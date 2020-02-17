Недавно зеленоградская языковая школа Prospect School отметила три года своей работы. За это время школа выпустила несколько сотен учеников. В Prospect School работают преподаватели-носители языка из США, а обучение проходит с полным погружением в языковую среду.

Занятия проходят в мини-группах, либо индивидуально. Слушатели языковой школы успешно сдают экзамены Cambridge, TOEFL, IELTS, проходят собеседования на английском языке и устраиваются на работу в международные компании.