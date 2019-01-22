Баня, гречка и группа «Кино»

Самым сложным оказалось выучить язык. До переезда я занимался русским самостоятельно примерно полтора месяца и выучил базовую грамматику. После переезда я работал в языковой школе, где было много преподавателей из Великобритании и Америки. Поэтому я почти все время общался по-английски.

Однажды я решил, что так не выучу язык, и стал больше общаться с людьми из России и смотреть сериалы и фильмы на русском. Я включал телевизор, чтобы он работал в фоне постоянно. Сначала я понимал примерно 5% из того, что говорят актеры. Потом я стал понимать язык лучше, и примерно через год-полтора я говорил так же хорошо, как сейчас.

Сейчас все мои знакомые иностранцы уехали, и я общаюсь только с русскими друзьями. В России у меня появились новые привычки. Я люблю ходить в баню. Впервые с друзьями я пошел в баню зимой, и они выбегали из парилки, чтобы упасть в снег. Мне это показалось очень странным. Теперь я сам люблю так делать.

Из еды в России мне понравилась гречка. До этого я ни разу её не видел: слышал только английское слово buckwheat, но не знал, что оно означает. Потом я приехал в Россию, попробовал гречку, и мне она понравилась. Я даже привез её своим родителям: маме гречка показалась невкусной, а папе — вкусной. Ещё, конечно, я люблю есть борщ. Вообще еда в России мне нравится больше, чем в США, — здесь фрукты и мясо натуральные.

Также мне нравится изучать российскую историю и политику. Люблю слушать песни на русском — Высоцкого и группу «Кино».

В России я почувствовал себя своим. В США все постоянно улыбаются и много говорят, а мне такое поведение кажется фальшивым. По характеру я больше похож на русских — улыбаюсь, только когда у меня действительно хорошее настроение.