Работы на бульваре будет вести «Жилищник». Сейчас он провёл несколько закупок для благоустройства бульвара: бетонная смесь, геосинтетический материал для дренажа, почвогрунт для озеленения — всего на 18 миллионов рублей. Выполнение проекта с визуализацией капремонта бульвара обошлось в 15 миллионов.

К переустройству бульвара должны приступить 15 апреля — но это зависит от погоды. Ранее глава управы района Крюково Андрей Журавлев сказал, что работы вокруг пруда начнут после завершения его очистки, в апреле. Но теперь понятно, что ремонт пруда затянется.

В итоге на одном объекте будет работать три организации одновременно: «Мосводосток» продолжит заниматься прудом, «Жилищник» — благоустройством бульвара, а плитку будет менять зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги». Потенциально это может привести к проблемам в организации работ.