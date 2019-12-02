Рост в Москве

Налог на доходы физических лиц — первая по величине статья доходов городского бюджета. Доля НДФЛ в общем объеме доходов бюджета Москвы — 39%.

Поступления от НДФЛ распределяются по московским округам неравномерно. Это связано с тем, что НДФЛ уплачивается по месту регистрации юридического лица, то есть там, где человек работает.

Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы приносит Центральный округ. Хотя жителей в ЦАО в два раза меньше, чем в Зеленограде, но вот площадь офисов — в сто раз больше.

В правительстве Москвы объясняют, что поступления НДФЛ выросли из-за увеличения зарплат и роста штатной численности предприятий. Так, за восемь месяцев 2019 года среднемесячная начисленная номинальная зарплата в Москве выросла почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Численность занятых увеличилась на 1%.

Но по данным Мосгорстата на июнь 2019 года, реальная заработная плата выросла всего на 3,4% по сравнению с первым полугодием 2018 года.