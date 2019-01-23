1 комментарий
Префектура целый год опрашивала жителей о работе «Жилищников». Результаты оказались странными 23.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Префектура провела опрос об удовлетворенности жителей Зеленограда качеством услуг государственных управляющих компаний «Жилищник». Опрос проводился, чтобы «дать понимание, на чём необходимо сосредоточить усилия для улучшения качества». Но понять что-либо из полученных результатов будет трудно.

Проблема в участниках опроса. Их всего около полутора тысяч, но большинство (60%) оказались только из двух зеленоградских микрорайонов — относительно небольшого 18-го и совсем уж крошечного 19-го, где всего одна многоэтажка.

Оценивать работу «Жилищников» предлагалось по пятибалльной системе по 15 критериям: уборка в подъезде, состояние мусоропровода и мусорного контейнера у дома, уборка тротуаров и дворов, содержание детских и спортивных площадок, работа сантехников и стекольщиков, удобство обращения в диспетчерскую и так далее. На фоне сомнительной выборки каждому критерию поставили «пятёрку» не менее 80% участников опроса.

Доверять таким результатам и делать выводы на их основе невозможно. Однако в конце января префектура с той же целью открыла новый аналогичный опрос.

Какую оценку поставили бы вы своему «Жилищнику»?
4 — 5 (хорошо или отлично)
3 (удовлетворительно)
1 — 2 (отвратительно или плохо)
Проголосовали 324 человека
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Обсуждение
Andrei Bas
3 часа назад
Поставил бы 5, если станут меньше посыпать тротуары и дорожки этими лютыми реагентами.
Уберите вы снег и все!
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