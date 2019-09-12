— Как вы пришли к идее пригласить в школу иностранных языков иностранцев-преподавателей?

— Небольшой экскурс в историю школы. Она была создана в составе учебного центра АО «НИИМЭ». Около десяти лет назад стартовал проект по созданию кремниевых пластин 180-90 нанометров, и возникла необходимость обучения сотрудников предприятия английскому языку. Мы столкнулись с тем, что у них был определенный языковой барьер. А английский был необходим для полноценного общения с зарубежными партнерами, для работы с иностранным оборудованием и технической документации, для написания научных статей, посещения зарубежных выставок.

Тогда мы и начали приглашать носителей языка. Первым стал Кармело Модика, это наш старший преподаватель, работаем с ним все эти годы. Да, у нас были и русские преподаватели, но практика показала, что с педагогом-носителем языка работать и интереснее, и эффективнее. Это не просто человек, знающий специфику и многочисленные нюансы своего родного языка (которые могут не знать русскоязычные учителя), но и способный их объяснить. Это не просто иностранец, а преподаватель со своей методикой и программой обучения.

Мы сделали такое обучение приоритетным, и постепенно перешли к открытию занятий и курсов для всех — от сотрудников организаций и до людей, желающих изучать язык с нашими высококвалифицированными преподавателями. Тем более, спрос на занятия с носителем языка велик — это нужно для работы, путешествий, карьеры, учебы, личной жизни. Словом, везде.

— Есть ли какие-то особенности при работе с иностранцами, сложно ли с ними?

— Несмотря на разницу менталитетов, работать с ребятами достаточно комфортно. С одной стороны, наши преподаватели достаточно педантичны и следуют очень чётким правилам, а с другой — все нацелены на получение результата и достижение поставленных целей. В итоге, в коллективе царит дружеская обстановка. Адаптироваться к другой стране и культуре не так легко, да и знакомых в первое время не так много. Поэтому ребята часто спрашивают меня куда сходить, что купить, в большей степени пытаются общаться со мной по-русски, чтобы практиковать язык. Наш старший преподаватель Мэл, любит проводить языковые вечеринки у себя дома для иностранцев, порой к нему заходят и наши ученики. Это очень здорово, ведь преподаватели и ученики могут пообщаться в неформальной обстановке и подружиться. Они едят пиццу, смотрят фильмы на английском.

Очень приятно, что ученики часто дружат с преподавателями, могут провести свободное время вместе вне стен школы. Вместе они могут посетить лучшие места города, сходить в кафе и прогуляться. При этом общение происходит также на английском, то есть для учеников это еще и отличная языковая практика!

— Сейчас в интернете множество предложений учить английский онлайн. Это может заменить живые уроки?

— Мы отдаем приоритет очным занятиям. Ничто не может заменить живого общения, надо видеть глаза преподавателя, слушать его «вживую», видеть манеру общения и так далее.

Но, учитывая высокий спрос, мы планируем предложить и дистанционный формат обучения, так как многие наши ученики работают в Москве и физически не успевают. Возможен также вариант обучения по скайпу. Но это будет решаться индивидуально, по потребности. Раньше у нас были предложения от потенциальных учеников о дистанционном обучении, но все преподаватели были загружены на сто процентов. В этом году у нас будут работать три учителя-носителя языка, и вариантов обучения станет больше.

— К учителю-иностранцу можно прийти с нуля? Или нужно хоть как-то, но говорить на английском?

— Я советую второй вариант, так как методика обучения в нашей школе — погружение в языковую среду. На русский переходят только в случае, если ученик совсем не понимает какую-то информацию. Я считаю, что эффективно учить английский — да и любой иностранный язык — можно только находясь в языковой среде. Автоматически вырабатывается мышление на другом языке. Начинаешь думать, как построить свои фразы, выражения, не используя русские слова. Если учитель в течение урока говорит по-русски, мы видим, что ученики расслабляются. А наша цель в том, чтобы построить коммуникацию на иностранном, чтобы и выучить язык, и преодолеть языковой барьер.

С другой стороны, у нас есть ученики, которым нужна элементарная разговорная лексика, а не грамматика или глубокое погружение в иностранный. Они берут индивидуальные уроки. Носитель языка может научить их простым фразам, пониманию и произношению, люди запоминают всё это и применяют на практике.

— Как определить свой уровень знаний перед записью в языковую школу?

— Если вы знаете алфавит, как сказать «я», «ты», «они», какие-то элементарные глаголы, связки, из которых можно уже что-то построить, — уже можно заниматься с носителем языка. На занятиях обычно вспоминается забытое, эти знания как бы вытаскиваются из памяти.

Вообще, выбор определенного курса и преподавателя зависит от того, какая у вас цель. Кто-то приходит только на урок и делает домашнее задание, кто-то стремится быстро овладеть языком, кто-то хочет углубленного изучения.

— В вашей школе можно помочь «подтянуть» язык для того, чтобы пройти собеседование в международной компании или сдать международный экзамен?

