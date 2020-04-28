«Что такое самоизоляция». Примите участие в исследовании «Зеленоград.ру» 28.04.2020 ZELENOGRAD.RU

«Зеленоград.ру» проводит исследование о том, что горожане знают про ограничения в период эпидемии и об их личном опыте в связи с этими ограничениями. Пожалуйста, примите участие в исследовании: по ссылке или заполните форму на этой странице.

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Метки:
коронавирус, исследования
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