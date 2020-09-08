Чайные церемонии, запуск летающего змея, игры го и маджонг — все это похоже на настоящий китайский праздник. Но именно так проходит обучение в языковом центре «Mandarin School» в Зеленограде. Мы пообщались с преподавателями и руководителем, чтобы узнать, как легко и доступно можно изучить сложные восточные языки, и как ученики поступают в международные ВУЗы после курсов в центре.
Языковой центр Mandarin School — это школа, где можно обучиться восточным языкам: китайскому, корейскому и японскому. Часто встречается ситуация, когда человек хочет освоить новый язык, но запал быстро пропадает — организовать себя не всегда так легко, как кажется. Поэтому центр старается сделать обучение интересным, чтобы ученики не теряли мотивацию.
В Mandarin School большой выбор курсов для разного уровня подготовки:
занятия для детей и взрослых;
индивидуальное обучение;
курсы за границей;
обучение для студентов, в том числе подготовка к ЕГЭ и экзаменам на сертификаты;
занятия по Skype;
онлайн-обучение и многое другое.
Можно начать учиться, даже если вы в глаза не видели иероглифы, а мандарин для вас — всего лишь фрукт. Центр поможет поднять уровень знания языка с 0 до международных сертификатов. Цель — сделать обучение простым и увлекательным, чтобы ученики могли легко общаться без языковых и культурных барьеров.
Если вы очень заняты и не можете посещать очные занятия, тогда вам подойдет обучение на онлайн-платформе ProMandarin. Здесь объединяются самостоятельные занятия с интерактивными групповыми, вы можете в любое удобное время тренировать фонетику и лексику, готовиться к экзаменам или даже изучить курс для туристов.
Китайский язык с каждым годом становится популярнее, его начинают преподавать даже в некоторых школах. В центре «Mandarin School» предлагают курсы для детей и взрослых с разным уровнем подготовки. В обучении преподаватели используют метод Чжоу Яопина, который помогает быстрее освоить восточный язык.
Чжоу сумел передать, как звучат китайские иероглифы, с помощью латинского алфавита, привычного для всего западного мира. Для развития письменности в стране и повышения грамотности населения нужно было разработать систему транскрипций для иероглифов. По словам Чжоу, эта работа отняла целых 3 года, а сейчас можно пользоваться этой удобной системой.
Курсы в центре совмещают интенсивность обучения и высокое качество. Зачем растягивать занятия на годы, если можно пройти их быстрее. Качество знаний трудно измерить количественно, но новички изучают китайский на базовом уровне за три-четыре месяца, набирают словарный запас и сдают экзамены на международные сертификаты продвинутого уровня за 2-2,5 года, а центр их в этом всецело поддерживает. После 7 месяцев обучения ученики сдали экзамен на уровень А2, через 2-2,5 года сдали на уровень В2. С этим языковым уровнем можно поступать практически в любой китайский ВУЗ.
Многие ученики различных курсов жалуются, что нередки ситуации, когда к группе присоединяется новый ученик и вся группа возвращается в начало изучаемой программы.
Такого никогда не случается на курсах Mandarin. Центр формирует новые группы в течение всего учебного года — поэтому ученики всегда стабильно движутся в освоении любимого языка.
Для каждого клиента подбирается индивидуально удобный график, отталкиваясь от количества свободного времени и уровня подготовки. Если человек работает или учится, можно выбрать менее интенсивное расписание и заниматься от 1 до 3 раз в неделю.
В «Mandarin School» внимательно относятся к вашим индивидуальным пожеланиям. Вам подберут оптимальную для вас программу — для начинающих, продолжающих, школьников, бизнес — интенсив, подготовку к экзаменам ЕГЭ и HSK. Вы выбираете день и время занятий. Начинать лучше с русскоязычным преподавателем, носитель языка подарит опыт живого общения, а гибкая система скидок и бонусов даст возможность серьезно сэкономить на обучении.
Преподаватели китайского, японского и корейского языков — горячие энтузиасты и знатоки в области культуры и обычаев этих стран. Большинство учились в университетах страны преподаваемого языка, длительное время жили в этих странах. Только они могут дать вам реальную, а не «книжную» практику современного живого языка. Носители же языка окончили российские ВУЗы.
Если вы хотите изучать восточные языки, но сомневаетесь в выборе программы, — здесь вам помогут определиться:
В Mandarin School преподают носители китайского и японского языка, единственные в Зеленограде. Вы сможете научиться общаться, писать и слышать иностранную речь, как настоящий китаец или японец.
Заниматься могут абсолютно все желающие — как дети 3-4 лет, так и взрослые. Для каждого подберут группу по уровню и помогут определиться с программой занятий.
Комплексный подход к обучению: каллиграфия, восприятие на слух, письмо, понимание, чтение, речь — все эти базовые навыки приобретают ученики центра. Некоторые дети учат восточные языки и в школе, но действительно понимать и писать правильно начинают на занятиях в центре.
Mandarin School не только про иероглифы и курсы, но и про культуру. Чайные церемонии, дегустации, открытые уроки по оригами и живописи, а также клуб любителей Японии (самый большой в городе). Преподаватель — русский, который вырос в Японии: он в совершенстве знает оба языка.
Центр проводит бесплатные мастер-классы как для тех, кто хочет познакомиться со школой и форматом занятий, так и для учащихся. Расписание мастер-классов можно отслеживать в Instagram-профиле школы.
Mandarin School организует каждый год летний творческий лагерь для детей любого возраста. Ученики узнают много нового о восточных странах, начнут или продолжат учить язык и просто отлично проведут время на каникулах.
Позвоните в Mandarin School, и там вам помогут определиться с выбором обучающей программы для вас и ваших детей.
Телефон и WhatsApp школы: +7 (499) 455-16-13
Электронный адрес: zel.mandarin@gmail.com
Адрес школы в Зеленограде: корпус 1613
Запись на обучающие курсы доступна по телефону и на сайте.