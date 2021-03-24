Большое здание возле станции Крюково построено десять лет назад — у него своеобразный юбилей. Раньше, еще при строительстве, он назывался «гаражным комплексом», затем был офисным центром, а сейчас это большой многофункциональный бизнес-комплекс с ярким названием «Серебряный кит». Назвали так не случайно, а потому что закругленный фасад серебристого цвета действительно напоминает кита и выделяется на фоне типовых сооружений. Мы обошли здание, пообщались с администрацией и теперь рассказываем и показываем, что там внутри.
«Серебряный кит» стоит на оживленном месте и пересечении транспортных и пешеходных потоков — рядом станция, рынок, ТРЦ «Иридиум», автобусные остановки. В здании пять этажей, его общая площадь — 24 тысячи квадратных метров. Бизнес-комплекс работает с 9:00 до 21:00. Есть бесплатные парковки для арендаторов и посетителей: на улице вокруг здания на 170 машин и крытая на 455 машин. Управляет бизнес-комплексом компания «ЭКО Траст».
Здание можно условно поделить на две части. Первая, обращенная фасадом к «Иридиуму» , — торговая. Также здесь расположены шиномонтаж и автомойка — их услугами пользуются многие автомобилисты, и отзывы самые лучшие. Супермаркет «Лента» в особых представлениях не нуждается. Но кроме него, здесь еще много интересного.
При входе можно выпить вкусный кофе в Coffee Like. Рядом недавно открылся Body-pit — это крупная сеть магазинов спортивного питания. Ассортимент здесь разнообразный: от протеина и креатина до витаминов и комплексных пищевых добавок. Продукция предназначена не только для занимающихся спортом или фитнесом, а для всех желающих держать себя в хорошей форме — «спорт, здоровье, красота». Есть средства для суставов и связок, антиоксиданты, продукты для диабетиков. Цены невысокие, продавец-консультант отвечает на любые вопросы.
Химчистка Aqualux — это профессиональная чистка одежды, меха и изделий из любых материалов. Она работает давно и хорошо себя зарекомендовала. «Хабл-Бабл» — это магазин кальянов и табачной продукции. Он популярен у разбирающихся в кальянной культуре. Представлен широкий ассортимент кальянов, смесей для кальянов и аксессуаров. Есть электронные испарители, вейпы, айкос.
«Раменские деликатесы» — молодой бренд с богатой родословной, наследник известного любителям вкусных мясных деликатесов Раменского мясокомбината. Кстати, это единственный в Зеленограде магазин этой сети. Качественная и вкусная колбаса, ветчина, грудинка, балык, буженина, шейка, сосиски, сардельки и прочая мясная продукция. Есть полуфабрикаты, замороженные продукция, пельмени, фарш, а также гастрономия — консервы, сыры, хлеб, молочная продукция и многое другое. «Мы сами все тут перепробовали, самая вкусная колбаса. — рассказывает Наталья Кононова, администратор бизнес-комплекса. — И переманили их из „Крюковской эстакады“, куда ходили покупать их продукты».
А если хочется сразу поесть — рядом магазин готовых блюд «Милти». Здесь можно купить завтрак, салат, горячее, суп, выпечку. Цены доступные, еда вкусная. Есть доставка. Можно и заглянуть и соседний магазин орехов, сухофруктов и специй — здесь хороший выбор.
Идем дальше. Аптека «Ника», церковная лавка, павильон с ювелирными изделиями. Парикмахерская эконом-класса «Москвичка» — стрижки, укладки, окрашивание волос, косметология, маникюр и прочие услуги салон красоты. Цены низкие, мастера хорошие. А посетителей-льготников — пенсионеров, инвалидов 1 и 2 группы — стригут бесплатно с 10:00 до 12:00 ежедневно. Записываться заранее не нужно.
Туристическое агенство Coral Travel работает здесь 10 лет, почти со дня открытия комплекса. Это ведущий сетевой туроператор по Турции, России, Греции, Испании, Тунису. Если нужно отремонтировать телефон, планшет, ноутбук или получить консультацию, работает сервисный центр iBlackMaster. Диагностика гаджета бесплатно. В соседнем павильоне — ремонт ювелирных изделий и бижутерии.
Для любителей пива открыт дом разливных напитков For the soul. 45 кранов на любой вкус, большой выбор российского и импортного бутылочного и баночного пива, квас, разнообразная закуска — снеки, чипсы, сыры, рыбка. В этой же галерее находятся постаматы PickPoint.
Также на первых этажах — в торговой части здания — цветочный магазин «Амелия», отделение Сбербанка, школа танцев, воздушной акробатики и йоги Bamboo Dance & Fitness — множество направлений, детские и взрослые группы, для разного возраста и уровня подготовки. Скоро откроется фирменный магазин плитки и сантехники «Керама Марацци», а еще в планах — открытие кафе или ресторана. Есть магазин для взрослых с примечательным названием «Шуры-муры».
Поднимаемся в офисную часть. Они занимает четыре этажа. Здесь всё, как обычно в бизнес-центрах — проходная, охрана, турникет, лифты. Посетители могут проходить в офисный центр по любому документу — паспорту, пенсионному, водительскому удостоверению. А на этажах красивые цветы (администрация постаралась), высокие потолки, большие панорамные окна с видом на станцию и её окрестности. Помещения сдаются в аренду по фиксированной ставке, отдельных счетов на коммунальные услуги нет. Арендаторы тут меняются очень редко, многие работают со дня открытия центра. «Место удобное, рядом электрички, автобусы, магазины, есть где поесть, есть где поставить машину — объясняют сотрудники. — Всё рядом. Хорошие условия, хорошие помещения. С администрацией всегда можно договориться, она лояльная. Цены тоже устраивают».
Светло, тепло, кондиционеры работают, туалеты чистые. Видеонаблюдение по периметру здания. Интернет работает отлично. Площадь помещений — от 35 квадратных метров. Есть офисы зальной и кабинетной планировки, с ремонтом или под отделку. Стоимость 1 квадратного метра — 1350 рублей.
В числе арендаторов — компания Show Atelier, занимающаяся поставками и продажами светового и звукового оборудования, агентство недвижимости «Парадайс», бюро бухгалтерских услуг «Регистратор», компания по производству и поставкам спортивного оборудования для взрослых и детей «Спортивные технологии», «МК-Слифт» — автосервисное оборудование, Московская торгово-промышленная палата, «Ингосстрах». Работает салон красоты с полным спектром услуг. Третий этаж занимает территориальное управление Пенсионного фонда.
Офисная жизнь представляется довольно скучной — сплошная работа. А между прочим, один из владельцев компании-арендатора сделал предложение своей жене прямо на крыше «Серебряного кита». Теперь у них счастливая семья и двое детей.
Внутри здания находится большой крытый паркинг для арендаторов и посетителей «Серебряного кита». Также здесь ставят машины сотрудники зеленоградского УВД (их здание рядом). Раньше они оставляли свои личные автомобили на уличной парковке возле бизнес-центра, затем договорились, что будут парковаться внутри, чтобы не занимать места на улице. Есть свободные места, можно их арендовать — стоит это 3-4 тысячи рублей в месяц.
В здании есть еще свободные и немаленькие пространства. Их использование пока обсуждается — у бизнес-центра есть свои задумки и планы развития.
Адрес: Зеленоград, улица Гоголя, дом 2
Время работы бизнес-комплекса: 9:00-21:00
Сайт: ekotrust.ru/zelenograd-gogolya.html
Телефоны: 8-495-781-65-18, 8-499-731-21-13
Хотите узнать, что внутри какого-то места? Пишите — а мы посмотрим.