С весны архитекторы в сотрудничестве с местными жителями и представителями управы работали над проектами благоустройства территорий двух зеленоградских дворов: у корпусов 902А-904-904А-907 и у корпусов 301А-301Б-303-309-361-362. Прошли три встречи, на которых горожане высказывали свои идеи и пожелания, обсуждали с проектировщиками разные варианты зонирования и оснащения дворов, их озеленения и используемых покрытий.

Теперь на суд жителей представят итоги проектирования — экспозицию с плакатами, а также виртуальные рендеры, которые можно будет увидеть, надев VR-очки. «Вы увидите новые детские и спортивные площадки, уютные уголки для тихого отдыха и прекрасные цветники, которые появятся на территории», — говорится в приглашении на мероприятия.