В числе арендаторов — компания Show Atelier, занимающаяся поставками и продажами светового и звукового оборудования, агентство недвижимости «Парадайс», бюро бухгалтерских услуг «Регистратор», компания по производству и поставкам спортивного оборудования для взрослых и детей «Спортивные технологии», «МК-Слифт» — автосервисное оборудование, Московская торгово-промышленная палата, «Ингосстрах». Работает салон красоты с полным спектром услуг. Третий этаж занимает территориальное управление Пенсионного фонда.



Офисная жизнь представляется довольно скучной — сплошная работа. А между прочим, один из владельцев компании-арендатора сделал предложение своей жене прямо на крыше «Серебряного кита». Теперь у них счастливая семья и двое детей.



Внутри здания находится большой крытый паркинг для арендаторов и посетителей «Серебряного кита». Также здесь ставят машины сотрудники зеленоградского УВД (их здание рядом). Раньше они оставляли свои личные автомобили на уличной парковке возле бизнес-центра, затем договорились, что будут парковаться внутри, чтобы не занимать места на улице. Есть свободные места, можно их арендовать — стоит это 3-4 тысячи рублей в месяц.