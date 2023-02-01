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Что делать с «историческими» названиями автобусных остановок — переименовывать или оставлять? Вот, например, «Кафе Лесное» 01.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Наш читатель предложил переименовать остановку «Кафе «Лесное» — само кафе, которое с конца 80-х работало рядом с пересечением Панфиловского проспекта и улицы Болдов Ручей, закрылось много лет назад, а на остановке до сих пор останавливается автобус №4. Чтобы начать процесс переименования, надо обратиться в префектуру или к муниципальным депутатам. Другой вопрос — надо ли вообще переименовывать эту и другие остановки, названия которых оторвались от реальности, но дороги, как память.

Кафе «Лесное» находилось на Панфиловском проспекте и работало с 1989 по 2012 годы. Теперь в этом здании «Пятерочка». Кафе вспоминают добрым словом люди разных поколений. В частности, помнят удобство покупки (экспресс-кафе), вкусные гамбургеры (к слову, первый «Макдоналдс» в Москве открылся на год позже, в 1990-м), салаты, пирожные и мороженое. Одни ходили туда с детьми, другие с молодежной компанией. Желающим выпить — наливали.

С другой стороны, многим непонятна привязка названия остановки к какому-то давно закрытому кафе. Сейчас рядом находится музыкальная школа №71. Можно было бы переименовать её в «Музыкальную школу», но такая остановка уже есть на улице Юности. Получится дубль — такие примеры в Зеленограде есть, но для пассажиров они неудобны. Называть по имени улицы, на которой расположена остановка — тоже дубль, остановка «Болдов Ручей» уже существует на другом конце улицы. Разве что по названию ближайшего дома — «Корпус 1108». Если у вас есть другие идеи, напишите в комментариях.

Мемориальные остановки

Городской закон запрещает называть остановки по объектам, которые уже не существуют, даже если это когда-то уютные и хорошо знакомые жителям советские магазины, поясняет департамент транспорта. При этом названия остановок должны быть «максимально связаны со значимыми для ориентации в городе объектами». Однако «мемориальная мотивация» в названиях остановок может быть, но при этом должна быть связана с уже существующими названиями географических и иных объектов города.

В Зеленограде сохранились и другие названия остановок по имени давно или относительно недавно утраченных магазинов или организаций. «Кинотеатр Электрон», «Магазин «Океан», «Дом быта», «Товары для дома» на Центральном проспекте, «Универмаг» на Сосновой аллее позади ДК, «Октябрьская» на Панфиловском проспекте, «Березка» на Северной промзоне. Можно еще вспомнить «Универсам» на Солнечной аллее или «1-й торговый центр» на проспекте Генерала Алексеева.

Но применить общее правило и определить «мемориальную мотивацию», кажется, не всегда просто. Например, возле остановки «Кинотеатр Электрон» сохраняется историческое здание кинотеатра, хотя в здании теперь фитнес с другим названием, в корпусе 900 возле остановки «Универсам» сохраняется какой-то супермаркет (сейчас это «Перекресток»), хотя само слово «универсам» постепенно становится архаичным. С другой стороны, от посёлка Красный Октябрь, который дал название остановке «Октябрьская», не осталось и следа.

Похоже, зеленоградская администрация не торопится избавляться от старых названий. Например, в позапрошлом году переименовали остановку «Центр Ювелир» (по названию бывшего ювелирного магазина) на Сосновой аллее — назвали «Спортивный комплекс». Но от момента, когда эту тему впервые подняли, до переименования прошло 11 лет.

При этом не всегда смена названия остановки связана с закрытием какого-то крупного объекта возле неё. Например, в 2016 году остановку «Южная промзона» переименовали в «Дендропарк». В 2013-м «Отделение милиции» на Панфиловском проспекте — в «Михайловский пруд». Хотя и промзона, и отделение никуда не делись.

Инициатива о переименовании остановок, улиц, проездов может исходить как от граждан, так и от чиновников или общественных организаций. Так, в 2011 году по инициативе Совета ветеранов немалую часть Центрального проспекта переименовали в проспект Генерала Алексеева.

Что делать с «историческими» названиями автобусных остановок?
Переименовывать по ближайшему важному объекту
Оставлять как есть
Как решат жители в каждом отдельном случае
Проголосовали 136 человек
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Метки:
история зеленограда, переименования улиц, остановок и других объектов
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Обсуждение
A T
Вчера, 21:48
Если и переименовывать, то конкретно эту, может быть, просто в "Лесную"? И некоторое время в автобусах для людей объявлять оба названия - новое и старое, чтобы привыкли. И более не называть остановки по названиям объектов, которые могут открываться и закрываться.
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