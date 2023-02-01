Что делать с «историческими» названиями автобусных остановок?

Мемориальные остановки

Городской закон запрещает называть остановки по объектам, которые уже не существуют, даже если это когда-то уютные и хорошо знакомые жителям советские магазины, поясняет департамент транспорта. При этом названия остановок должны быть «максимально связаны со значимыми для ориентации в городе объектами». Однако «мемориальная мотивация» в названиях остановок может быть, но при этом должна быть связана с уже существующими названиями географических и иных объектов города.

В Зеленограде сохранились и другие названия остановок по имени давно или относительно недавно утраченных магазинов или организаций. «Кинотеатр Электрон», «Магазин «Океан», «Дом быта», «Товары для дома» на Центральном проспекте, «Универмаг» на Сосновой аллее позади ДК, «Октябрьская» на Панфиловском проспекте, «Березка» на Северной промзоне. Можно еще вспомнить «Универсам» на Солнечной аллее или «1-й торговый центр» на проспекте Генерала Алексеева.

Но применить общее правило и определить «мемориальную мотивацию», кажется, не всегда просто. Например, возле остановки «Кинотеатр Электрон» сохраняется историческое здание кинотеатра, хотя в здании теперь фитнес с другим названием, в корпусе 900 возле остановки «Универсам» сохраняется какой-то супермаркет (сейчас это «Перекресток»), хотя само слово «универсам» постепенно становится архаичным. С другой стороны, от посёлка Красный Октябрь, который дал название остановке «Октябрьская», не осталось и следа.

Похоже, зеленоградская администрация не торопится избавляться от старых названий. Например, в позапрошлом году переименовали остановку «Центр Ювелир» (по названию бывшего ювелирного магазина) на Сосновой аллее — назвали «Спортивный комплекс». Но от момента, когда эту тему впервые подняли, до переименования прошло 11 лет.

При этом не всегда смена названия остановки связана с закрытием какого-то крупного объекта возле неё. Например, в 2016 году остановку «Южная промзона» переименовали в «Дендропарк». В 2013-м «Отделение милиции» на Панфиловском проспекте — в «Михайловский пруд». Хотя и промзона, и отделение никуда не делись.

Инициатива о переименовании остановок, улиц, проездов может исходить как от граждан, так и от чиновников или общественных организаций. Так, в 2011 году по инициативе Совета ветеранов немалую часть Центрального проспекта переименовали в проспект Генерала Алексеева.