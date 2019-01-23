Префектура провела опрос об удовлетворенности жителей Зеленограда качеством услуг государственных управляющих компаний «Жилищник». Опрос проводился, чтобы «дать понимание, на чём необходимо сосредоточить усилия для улучшения качества». Но понять что-либо из полученных результатов будет трудно.

Проблема в участниках опроса. Их всего около полутора тысяч, но большинство (60%) оказались только из двух зеленоградских микрорайонов — относительно небольшого 18-го и совсем уж крошечного 19-го, где всего одна многоэтажка.

Оценивать работу «Жилищников» предлагалось по пятибалльной системе по 15 критериям: уборка в подъезде, состояние мусоропровода и мусорного контейнера у дома, уборка тротуаров и дворов, содержание детских и спортивных площадок, работа сантехников и стекольщиков, удобство обращения в диспетчерскую и так далее. На фоне сомнительной выборки каждому критерию поставили «пятёрку» не менее 80% участников опроса.