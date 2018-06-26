Месяц назад на портале правительства Москвы «Наш город» появился новый раздел — «Мэр, у меня есть идея». Здесь можно предложить свои проекты развития и благоустройства города. Рассказываем, сколько и какие идеи подали жители Зеленограда, и каковы перспективы их воплощения в жизнь.
Всего предлагается шесть разделов — дворы, парки, пешеходные зоны, организация дорожного движения, бесхозные территории и улучшение работы социальных учреждений. Сколько всего подано идей на этот портал от жителей Зеленограда, неизвестно — увидеть можно только вынесенные на голосование. Пока их немного, в каждом разделе можно пересчитать по пальцам — например, лишь семь предложений по поводу благоустройства и переустройства дворов.
Принципиально новых идей, связанных с Зеленоградом, пока не наблюдается — эти предложения и вопросы или уже поднимались раньше, или очевидны и, что называется, витают в воздухе. Наибольшую активность проявляют в вопросах устройства парков и организации дорожного движения.
В разделе «парки» наибольшее количество голосов (44 «за») набрал проект создания парка в Крюково. Автор справедливо отмечает, что в самом густозаселенном районе Зеленограда нет лесопарковых зон и зон отдыха, как в старой части города. Дети в основном проводят время на школьных стадионах и детских площадках возле дома. Бульвар на Михайловский прудах и бульвар в 16 микрорайоне — этого крайне мало для населения. Автор предлагает сделать полноценный парк с лавочками, беговыми дорожками, аттракционами для детей, зоной активного отдыха для молодежи на месте планируемого 21 микрорайона, между деревней Каменка и 23 микрорайоном.
Также популярна (30 голосов «за») идея устроить парк культуры и отдыха с аттракционами по аналогии с парком в Лианозово. С развлечениями, набережной, фонтаном, точками общепита и обязательно аттракционами, настаивает автор. Он предлагает устроить все это в парке Победы и на месте недостроенного аквапарка — то есть, возле всего городского пруда. Часть его пожеланий, вполне возможно, будет реализована при благоустройстве парка и зоны отдыха пруда в этом и следующем году. Аттракционов, правда, в проекте нет. Луна-парки в Зеленограде не приживаются: несколько лет назад аттракционы ставили на пустыре 15 микрорайона, потом в Андреевке у «Ашана», какое-то время у «аквапарка» возле городского пруда, а потом на Центральной площади. Последний раз — два года назад.
Не особенно популярна идея (три голоса «за») устроить бесплатную танцплощадку в парке Победы как в московском Екатерининском парке. Крытую, с деревянным танцполом, скамейками и системой автоматического диджея: музыка записывает на диск или флешку, включается в нужное время. Сначала воспроизводится несколько тактов музыки, участники принимают решение, танцевать ли им этот танец, успевают встать в него, и потом звучит полная версия танца. Автор идеи настаивает, что такая танцплощадка должна быть открыта 6 дней в неделю и работать с ранней весны до поздней осени. И отмечает, что любителям исторических и социальных танцев приходится ездить из Зеленограда в Москву, поскольку предлагаемая здесь культурная программа не всех устраивает.
В транспортной сфере активно голосуют за предложение вернуть трамвайные линии на Ленинградское шоссе, доведя их до Химок и Зеленограда. Это разгрузит зеленую ветку метро и даст «простой способ добраться до Москвы из ближнего Подмосковья», считает автор. Идея звучала и раньше, в частности, были такие обращения в зеленоградскую префектуру; ответы были стереотипными — «не планируется». Трамваи ходили по нынешнему Ленинградскому проспекту и участку Ленинградского шоссе (называемому ранее Петербургским, а потом Ленинградским шоссе) больше века — начиная еще с конки. Сейчас ближайшие к Зеленограду трамвайные линии проходят в районе метро «Войковская».
Еще один автор не сдается и снова предлагает пустить автобус-экспресс из Зеленограда до новой станции метро «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии. Ехать можно по трассе М-11, а после развязки на МКАД продолжить движение по Северо-восточной хорде, повернуть на Талдомскую улицу, проехать прямо по улице 800-летия Москвы и повернуть на Дмитровское шоссе к метро «Селигерская». В обратную сторону — с Дмитровского шоссе направо на Коровинское, далее налево на Талдомскую. Большая часть маршрута проходит по дорогам без светофора и с выделенной полосой для общественного транспорта, поэтому время в пути до «Селигерской» сопоставимо с временем в пути до «Речного вокзала», отмечает автор. Ранее на его просьбу пустить по такому маршруту часть автобусов 400 «экспресс» префектура ответила отказом — «нецелесообразно».
