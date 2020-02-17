Недавно зеленоградская языковая школа Prospect School отметила три года своей работы. За это время школа выпустила несколько сотен учеников. В Prospect School работают преподаватели-носители языка из США, а обучение проходит с полным погружением в языковую среду.
Занятия проходят в мини-группах, либо индивидуально. Слушатели языковой школы успешно сдают экзамены Cambridge, TOEFL, IELTS, проходят собеседования на английском языке и устраиваются на работу в международные компании.
В феврале этого года языковая школа Prospect School проводит акцию — бесплатное пробное занятие в группе и скидку на обучение для новых слушателей. Не упустите возможность повысить свой уровень владения английским всего за 6 тысяч рублей в месяц!
Получить подробную консультацию специалистов школы Prospect School и записаться на занятия вы можете по телефонам:
8-985-143-02-42,
8-495-229-72-41
или по электронной почте prospectschool@niime.ru.
Занятия проходят по адресу: Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12/6.
Подробнее о школе, о новых акциях и скидках можно узнать на сайте, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.