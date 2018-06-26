Парки

В разделе «парки» наибольшее количество голосов (44 «за») набрал проект создания парка в Крюково. Автор справедливо отмечает, что в самом густозаселенном районе Зеленограда нет лесопарковых зон и зон отдыха, как в старой части города. Дети в основном проводят время на школьных стадионах и детских площадках возле дома. Бульвар на Михайловский прудах и бульвар в 16 микрорайоне — этого крайне мало для населения. Автор предлагает сделать полноценный парк с лавочками, беговыми дорожками, аттракционами для детей, зоной активного отдыха для молодежи на месте планируемого 21 микрорайона, между деревней Каменка и 23 микрорайоном.



Также популярна (30 голосов «за») идея устроить парк культуры и отдыха с аттракционами по аналогии с парком в Лианозово. С развлечениями, набережной, фонтаном, точками общепита и обязательно аттракционами, настаивает автор. Он предлагает устроить все это в парке Победы и на месте недостроенного аквапарка — то есть, возле всего городского пруда. Часть его пожеланий, вполне возможно, будет реализована при благоустройстве парка и зоны отдыха пруда в этом и следующем году. Аттракционов, правда, в проекте нет. Луна-парки в Зеленограде не приживаются: несколько лет назад аттракционы ставили на пустыре 15 микрорайона, потом в Андреевке у «Ашана», какое-то время у «аквапарка» возле городского пруда, а потом на Центральной площади. Последний раз — два года назад.



Не особенно популярна идея (три голоса «за») устроить бесплатную танцплощадку в парке Победы как в московском Екатерининском парке. Крытую, с деревянным танцполом, скамейками и системой автоматического диджея: музыка записывает на диск или флешку, включается в нужное время. Сначала воспроизводится несколько тактов музыки, участники принимают решение, танцевать ли им этот танец, успевают встать в него, и потом звучит полная версия танца. Автор идеи настаивает, что такая танцплощадка должна быть открыта 6 дней в неделю и работать с ранней весны до поздней осени. И отмечает, что любителям исторических и социальных танцев приходится ездить из Зеленограда в Москву, поскольку предлагаемая здесь культурная программа не всех устраивает.