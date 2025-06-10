Вы вздрагиваете при звуке бормашины? В клинике «ЦФС ПРО» мы превращаем лечение зубов в комфортный и даже приятный процесс!"
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Пример из практики: «Мария 10 лет боялась стоматологов, пока не попробовала лечение под седацией. Теперь она спокойно проходит осмотры, а ее зубы — идеальны!»
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ЦФС ПРО, Зеленоград, корп. 848
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