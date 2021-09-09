Проекты благоустройства двух дворов в 3 и 9 микрорайонах покажут при помощи очков виртуальной реальности 09.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Финальные проекты благоустройства зеленоградских дворов, разработанные по программе соучаствующего проектирования — с участием жителей, — будут представлены на всеобщее обозрение 14 сентября у корпусов 303 и 904. Местных жителей приглашают на «виртуальную прогулку по будущему двору» с 16:00 до 20:00. В обоих дворах будут установлены шатры виртуальной реальности и пройдут встречи с архитекторами. А с 18:00 запланирована развлекательная программа «Наш двор — добрые соседи»: квиз о Москве, интерактив для детей, мастер-классы и лотерея — на этот праздник идёт онлайн-регистрация.

С весны архитекторы в сотрудничестве с местными жителями и представителями управы работали над проектами благоустройства территорий двух зеленоградских дворов: у корпусов 902А-904-904А-907 и у корпусов 301А-301Б-303-309-361-362. Прошли три встречи, на которых горожане высказывали свои идеи и пожелания, обсуждали с проектировщиками разные варианты зонирования и оснащения дворов, их озеленения и используемых покрытий.

Теперь на суд жителей представят итоги проектирования — экспозицию с плакатами, а также виртуальные рендеры, которые можно будет увидеть, надев VR-очки. «Вы увидите новые детские и спортивные площадки, уютные уголки для тихого отдыха и прекрасные цветники, которые появятся на территории», — говорится в приглашении на мероприятия.

Контакты координаторов встреч: 8-903-151-9445 Людмила, 8-903-151-1722 Георгий. Телефон горячей линии: 8-495-212-1707.

Все отчёты об уже состоявшихся встречах и концепции благоустройства размещены на сайте программы «Проектируем район» и в сообществах по каждому двору вконтакте: по 3 микрорайону — сайт, вконтакте; по 9 микрорайону — сайт, вконтакте.

Само благоустройство дворов будет выполнено уже в следующем 2022 году. Проектные решения могут быть скорректированы на этапе подготовки проектно-сметной документации, предупредили организаторы программы соучаствующего проектирования.

Привлекать жителей к проектированию благоустройства своих дворов на самых ранних стадиях в Москве впервые начали в 2020 году. Тогда для пилотного проекта выбрали пять дворов.

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Метки:
микрорайон 3, микрорайон 9, благоустройство, дворы
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