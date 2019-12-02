В правительстве Москвы подсчитали, что поступление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет города в январе—сентябре 2019 года выросло почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост чиновники объясняют выросшими номинальными зарплатами и увеличением количества работников. При этом в Зеленограде НДФЛ в последние годы рос быстрее Москвы, но, похоже, это закончилось.
Налог на доходы физических лиц — первая по величине статья доходов городского бюджета. Доля НДФЛ в общем объеме доходов бюджета Москвы — 39%.
Поступления от НДФЛ распределяются по московским округам неравномерно. Это связано с тем, что НДФЛ уплачивается по месту регистрации юридического лица, то есть там, где человек работает.
Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы приносит Центральный округ. Хотя жителей в ЦАО в два раза меньше, чем в Зеленограде, но вот площадь офисов — в сто раз больше.
В правительстве Москвы объясняют, что поступления НДФЛ выросли из-за увеличения зарплат и роста штатной численности предприятий. Так, за восемь месяцев 2019 года среднемесячная начисленная номинальная зарплата в Москве выросла почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Численность занятых увеличилась на 1%.
Но по данным Мосгорстата на июнь 2019 года, реальная заработная плата выросла всего на 3,4% по сравнению с первым полугодием 2018 года.
Несмотря на относительно небольшую сумму НДФЛ, поступающую в столичный бюджет из Зеленограда, темпы роста опережают средние по Москве. Вот как рос НДФЛ из Зеленограда по сравнению с Москвой последние три года.
Из этих данных можно примерно посчитать, как же выросла номинальная зарплата зеленоградцев. По официальным данным в 2018 году в организациях Зеленограда было занято 80 тысяч человек. Значит в прошлом году жители, работающие в округе, стали получать на 10,4 тысячи рублей в месяц больше.
Это примерная и усредненная цифра касается только тех, кто работает на предприятиях, зарегистрированных в Зеленограде и получающих «белую» зарплату, с которой отчисляют 13% НДФЛ.
Данных за 2019 год в нашем распоряжении нет, но по информации РБК в 2020 году от Зеленограда году мэрия рассчитывает получить 8,8 миллиардов рублей. Получается, что за два года рост составит 1,1 миллиард рублей (+14%). Похоже, по темпам роста дохода Зеленоград снова начнёт отставать от Москвы.
И ни слова об успехах налоговой по закручиванию гаек и слежению за круговоротом денег и товаров?