Плотный дым и химический запах время от времени нависает над Крюково. Жители 23 микрорайоне провели расследование и обвинили в сжигании отходов компанию, занимающуюся приемом и вывозом мусора в промзоне на улице Заводской. Выяснили, что на самом деле там жгут. Это оказался не мусор.
В промзон на Заводской, 21 много арендаторов — это компании, занимающиеся мебельным и холодильным производством, приемом вторсырья, грузоперевозками, продажей деревянных поддонов, также здесь арендуют склады.
Компания «ГеоМакс» — один из крупных арендаторов в промзоне. Её представитель и генеральный директор компании «МК Рециклинг» Роман Корнев объясняет, что жечь мусор нет экономического смысла. Мусоровывозящим компаниям платят за объем мусора.
На Заводскую привозят большой объем отходов — до 400 тонн в день. Это мусор от жилых домов, со складов, от производственных объектов.
Кроме того, сжигать мусор — большой риск. «Любая искра — это ЧП, не дай бог», — отметил Корнев. При этом опасных отходов типа ртутных ламп или горючих жидкостей в этом мусоре нет.
Слабый белый дым над зданиями промзоны — от дровяных котлов, которыми отапливаются ангары компании. Дровами топят вообще все постройки в промзоне, центральное отопление есть только в здании офиса, расположенного при въезде на Заводскую, 21. Ничего, кроме дров, в этих котлах нет, уверяют арендаторы.
Тем не менее, периодический зловонный дым в промзоне арендаторы не отрицают. Сжигают то, что привозят на пункты приема металлолома и сдают в виде проводов.
«Мы первые бьем тревогу, когда появляется такой запах. На нас же начинают показывать, потому что нас все знают», сказали в «ГеоМаксе».
Пластиковую обмотку на проводах и кабелях пережигают, чтобы остался чистый металл — приемщики покупают его в чистом виде. В промзоне работают две фирмы, занимающиеся приемом металлов.
Корреспондент Zelenograd.ru побывала в промзоне и попыталась найти место, где занимаются сжиганием проводов. Сделать это не так просто — практически везде охрана или ограждения, да и открыто сжигать провода при посторонних не будут.
Но если обойти территорию промзоны (со стороны поселка Малино), прямо за её забором легко обнаружить по крайней мере одно из таких мест.
Рядом в этим местом, в лесу, стоят бытовки, в которых заметно присутствие людей. Кто они, и что там делают, неизвестно. По словам арендаторов зданий промзоны, туда ходят бомжи. Откуда-то взялся даже старый киоск «Мороженое».
На прошлой неделе активисты из 23-го микрорайона встретились с префектом Анатолием Смирновым. Префект рассказал, что чиновники выезжали на территорию, не нашли там очагов сжигания и развесили объявления о штрафе. Место сжигания за территорией они нашли, но, похоже, никаких мер к пунктам приема металлов власти принимать не намерены.
Они ждут, когда жители сами поймают сжигателей с поличным — в случае появления сильного черного дыма просят сделать видеозапись и позвонить заместителю главы управы Крюково Эдуарду Кирсанову по телефону 8(905)718-07-07.
Территория на Заводской, 21А, сдана в аренду компании «Московский международный мультимодальный центр» (МММЦ) до 2050 года. Сами здания в собственности у МММЦ — компания сдает их в аренду. Будут ли префектура, правоохранительные или природоохранные ведомства проводить переговоры с МММЦ с целью вообще убрать из этого места пункты приема металлов, не сообщается.
В 2013 году гендиректора МММЦ оштрафовали за сжигание отходов (возле мусорного ангара и склада поддонов нашли обгоревшие контейнеры), но он опроверг сам факт сжигания мусора, сказав, что был лишь единичный поджог. Получается, проблеме уже более пяти, и решить её власти не могут.
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Что за попытки фальсификации?!
Дымок на фото не выглядит убедительно, чтобы накрыть весь район.
Посмотрите видео с коптера (https://www.zelenograd.ru/news/46199/) внимательно. Сжиганию кабелей посвящена первая часть: с коптера снят дымящий черным контейнер на территории. Нам попасть на территорию не удалось, но такие же пункты регулярного сжигания с характерными остатками нашлись за территорией. Это не "костерки бомжей". Кстати, власти о них знают.
Второй тип дыма - светло-серый. В видео заявляется, что это от сжигания мусора. Но по факту получается, что это от дровяных котлов. По крайней мере те трубы,которые выходят на фасады зданий, внутри присоединены к котлам. Также объем обрабатываемого там мусора невозможно сжечь таким кустарным образом.
Мы пишем о том, что следует для начала разобраться с пунктами приема цветмета, как самыми очевидными источниками выбросов. Возможно, следует убрать их оттуда, раз уж не получается заставить их не сжигать.