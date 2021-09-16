В этом окончательном варианте новые парковочные места сделают у корпуса 361, у трансформаторной будки, у корпуса 301Б (дополнительные карманы за счет газона). В проезде вдоль девятиэтажек и у 361-го сделают лежачих полицейских, чтобы машины не разгонялись.

Транзитную пешеходную дорожку сохранят, но она будет не прямой, как сейчас, а извилистой — иначе спроектировать не могли, потому что тогда не вместить все запланированное на детской площадке. Но можно обходить двор и по периметру. Вдоль транзитной дорожки поставят скамейки. Вокруг круглой детской площадки — детская велосипедная дорожка. Между площадкой и корпусом 301Б устроят «зону для проведения общедворовых мероприятий». Это уже по просьбе местного клуба «Талисман»: он проводит в этом дворе разные мероприятия, праздники двора, ставит шатры — а теперь будет постоянное место, пояснили проектировщики. Здесь же поставят скамейки, в том числе скамейки-качели.

Детские площадки для маленьких, площадку для настольного тенниса и площадку для настольных игр и шахмат устроят между корпусами 361 и 362.

Все деревья обещают сохранить, сухих там нет. Плюс посадить дополнительные кусты вокруг двора, чтобы отделить его от дорог и машин. Но часть газонов будет утрачена для устройства дополнительных парковок. «Жилищник» планирует санитарную обрезку деревьев возле футбольной площадки, чтобы они её не затемняли. Бельевую площадку уберут.

Вскоре начнется рабочее проектирование — это уже составление смет на конкретные работы. Но еще не поздно направить свои замечания и предложения по благоустройству двора. Сделать это можно по телефону: 8-495-212-17-07. Или онлайн — сайт, вконтакте.