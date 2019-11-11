Справочно-информационный центр

Справочно-информационные центры (СИЦ) в виде отдельных зданий, киосков или терминалов начали возводить по всей Москве в 1996 году по предложению столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства. Эту программу выполняло ОАО «Городская информационно-справочная служба» (ГИСС) под торговой маркой «Мосинфо». Тогда это задумывалось, как информационно-справочный ресурс для горожан, плюс возможность оплатить услуги телефонии и ЖКХ, погасить кредит, пополнить банковский счёт и так далее.

Спросом эти услуги не пользовались, и уже в начале 2000-х сооружения стали сдавать в аренду под разное назначение. В Зеленограде СИЦ площадью 830 квадратных метров построили возле ДК (точный адрес — Сосновая аллея, 2А) в 2010 году. А в 2012-м сдали в аренду сети магазинов «Кнакер».

Ещё через два года учредитель «Мосинфо», департамент городского имущества, пытался продать здание в Зеленограде, в числе других «информационных центров». Безуспешно — желающих не нашлось. Одновременно похожий «справочный информационный центр» построили на Новокрюковской улице. Сейчас там магазины и ресторан KFC. А «Кнакер» выехал из здания в центре Зеленограда, потому что там было мало покупателей.