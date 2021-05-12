Способ №2: сервис проката сам расширит свое присутствие (если есть инфраструктура и спрос)

«Зеленоград.ру» обратился к семи партнерам-операторам кикшеринга дептранса, чтобы узнать, каким условиям должна отвечать инфраструктура города для их захода к нам. На момент публикации ответов от тех компаний, которые работают не только по франшизной модели, но и готовы расширяться сами, получено не было.

Основатель компании Urent Андрей Колесник рассказывал, как выбирал города для прихода туда с велопрокатом и самокатами. Например, с сочинским курортом «Роза Хутор» сыграло роль то, что «небольшой по площади и безопасный (меньше будут воровать технику)», местные власти активно развивают территорию, а цены на такси высокие — поэтому туристы охотнее пользуются сервисами микромобильности.

В других южных городах самокаты стали спасением от пробок. «Например, в Краснодаре вообще одни из самых страшных пробок в России, поэтому самокаты — реальная возможность проехать пять километров за 15 минут вместо сорокаминутного стояния в пробке» , — объяснил Колесник.

В Москве и Подмосковье Urent запускался в первую очередь там, где есть большая потребность в перемещениях в рамках района либо необходимость добираться до удаленной станции метро. Также в городах должны быть условия для использования самокатов: удобные тротуары, съезды, площадки доя парковок. Руководитель шеринга электросамокатов и сервиса по предоставлению программного обеспечения для запуска шеринга микротранспорта ScootAPI Георгий Качановский упоминал также, что нужны велодорожки.

Основатель кикшеринг-сервиса Whoosh Дмитрий Чуйко перечислил проблемные точки в городах, которые могут помешать организовать движение велосипедов и самокатов: «Иногда целые районы не связаны между собой ничем, кроме автомобильной дороги. Организовать велодорожки на таких дорогах сложно. Но если есть выделенная полоса, как в Москве для общественного транспорта, то обычно она достаточно широкая — даже шире, чем для автомобилей. На ней потенциально можно выделить полметра для велосипедов и самокатов». Еще одно ограничение — подземные переходы, где нет пандусов или скатов.