Бульвар в 15-м микрорайоне начнут капитально ремонтировать в середине апреля. Вот что там сделают 06.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Бульвар в 15-м микрорайоне в этом году масштабно благоустроят. А пока идет ремонт Михайловского пруда, являющегося частью бульвара. За зиму водоем очистили от ила и грунта, но еще предстоит сделать береговую полосу и другие работы. Планировалось доделать ремонт до июля, но теперь сроки сдвинулись. А к работе на самом бульваре планируют приступить 15 апреля. Трудиться будут одновременно две или три организации. Вот что собираются сделать.

В ходе благоустройства бульвар «постараются сделать более уютным», сказал мэр Собянин. На бульваре заменят плитку, местами по просьбам жителей положат асфальт. Сделают новые пешеходные дорожки, детскую и спортивную площадки, посадят деревья, кусты, устроят цветники. Поставят новые фонари и скамейки.

Пруд огородили для ремонта еще в декабре, спустили воду и начали чистить дно. Зимой это делать удобнее: сухо, лед и снег — замерзшую воду — выгребать легче, а в другое время года намного больше воды в почве и на поверхности водоема.

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Сейчас, в конце марта, дно очищено, завершается его профилирование, начат ремонт береговой полосы — демонтировали старые конструкции и сформировали откосы нового берега. Часть его станет откосной — с пологим сходом для выхода из воды водоплавающих птиц, сообщили «Зеленоград.ру» в «Мосводостоке», на чьем балансе находится пруд. Завершение всех работ планируется в третьем квартале года — то есть, это может быть и июль, и август, и сентябрь.

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Работы на бульваре будет вести «Жилищник». Сейчас он провёл несколько закупок для благоустройства бульвара: бетонная смесь, геосинтетический материал для дренажа, почвогрунт для озеленения — всего на 18 миллионов рублей. Выполнение проекта с визуализацией капремонта бульвара обошлось в 15 миллионов.

К переустройству бульвара должны приступить 15 апреля — но это зависит от погоды. Ранее глава управы района Крюково Андрей Журавлев сказал, что работы вокруг пруда начнут после завершения его очистки, в апреле. Но теперь понятно, что ремонт пруда затянется.

В итоге на одном объекте будет работать три организации одновременно: «Мосводосток» продолжит заниматься прудом, «Жилищник» — благоустройством бульвара, а плитку будет менять зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги». Потенциально это может привести к проблемам в организации работ.

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Метки:
микрорайон 15, благоустройство, михайловские пруды
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