Запустить сервис проката самокатов в городе планировала в мае одна из зеленоградских организаций. Она уже набирала сотрудников, но один из вопросов ей не удалось разрешить, поэтому намеченное открытие сорвалось. Сейчас работа в этом направлении продолжается. «Зеленоград.ру» выяснил у чиновников и операторов проката три способа, по которым кикшеринг может появиться в Зеленограде.
В департаменте транспорта редакции сообщили, что для них важно открыть пункты проката велосипедов и самокатов там, где они действительно необходимы. Они смотрят, какие заявки поступили от москвичей по установке станций проката, анализируют их и соотносят с возможностями городской улично-дорожной сети. Свои пожелания можно прислать в чат-бот телеграм-канала «Дептранс Москвы» или на Единый транспортный портал.
В префектуре добавили, что заинтересованы в развитии таких проектов в Зеленограде и готова помочь в границах своей компетенции, если сервис и сами самокаты будут соответствовать требованиям департаментом транспорта. К ним относится, например, следующие правила:
- операторы должны следить за сохранностью парковок
- должна быть возможность арендовать самокаты через мобильное приложение
- у пользователей должна быть возможность ознакомиться с ПДД в приложении
- все самокаты должны быть обеспечены сменными батареями
- мобильные приложения кикшеринга должны напоминать об использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ) и обработке всех контактных поверхностей антисептиками
- в приложениях должна быть возможность посмотреть ближайшие точки продажи СИЗ
«Зеленоград.ру» обратился к семи партнерам-операторам кикшеринга дептранса, чтобы узнать, каким условиям должна отвечать инфраструктура города для их захода к нам. На момент публикации ответов от тех компаний, которые работают не только по франшизной модели, но и готовы расширяться сами, получено не было.
Основатель компании Urent Андрей Колесник рассказывал, как выбирал города для прихода туда с велопрокатом и самокатами. Например, с сочинским курортом «Роза Хутор» сыграло роль то, что «небольшой по площади и безопасный (меньше будут воровать технику)», местные власти активно развивают территорию, а цены на такси высокие — поэтому туристы охотнее пользуются сервисами микромобильности.
В других южных городах самокаты стали спасением от пробок. «Например, в Краснодаре вообще одни из самых страшных пробок в России, поэтому самокаты — реальная возможность проехать пять километров за 15 минут вместо сорокаминутного стояния в пробке» , — объяснил Колесник.
В Москве и Подмосковье Urent запускался в первую очередь там, где есть большая потребность в перемещениях в рамках района либо необходимость добираться до удаленной станции метро. Также в городах должны быть условия для использования самокатов: удобные тротуары, съезды, площадки доя парковок. Руководитель шеринга электросамокатов и сервиса по предоставлению программного обеспечения для запуска шеринга микротранспорта ScootAPI Георгий Качановский упоминал также, что нужны велодорожки.
Основатель кикшеринг-сервиса Whoosh Дмитрий Чуйко перечислил проблемные точки в городах, которые могут помешать организовать движение велосипедов и самокатов: «Иногда целые районы не связаны между собой ничем, кроме автомобильной дороги. Организовать велодорожки на таких дорогах сложно. Но если есть выделенная полоса, как в Москве для общественного транспорта, то обычно она достаточно широкая — даже шире, чем для автомобилей. На ней потенциально можно выделить полметра для велосипедов и самокатов». Еще одно ограничение — подземные переходы, где нет пандусов или скатов.
Как минимум четыре сервиса-партнера дептранса по прокату самокатов работают в том числе по франшизной модели: это Urent, E-motion, «Самокат Sharing» и «Карусель». В последней «Зеленоград.ру» объяснили принцип работы: «Мы предлагаем партнёру из любого города России стать нашим франчайзи, приобрести нужный для города парк самокатов, и далее управлять им с помощью нашего ПО». Пока что из нашего города к ним никто не обращался.
При стартовых вложениях в восемь миллионов рублей сервис готов предложить партнеру IT-платформу для управления парком и ведения всех бизнес-процессов, мобильное приложение iOS, Android, настройку всех процессов и обучение персонала партнера. Комиссия платформы — 15% от прибыли партнера. Ему нужно будет купить самокаты (8 млн — это расчет на сто устройств) и обслуживать их.
Планируемая прибыль за три года — 19,5 млн рублей.
Urent Андрея Колесника предполагает франшизную модель с вложениями от 4,5 млн рублей с комиссией 9-15%. Платформа обещает окупаемость за один сезон. E-Motion — 600 тысяч стартовых вложений с прибылью 183 тысячи рублей в месяц. «Самокат Sharing» не раскрывает цифры публично, но предлагает покупать станции проката по цене от 319 до 379 тысяч рублей за одну станцию.