Еще одно предложение, касающееся Зеленограда, — открыть съезд в Химки с платной трассы М11 в районе химкинского Ленинского проспекта, и тем самым разгрузить Ленинградское шоссе на пересечении с МКАД. «В результате разгрузки шоссе людям будет проще добираться до Зеленограда, а открытие съезда и въезда с трассы М11 значительно облегчит жизнь многих жителей Химок», отмечает автор. Идея набрала пока 22 голоса.
Для пешеходов ожидаемо предложение сделать обратный отсчет времени ожидания для пешеходов на перекрестках, где на светофорах стоят кнопки для перехода дороги. «Когда подходишь, непонятно, нажал ли уже кто-то кнопку до тебя, и сколько вообще ждать», отмечает автор.
Еще один зеленоградец настаивает, что надо обязательно устанавливать «лежачих полицейских» в местах перехода проезжей части по маршрутам движения школьников. И приводит конкретный пример: по дороге в школу №852 от корпуса 1102 у перехода несколько лет назад были «лежачие полицейские», но потом их убрали. В этом месте паркуются грузовики и закрывают обзор дороги. Что, естественно, очень опасно для пешеходов, особенно для маленьких.
Участники голосования активно поддерживают просьбу закрыть проезд автомобилей в парк Победы. Автор предлагает полностью перекрыть проезд в парк со стороны ДК и Ледового дворца — ибо на висящий там знак «пешеходная зона» никто не обращает внимания, а машины едут даже по пешеходной дорожке от спортшколы «Орбита». Эту проблему власти не могут решить много лет: машины едут в парк, где гуляет множество людей с детьми, и подъезжают к самому пруду. При этом любят разогнаться — а в любой момент на дороге может появиться ребенок на роликах или велосипеде. Ни давно пропавшие бетонные полусферы, ни знак «пешеходная зона» на автомобилистов не действуют.
Житель 20 микрорайона предлагает восстановить пешеходную зону в своем районе, от Панфиловского проспекта до улицы Каменка. При строительстве здания районного суда существенно урезали пешеходное пространства возле перекрестка Панфиловского и Каменки, две дорожки шириной по 3 метра сузили до одной шириной около 50 см, пишет автор. Пешеходы идут вплотную к проезжей части, толкаются с велосипедистами. Предлагается убрать аппендикс забора суда, в котором находится только лавочка, переместить вентиляционную шахту, расположенную в месте максимального сужения тротуара, уменьшить территорию суда (передвинуть забор ближе к зданию) и ликвидировать шлюз со стороны улицы Каменка.
Что касается идей благоустройства дворов — темы тоже знакомые. Предлагают асфальтировать пешеходные дорожки, протоптанные людьми на газонах — раз уж они неизбежно ходят там, выбирая кратчайший путь (конкретно — от корпуса 1005 в сторону школы).
Предлагают «усовершенствовать вид по оформлению парковочных площадок, а то не поймёшь, не то на газон захватили, не то такая площадка для парковки». Фактически это просьба привести в порядок конкретную парковку, сделать нормальную разметку. И повод написать в другой, привычный раздел портала «Наш город», где уже несколько лет оставляют жалобы, — теперь этот раздел называется «Мэр, у меня есть проблема».
Чтобы предлагать свои идеи и голосовать за чужие, необходимо пройти авторизацию или войти в личный кабинет строго через раздел «Мэр, у меня есть идея». Для этого надо быть зарегистрированным на сайте mos.ru, причем обязательно с указанием номера СНИЛС.
Поступившие предложения обрабатываются и могут быть отклонены по ряду причин. В их числе как очевидные — обсценная лексика, спам, персональные данные, несоответствие тематике, — так и несколько размытые — «бессодержательная идея». Голосовать могут все за или против всех — то есть, например, житель Южного округа за или против идеи жителя Зеленограда. Это напоминает другой ресурс мэрии, «Активный гражданин», где за масштабные проекты благоустройства в конкретном округе голосуют «всем миром» — как это было, например, с площадью Юности.
Проголосовать за одну идею можно только один раз. Независимо от числа набранных голосов «за», предложения будут направляться для принятия итогового решения в органы власти, ответственные за их реализацию, сообщает мэрия. Голосование фактически нужно для того, чтобы определить значимость той или иной идеи.
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Почему там нельзя поставить парочку шлагбаумов, доступ к которым будет только у машин экстренной помощи и коммунальщиков?