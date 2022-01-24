Идти по чистым дорожкам с раннего утра или подольше поспать в тишине: вот что диктуют правила и закон — а что выбираете вы? 24.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Ранняя работа дворников вызывает у горожан противоположные чувства: от возмущения до благодарности. В редакцию обратились читатели «Зеленоград.ру» с полярными мнениями: в одном случае требуют прекратить это безобразие, в другом — выражают признательность за работу во «внеурочное» время. Выяснили, что говорится об уборке снега в регламенте коммунальщиков и законе о тишине.

«Прошу помочь справиться с неземной тягой дворников к работе»

«Дворник корпуса 1458 проявил себя как трудолюбивый и ответственный сотрудник. Огромное спасибо, что после снегопада, который закончился после 18:00, дворник работал и чистил все дорожки. Выходя на работу в пять утра, я был приятно удивлен, что дворник уже трудится — заслуживает уважения и огромной благодарности!» — делится читатель «Зеленоград.ру».

И письмо обратного содержания — тоже от нашей читательницы: «Во дворе корпуса 1004 ежедневно с 5:30 утра дворники скребут лопатами асфальт и мешают жителям спать. Уверена, что данное безобразие происходит не только в нашем дворе. Закон о тишине гласит, что любой шум с 23:00 до 7:00 запрещён. Дайте людям спокойно спать!»

Похожие обращения годами получают префектура и управы. Типичный ответ состоит из трёх частей:

  • разъяснения, что зимняя уборка осуществляется в соответствии с Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в Москве
  • заверения, что с мастерами, отвечающими за уборку дворов, провели разъяснительную беседу «о недопущении фактов, указанных в сообщении»
  • совета обращаться в полицию «при выявлении фактов нарушения тишины и покоя граждан в ночное время (с 23 до 7 часов)»

По сути, это отписка: во-первых, у полиции Москвы нет права составлять протоколы за нарушение тишины; во-вторых, из ответов обычно непонятно, можно всё-таки убирать снег до семи утра или нет. Вот что говорят об этом московские правила.

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Что регламент говорит про время уборки

Существует документ с длинным названием «Регламент выполнения работ по уборке, погрузке, вывозу и утилизации снежных масс с объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Москве». Он вступил в действие 1 января 2020 года.

По нему, например, ручную зачистку тротуаров и остановок следует начинать сразу как закончится снегопад. А дворы должны быть убраны до 9 часов утра (если только не идёт сильный снег). Одновременно уточняется, что при ручной уборке снег с тротуаров во дворах должен убираться «полностью под скребок». Причём, по регламенту, это надо делать в основном поздно вечером или рано утром, когда мало пешеходов. Очистку тротуаров, пешеходных дорожек и площадок начинают, когда слой свежевыпавшего снега достигает двух сантиметров.

Получается, что для соблюдения всех этих правил во время снегопада убирать снег может потребоваться практически в любое время дня и ночи. Исключений для выходных и праздничных дней не делается.

Есть в документе и про ночные часы с 23 до 7 утра — в этот промежуток времени закон о тишине и регламент запрещают только механизированную уборку. Исключение — стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, в список которых спокойный интенсивный снегопад без метели, похоже, не входит.

То есть по регламенту лопатами, скребками, ломами и другим ручным инструментом убирать снег можно в любое время, и закон о тишине к этому не относится. А вот трактора должны работать только с 7 до 23.

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Что закон говорит про тишину и децибелы

В московском «Законе о тишине» перечислены действия-нарушения. В ночное время нельзя, например, громко включать музыку, телевизор, петь или играть на музыкальных инструментах, в том числе во дворе, использовать автомобильную сигнализацию и так далее. Последним пунктом идут «иные действия, повлёкшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время».

В законе нет расшифровки, что это за «иные действия», как и ссылок на санитарные правила, ставшие законодательным основанием. По ним, максимальный уровень ночного шума, в том числе проникающего в квартиры извне, не должен превышать 45 децибелов.

Уровень шума в 45 децибелов сравнивают со звуком средней громкости человеческой речи, шумом воды из крана, стекающей по раковине, или работающего советского холодильника, ровным негромким гулом автомобиля или стиральной машинки и эпилятора.

Измерял ли кто-нибудь, сколько децибелов у скребущего звука лопаты по асфальту, особенно ночью или рано утром, когда других городских шумов почти нет, — неизвестно. Но, вероятно, спокойствие измеряется не только децибелами, но и раздражающим характером звуков. А ещё степенью звукоизоляции фасадов и окон, этажом.

Ну и личными предпочтениями: поспать и самому протаптывать тропинку через снег по пути на работу или идти по расчищенной дорожке. Ведь многие зеленоградцы, кто трудится в Москве или области, выходят из дома в пять-шесть утра.

Напишите своё мнение в комментариях или в редакцию: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакте, фейсбука или на news@zelenograd.ru

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Поспать без лишнего шума до 7 утра
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Метки:
шум и закон о тишине, уборка улиц и дворов, снег
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