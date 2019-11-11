Чтобы узаконить деятельность медцентра на Центральной площади, объявили публичные слушания. История здания, которое строили для одного, а используют для другого 11.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Двухэтажное здание позади ДК построили 9 лет назад как «справочный информационный центр». Потом там открыли продуктовый магазин, а затем клинико-диагностический центр. Но, по данным Росреестра, участок под зданием и сейчас предназначен для торговли и офисов, но не для медицины.

Слушания

Формально смена вида разрешенного использования требует внесения изменений в правила землепользования и застройки конкретного места. Параметры здания и участка при этом не меняются. Власти предлагают разрешить использовать его как «объект капитального строительства, предназначенный для оказания гражданам медицинской помощи», а также продажи товаров и управленческой деятельности. Проект выставят в управе района Савелки (корпус 311) с 15 по 21 ноября (в рабочие часы), а 28 ноября в 19:00 там же, в управе, состоится собрание участников публичных слушаний. Вряд ли это изменение вызовет бурные обсуждения, но провести его надо.

Справочно-информационный центр

Справочно-информационные центры (СИЦ) в виде отдельных зданий, киосков или терминалов начали возводить по всей Москве в 1996 году по предложению столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства. Эту программу выполняло ОАО «Городская информационно-справочная служба» (ГИСС) под торговой маркой «Мосинфо». Тогда это задумывалось, как информационно-справочный ресурс для горожан, плюс возможность оплатить услуги телефонии и ЖКХ, погасить кредит, пополнить банковский счёт и так далее.

Спросом эти услуги не пользовались, и уже в начале 2000-х сооружения стали сдавать в аренду под разное назначение. В Зеленограде СИЦ площадью 830 квадратных метров построили возле ДК (точный адрес — Сосновая аллея, 2А) в 2010 году. А в 2012-м сдали в аренду сети магазинов «Кнакер».

Ещё через два года учредитель «Мосинфо», департамент городского имущества, пытался продать здание в Зеленограде, в числе других «информационных центров». Безуспешно — желающих не нашлось. Одновременно похожий «справочный информационный центр» построили на Новокрюковской улице. Сейчас там магазины и ресторан KFC. А «Кнакер» выехал из здания в центре Зеленограда, потому что там было мало покупателей.

Медицинский центр

Коммерческий медцентр КДЦ-24 открылся в 2016 году, заняв большую площадь «информационного центра» на Сосновой аллее. А деятельность упомянутой «Городской информационно-справочной службы» закончилась в 2017-м — компанию присоединили к АО «Развитие активов», к которому перешли права и обязанности ГИСС. Здание на Сосновой сдано в аренду управляющей КДЦ компании «Медицинские диагностические системы» до 30 сентября 2025 года.

В 2018 году «Развитие активов» в одностороннем порядке расторгло договор с КДЦ из-за долгов по аренде и добилось через суд решения о выселении арендатора. Апелляция не изменила этого решения, но медцентр продолжает работать в этом здании. В этом году связанная с КДЦ компания арендовала участок напротив 14 микрорайона, чтобы построить там здание. По документам — «культурно-досуговое», в реальности это будут медицинские услуги.

Строят не то, что обещают

Это лишь одна из историй из серии «строим под одни цели, а эксплуатируем по-другому». Например, на улице Гоголя, 2 строили многоэтажный паркинг, который стал торгово-офисным центром. То же произошло с корпусом 1801, который строили как физкультурно-оздоровительный комплекс,и с 4-этажным гаражом на Новокрюковской улице. А сейчас под вопросом — будет ли давно обещанный бассейн в строящемся спорткомплексе напротив 14 микрорайона.

Нужно ли, чтобы в этом здании остался медицинский центр?
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