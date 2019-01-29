Жечь мусор нет смысла

В промзон на Заводской, 21 много арендаторов — это компании, занимающиеся мебельным и холодильным производством, приемом вторсырья, грузоперевозками, продажей деревянных поддонов, также здесь арендуют склады.

Компания «ГеоМакс» — один из крупных арендаторов в промзоне. Её представитель и генеральный директор компании «МК Рециклинг» Роман Корнев объясняет, что жечь мусор нет экономического смысла. Мусоровывозящим компаниям платят за объем мусора.

На Заводскую привозят большой объем отходов — до 400 тонн в день. Это мусор от жилых домов, со складов, от производственных объектов.