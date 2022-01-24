Что регламент говорит про время уборки

Существует документ с длинным названием «Регламент выполнения работ по уборке, погрузке, вывозу и утилизации снежных масс с объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Москве». Он вступил в действие 1 января 2020 года.

По нему, например, ручную зачистку тротуаров и остановок следует начинать сразу как закончится снегопад. А дворы должны быть убраны до 9 часов утра (если только не идёт сильный снег). Одновременно уточняется, что при ручной уборке снег с тротуаров во дворах должен убираться «полностью под скребок». Причём, по регламенту, это надо делать в основном поздно вечером или рано утром, когда мало пешеходов. Очистку тротуаров, пешеходных дорожек и площадок начинают, когда слой свежевыпавшего снега достигает двух сантиметров.

Получается, что для соблюдения всех этих правил во время снегопада убирать снег может потребоваться практически в любое время дня и ночи. Исключений для выходных и праздничных дней не делается.

Есть в документе и про ночные часы с 23 до 7 утра — в этот промежуток времени закон о тишине и регламент запрещают только механизированную уборку. Исключение — стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, в список которых спокойный интенсивный снегопад без метели, похоже, не входит.

То есть по регламенту лопатами, скребками, ломами и другим ручным инструментом убирать снег можно в любое время, и закон о тишине к этому не относится. А вот трактора должны работать только с 7 до 23.