будто она ещё с советских времён там стоит. Крыши у качелей выполнены из пластика или профлиста, которые уже в некоторых местах погнулись или развалились.
С другой стороны, во дворе установлено качественное спортивное оборудование. Оно всё выполнено из надёжных металлических конструкций в сдержанных цветах. Скорее всего оно и прослужит долго.
Не отпускают этот двор и маленькие зелёные заборчики — газонные ограждения. Тут и там они неожиданно начинаются и обрываются. Если хочется, чтобы жители не вытаптывали газон в месте поворота, заасфальтируйте этот поворот. Если надо огородить детскую площадку, высадите вокруг неё плотные кусты. Да и выглядят они из-за постоянной перекраски ужасно. 0,5 балла за общую обстановку во дворе.
Дворы корпусов 1110—1117 получает 9,5 баллов из 12 (79%). Пока это самое высоко оценённое общественное пространство в нашем проекте. Для двора здесь много активностей для всех возрастов, сам двор неплохо спроектирован, по нему приятно гулять. Двор можно ещё улучшить, причем относительно легко:
- исправить высокие съезды с тротуаров, исключить парковку возле них
- заасфальтировать тропинки
- убрать газонные ограждения, заменив их, где необходимо, живой изгородью
- сделать освещение на площадках и под навесами со спортинвентарем
- заменить устаревшее оборудование на новое и качественное
- сделать возможность сидеть за столами
- возможно, стоит ограничить парковку непосредственно возле подъездов — довольно многого парковок во дворе и вдоль улицы, хотя это требует дополнительного исследования