«Сейчас общая территория ФОКа и ДТ имеет периметр около 1 км. Позади этой территории, со стороны леса, находится старт лыжной трассы и пикниковые точки. В лесопарк ходят гулять пожилые люди, семьи с детьми и колясками, но преодолевать такие расстояния [обходя заборы обоих учреждений] для пенсионеров и маломобильных граждан — существенная проблема, — описала ситуацию Елена в своём первом обращении в префектуру в декабре. — Если территории ФОКа и ДТ будут смыкаться, почему бы Дворцу творчества не открыть калитку в лес по ту сторону своей территории? Там есть выход, но он всегда закрыт».

В администрации отреагировали на эту идею без энтузиазма: да, граница территории ФОКа вплотную примыкает к территории Дворца творчества, обе обнесены заборами, и дорожки в лес, которые тут раньше были, восстановлению не подлежат, ответил зампрефекта Дмитрий Морозов. А режим прохода граждан через территорию Дворца регламентирован инструкциями и требованиями к антитеррористической защищенности.

Префектура предложила жителям обходить Дворец творчества и ФОК либо по тропинкам от корпуса 914, либо по улице Щербакова, ведущей от корпуса 917 к коттеджам СНТ «Трамвай».



"Это узкая улица, лишённая тротуаров, при этом по ней активно движется автотранспорт" , — отметила зеленоградка. В ответ зампрефекта указал, что на ней действует дорожный знак «Жилая зона» и приоритет передвижения пешеходов.