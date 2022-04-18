Большинство направлений подготовки МИЭТа даёт выпускникам-айтишникам отсрочку от призыва в армию. Вот как её получить 18.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Отсрочку от службы в армии для молодых сотрудников ИТ-компаний ввели в России в начале марта — ради «ускоренного развития отрасли информационных технологий» в период санкций, а также для предотвращения оттока из страны высококвалифицированных специалистов этой отрасли. К концу марта был утверждён порядок получения отсрочек, в том числе перечень вузовских специальностей, которые позволяют на них претендовать. Мы сравнили этот список с направлениями подготовки МИЭТа — оказалось, большая их часть есть в зеленоградском университете. Рассказываем подробно, кому дают отсрочку, по каким специальностям и куда надо устраиваться на работу, чтобы её получить.

Кому дают отсрочку от армии

Отсрочки от службы в армии предоставляются молодым людям от 18 до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в ИТ-компаниях «не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва». Меньший срок работы тоже допускается, если молодой человек заключил трудовой договор не позднее одного года после окончания вуза. При этом в аттестате о высшем образовании ИТ-специалиста должна стоять одна из требуемых специальностей.

Перечень специальностей

Полный список из 75 вузовских направлений подготовки определён постановлением от 28 марта 2022 года №490. Ряд этих специальностей не относятся напрямую к ИТ, но связаны с высокими технологиями в области электроники, телекоммуникаций, физики и математики и т. д.

МИЭТ реализует 11 из 19 программ бакалавриата и 11 из 17 программ магистратуры из этого правительственного перечня и традиционно проводит бюджетный приём на эти специальности. Все они технической направленности, многие — базовые для МИЭТа с большим ежегодным набором: например, 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» (139 бюджетных мест в 2022 году), 09.03.04 «Программная инженерия» (105 бюджетных мест), 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (80 бюджетных мест)

Не подпадают под действие правительственного постановления все гуманитарные направления обучения в МИЭТе, а также несколько технических направлений из области биомедицины, материалов и технологий: «Биотехнические системы и технологии» Института биомедицинских систем, «Техносферная безопасность», «Материаловедение и технологии материалов» и «Наноматериалы» Института перспективных материалов и технологий МИЭТ.

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Как получить отсрочку для «айтишников»

Согласно правительственному постановлению, компании, которые хотят получить отсрочку для своих молодых специалистов, должны сформировать их список и отправить его через портал госуслуг в Минцифры «не позднее чем за 50 календарных дней до начала очередного призыва на военную службу» (для весеннего призыва в апреле-июле 2022 года срок подачи списков оговорен особо — не позднее 1 мая). Затем Минцифры направит обобщённый список в Минобороны, а оно сформирует итоговые списки и отправит их в военкоматы для оформления отсрочки.

При этом молодой специалист должен работать в ИТ-компании «по трудовому договору на условиях нормальной продолжительности рабочего времени». Если он увольняется, компания обязана в двухнедельный срок проинформировать об этом военкомат.

«Предлагается предоставлять отсрочку сотрудникам всех аккредитованных ИТ-компаний, соответствующих определенным профессиональным требованиям: наличие профильного образования, непосредственное участие в работах по разработке и поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов и др. Соответствующие критерии и порядок проверки специалистов на соответствие им планируется подготовить», — уточняет Минцифры.

Каждая из ИТ-компаний, подающая список сотрудников на отсрочку, должна быть аккредитована и занесена в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, как организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий. Процедуру аккредитации можно пройти через портал госуслуг, как утверждается, за один день. Главное условие — соответствие ОКВЭД организации группам 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1, то есть деятельность в области разработки ПО, баз данных, использования ЭВМ и компьютерных систем.

Государственная аккредитация ИТ-компаний существует с 2008 года, на начало марта её прошли более 14 тысяч юридических лиц, по данным Минцифры. В Зеленограде на момент публикации было зарегистрировано 126 компаний с действующей аккредитацией (список).

Пакет «мер стабилизации и развития ИТ-отрасли в условиях санкций», введенный указом президента 2 марта 2022 года, включает помимо отсрочки от службы в армии для молодых сотрудников ряд других льгот для них и для самих компаний: выделение финансов на улучшение жилищных условий и повышение зарплат, гранты на разработки, льготные кредиты по ставке до 3% на текущую деятельность и новые проекты, освобождение от налога на прибыль до конца 2024 года и т. д.

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Метки:
высшее образование, армия, военкомат, призывники, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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