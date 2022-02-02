Дорожки в лес мимо Дворца творчества исчезли с началом строительства нового ФОКа на лесной опушке. Эти тропинки уже не восстановят — забор ФОКа будет вплотную примыкать к забору Дворца, ответили на вопросы местной жительницы Елены в префектуре. Однако предложение сделать дополнительную калитку в ограде Дворца, чтобы через неё люди ходили в лес, было принято, хоть и не с первого раза: калитку обещают открыть уже этой весной или летом.
«Сейчас общая территория ФОКа и ДТ имеет периметр около 1 км. Позади этой территории, со стороны леса, находится старт лыжной трассы и пикниковые точки. В лесопарк ходят гулять пожилые люди, семьи с детьми и колясками, но преодолевать такие расстояния [обходя заборы обоих учреждений] для пенсионеров и маломобильных граждан — существенная проблема, — описала ситуацию Елена в своём первом обращении в префектуру в декабре. — Если территории ФОКа и ДТ будут смыкаться, почему бы Дворцу творчества не открыть калитку в лес по ту сторону своей территории? Там есть выход, но он всегда закрыт».
В администрации отреагировали на эту идею без энтузиазма: да, граница территории ФОКа вплотную примыкает к территории Дворца творчества, обе обнесены заборами, и дорожки в лес, которые тут раньше были, восстановлению не подлежат, ответил зампрефекта Дмитрий Морозов. А режим прохода граждан через территорию Дворца регламентирован инструкциями и требованиями к антитеррористической защищенности.
Префектура предложила жителям обходить Дворец творчества и ФОК либо по тропинкам от корпуса 914, либо по улице Щербакова, ведущей от корпуса 917 к коттеджам СНТ «Трамвай».
"Это узкая улица, лишённая тротуаров, при этом по ней активно движется автотранспорт" , — отметила зеленоградка. В ответ зампрефекта указал, что на ней действует дорожный знак «Жилая зона» и приоритет передвижения пешеходов.
Тогда Елена снова предложила префектуре либо запроектировать и сделать тротуар вдоль улицы Щербакова — «Знак „Жилая зона“ совершенно не исключает обустройство тротуаров вдоль проезжей части» — либо обсудить с Дворцом творчества вопрос о дополнительной калитке в лес.
«Такие же [антитеррористические] инструкции не мешают другим режимным учреждениям Зеленограда (школам, поликлиникам) иметь несколько калиток для выхода с территории, в том числе и в сторону лесопарковой зоны, открытых по определенному расписанию. Это лишь вопрос организационных и управленческих усилий», — аргументировала автор своё предложение.
Администрация согласилась на второй вариант.
Вопрос организации сквозного прохода граждан в лес по территории Дворца творчества управа уже обсудила с руководством Дворца, сообщили в префектуре — «Работы по устройству дополнительной калитки с выходом в лесопарк запланировано выполнить в весенне-летний период текущего года в рамках благоустройства территории учреждения».
Насчет тротуара вдоль улицы Щербакова реакции не последовало.