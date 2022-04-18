Как получить отсрочку для «айтишников»

Согласно правительственному постановлению, компании, которые хотят получить отсрочку для своих молодых специалистов, должны сформировать их список и отправить его через портал госуслуг в Минцифры «не позднее чем за 50 календарных дней до начала очередного призыва на военную службу» (для весеннего призыва в апреле-июле 2022 года срок подачи списков оговорен особо — не позднее 1 мая). Затем Минцифры направит обобщённый список в Минобороны, а оно сформирует итоговые списки и отправит их в военкоматы для оформления отсрочки.

При этом молодой специалист должен работать в ИТ-компании «по трудовому договору на условиях нормальной продолжительности рабочего времени». Если он увольняется, компания обязана в двухнедельный срок проинформировать об этом военкомат.

«Предлагается предоставлять отсрочку сотрудникам всех аккредитованных ИТ-компаний, соответствующих определенным профессиональным требованиям: наличие профильного образования, непосредственное участие в работах по разработке и поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов и др. Соответствующие критерии и порядок проверки специалистов на соответствие им планируется подготовить», — уточняет Минцифры.

Каждая из ИТ-компаний, подающая список сотрудников на отсрочку, должна быть аккредитована и занесена в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, как организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий. Процедуру аккредитации можно пройти через портал госуслуг, как утверждается, за один день. Главное условие — соответствие ОКВЭД организации группам 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1, то есть деятельность в области разработки ПО, баз данных, использования ЭВМ и компьютерных систем.

Государственная аккредитация ИТ-компаний существует с 2008 года, на начало марта её прошли более 14 тысяч юридических лиц, по данным Минцифры. В Зеленограде на момент публикации было зарегистрировано 126 компаний с действующей аккредитацией (список).

Пакет «мер стабилизации и развития ИТ-отрасли в условиях санкций», введенный указом президента 2 марта 2022 года, включает помимо отсрочки от службы в армии для молодых сотрудников ряд других льгот для них и для самих компаний: выделение финансов на улучшение жилищных условий и повышение зарплат, гранты на разработки, льготные кредиты по ставке до 3% на текущую деятельность и новые проекты, освобождение от налога на прибыль до конца 2024 года и т. д.