— Конечно. Для таких студентов преподаватель строит определенный курс обучения для достижения именно этой цели. Допустим, собеседование уже через две недели — значит, надо максимально вложиться, максимально поработать с клиентом для успешного результата. Методика у нас следующая: сперва определяется уровень владения языком, а после этого проводится интенсив. Человек иногда считает, что говорит свободно, а на деле выясняется, что всё-таки нет. Тогда нужно подтянуть именно уровень разговорного языка.

То же и с международными экзаменами. У наших преподавателей очень большой опыт, поэтому речь может идти и о гуманитарных, и о технических дисциплинах.

— А какой ещё язык можно у вас выучить?

— Итальянский. Конечно, он не столь востребован, как английский, но тоже пользуется популярностью. Чаще всего обучение итальянскому проходит на индивидуальных уроках, и чаще всего его учат женщины — что называется, для себя. Это связано с возрастающим интересом к итальянской культуре, архитектуре, музыке, с шопингом, конечно. У нас были клиенты, которые живут и в России, и в Италии, и они хотели усовершенствовать свою разговорную речь. До того они занимались итальянским с русскими преподавателями, но поняли, что в Италии совершенно другое произношение. И пришли учиться к нам.

Наш преподаватель всегда выстраивает специфику изучения вместе со студентом, они вместе обсуждают интересные темы — новости, путешествия, транспорт, шопинг и так далее. Таким образом, у студента расширяется словарный запас по той теме, которая ему близка.

Кстати, итальянский тоже преподает наш Мэл. Он — американец итальянского происхождения, поэтому итальянский язык является для него тоже родным.

— Я хочу попробовать учить английский с преподавателем-иностранцем, но полагаю, что мне будет очень сложно. Как мне быть в такой ситуации?

— В процессе обучения в группе наш преподаватель общается с каждым учеником и в то же время, уделяет равное внимание всем. Опыт наших учителей позволяет расставлять нужные акценты. Мы стараемся выстроить комфортное общение на уроке — это же не поход к доске, как в школе. У нас общение с преподавателем построено так, что тебя не будут спрашивать, экзаменовать, выучил ты что-то или нет. В любом случае будет «говорение и повторение». Если кому-то сложнее, чем остальным, преподаватель позанимается дополнительно, чтобы раскрыть студента.

Иногда ученика нужно заинтересовать. У нас был организован курс разговорного языка для тинейджеров, куда приходили достаточно скованные ребята. Преподавателю всегда удавалось их расшевелить. К примеру, как-то на индивидуальные занятия пришли два брата-подростка. Мы никак не могли нащупать интересное им направление, чтобы они начали говорить на английском. А потом наш преподаватель Кайл нашел такую ниточку — выяснилось, что братья любят компьютерные игры. И дело пошло. «А такую игру ты знаешь? А эту?» И вот так начали прорабатывать лексику через игры. У подростков загорелись глаза, и они стали с удовольствием ходить на занятия. Потом с компьютерных игр перешли на автомобили и другие актуальные темы.

— Надо ли что-то делать вне занятий, чтобы полученные знания стались в голове? Я выхожу с урока и всё забываю.

— Конечно, надо поддерживать полученные знания. Для этого в этом году наша школа организует разговорный клуб. Такое общение закрепляет полученные знания и даёт возможность попробовать свои силы тем, кто только планирует начать учиться. Мне кажется, это перспективное направление для совершенствования языка.

Что еще можно делать между занятиями? Я, например, в машине слушаю иностранное радио, чтобы воспринимать иностранную речь, расширять словарный запас.

Если что-то непонятно, то под рукой всегда есть телефон и Google с текстом песни. Переводишь и запоминаешь. Можно ещё смотреть фильмы без перевода, это классная вещь для изучения языка. Кстати, наши преподаватели советуют смотреть сначала с субтитрами, чтобы начать понимать слова и фразы. И постепенно — когда уже примерно знаешь, о чём говорят, можешь догадаться, — переходить на просмотр без субтитров. Тогда уже речь запоминается на слух.

— Есть ли у вас скидки и бонусы для учеников?

Да. Сейчас, в школе действует бонус для новых студентов — 10 абонементов со скидкой 25%. Есть и скидки при корпоративном формате обучения, по договоренности с работодателем. Часто бывают акции к праздникам и так далее. В школе есть занятия для всех уровней от Elementary до Advanced. Можно заниматься индивидуально в группе и мини-группе.

— Какие впечатления у ваших преподавателей о Зеленограде?

— Впечатления самые лучшие. Как ни странно, но Мэл живет в Зеленограде порядка 10 лет и говорит, что это лучший город на Земле. Он искренне восхищается природой нашего города, приветливыми людьми. Конечно, летний период он проводит дома, в Италии и Америке, но в остальное время жить предпочитает именно в нашем городе.

Наши студенты дружат с преподавателями. К примеру, после своего дня рождения наш преподаватель Кайл был несколько дней под впечатлением, потому что почти каждый его ученик принес ему подарок, чего он совсем не ожидал. Кайл говорит, что в Америке так не принято. Кстати, при возвращении в Америку, большая часть чемодана Кайла была забита подарками и памятными сувенирами от учеников!

В Prospect School учатся и взрослые, и подростки. Подробнее о занятиях в школе можно узнать на сайте или страницах в соцсетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram