Благоустройство дворов между Центральным проспектом и улицей Юности три раза обсуждали с местными жителями. Вот что в итоге решили сделать 16.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Проект благоустройства дворов между корпусами 301, 303, 309, 361 и 362 готовят при активном участии местных жителей. С ними его обсуждали уже трижды, а 14 сентября презентовали обновленный вариант прямо на месте. Благоустроить это пространство планируют в следующем году. В проекте — новые детские и спортивные площадки, скамейки-качели, новый асфальт, парковочные карманы и лежачие полицейские в местных проездах, извилистая пешеходная дорожка между Центральным проспектом и улицей Юности. Рассказываем, о результатах совместного проектирования.

Что в этих дворах сейчас

Благоустройство запланировано по программе соучаствующего проектирования и в рамках программы «Мой район». В проекте это пространство называется одним двором, но фактически их два: один большой между корпусами 301А,Б, 303, 362, другой маленький возле 361-го.

Сейчас в большом дворе — спортплощадка с металлическим ограждением, детская площадка с довольно старыми игровыми элементами, несколько скамеек, теннисные столы и много больших деревьев. Площадка устроена на песчаном основании. Между деревьями — пешеходные дорожки с не особо ровным асфальтом. Двор транзитный — через него идут кратчайшим путем от Центрального проспекта до улицы Юности и наоборот. Идут к своим домам, в лес, в «Перекресток» (на Центральном проспекте), на площадь Юности, в магазины и учреждения на улице Юности.

Маленькая площадка у корпуса 361 — в основном для малышей. Есть бельевая площадка — перекладина для сушки белья или выбивания ковров. Местные жители говорят, что её используют очень редко.

Вокруг площадок, возле домов — проезды, они заставлены машинами. Мест для парковки не хватает, автомобили стоят на тротуарах. Частые пробки на выезде от двух девятиэтажек — 301А и Б. Парковка у корпуса 303 вплотную прилегает к спортивной площадке. Пешеходные дорожки и тротуары прерываются выходом на проезжую часть — например, между корпусами 301Б и 303.

Как обсуждали и что предлагали

Обычно управы показывают жителям или общественным советникам уже готовый проект или эскиз проекта благоустройства двора. По итогам могут быть внесены какие-то изменения, но незначительные. Уникальность этого проекта в том, что сначала с местными жителями обсудили, что не так в их дворе, и что они хотели бы там видеть. Обсуждали дважды очно, в управе, 24 марта и 14 апреля. Правда, жителей пришло немного — первый раз 19 человек, второй 23.

После первой встречи архитекторы сделали карту зонирования двора по итогам предложений жителей. Наиболее популярными стали такие: устроить спортплощадку с тренажерами, многофункциональную детскую площадку для разных возрастов — от малышей до подростков, поставить трибуны у футбольной площадки, проложить велодорожки, поставить беседку для пенсионеров, устроить уголок для игры в шахматы. Вокруг футбольной площадки поставить шумоизолирующий экран. Сохранить все деревья и устроить живую изгородь из кустов вокруг всей большой площадки.

Обсуждали покрытие и материалы для детских площадок. Одни высказались за то, чтобы сделать оборудование из пластика, как более безопасного, чем металл, и долговечного, чем дерево. Другие были против — «пластик менее эстетичен». Предлагали сделать покрытие на площадке из искусственной травы или резины. Просили также качели для взрослых, навесы над скамейками, батут с навесом для детей, стенки и сетку вокруг теннисного столы — чтоб не мешал ветер и не вылетал мяч.

Много говорили о машинах и парковках. Предлагали установить лежачих полицейских в проезде вдоль девятиэтажек и у корпуса 361, сделать дополнительные парковочные места там же и у корпуса 303.

Также жители предлагали раскрасить трансформаторную будку, но проектировщики сразу предупредили — с этим будут проблемы, поскольку будка в частной собственности. Вопрос стоит в разработке у районной управы.

В третий раз проект обсудили в июне — онлайн в Zoom, в обсуждении участвовали 37 человек. Снова обсуждали план благоустройства, сформированный по итогам предложений и замечаний первых двух встреч. Проект изменился — например, детскую площадку для самых маленьких вcе-таки решено оставить на прежнем месте, у корпусов 361 и 362 — только вместо старой будут две новые. Рядом устроят площадку для настольного тенниса., перенесли в другое место шахматный уголок, спортплощадку разделили по возрасту — для молодежи и пенсионеров. Новую пешеходную дорожку пустили в обход круговой детской площадки (чтоб все через неё не ходили). Игровое оборудование решили делать из разных материалов — дерева, пластика и металла. Добавили урны для выгула собак (на них нарисована собака), скамейки-качели, крутящиеся скамейки, навесы над теннисной площадкой. Площадку с тренажерами и воркаут-зону решено делать у корпуса 303. Сделают две велопарковки с навесами, сетку для настольного тенниса.

Окончательный вариант. Но предложения еще принимаются

Финальный проект благоустройства показали жителям непосредственно во дворе 14 сентября. Его представили на стендах и в шатре виртуальной реальности, где можно было рассмотреть детали в VR-очках. Здесь же можно было пообщаться с архитекторами.

В этом окончательном варианте новые парковочные места сделают у корпуса 361, у трансформаторной будки, у корпуса 301Б (дополнительные карманы за счет газона). В проезде вдоль девятиэтажек и у 361-го сделают лежачих полицейских, чтобы машины не разгонялись.

Транзитную пешеходную дорожку сохранят, но она будет не прямой, как сейчас, а извилистой — иначе спроектировать не могли, потому что тогда не вместить все запланированное на детской площадке. Но можно обходить двор и по периметру. Вдоль транзитной дорожки поставят скамейки. Вокруг круглой детской площадки — детская велосипедная дорожка. Между площадкой и корпусом 301Б устроят «зону для проведения общедворовых мероприятий». Это уже по просьбе местного клуба «Талисман»: он проводит в этом дворе разные мероприятия, праздники двора, ставит шатры — а теперь будет постоянное место, пояснили проектировщики. Здесь же поставят скамейки, в том числе скамейки-качели.

Детские площадки для маленьких, площадку для настольного тенниса и площадку для настольных игр и шахмат устроят между корпусами 361 и 362.

Все деревья обещают сохранить, сухих там нет. Плюс посадить дополнительные кусты вокруг двора, чтобы отделить его от дорог и машин. Но часть газонов будет утрачена для устройства дополнительных парковок. «Жилищник» планирует санитарную обрезку деревьев возле футбольной площадки, чтобы они её не затемняли. Бельевую площадку уберут.

Вскоре начнется рабочее проектирование — это уже составление смет на конкретные работы. Но еще не поздно направить свои замечания и предложения по благоустройству двора. Сделать это можно по телефону: 8-495-212-17-07. Или онлайн — сайт, вконтакте.

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Метки:
микрорайон 3, благоустройство, дворы, соучаствующее проектирование
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