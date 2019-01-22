Американец Кармело Модика (Мэл) живет в России уже восемь лет — он преподает английский и итальянский языки в школе Prospect School. Мы пообщались с Мэлом о его жизни в Зеленограде, профессии и сложностях в изучении русского языка. Мэл рассказал о странностях российских домов, любимой музыке на русском, сложностях при переезде, а также дал несколько советов для изучающих иностранные языки.
Я вырос в США, город Филадельфия. Мои родители — итальянцы. После школы я изучал иностранные языки: итальянский, французский, латынь. Кроме США и России, жил ещё в Англии, Франции и Италии.
Я учился в школе в Америке в годы холодной войны. В мире в то время было две самых влиятельных страны — США и СССР. Нам рассказывали, что Советский Союз — это империя зла, и мы этому верили. Но мне всегда хотелось больше узнать о России и о людях в этой стране. Поэтому я сначала начал изучать русский, а потом решил переехать в Россию на год — но в итоге живу здесь уже восемь лет.
Самым сложным оказалось выучить язык. До переезда я занимался русским самостоятельно примерно полтора месяца и выучил базовую грамматику. После переезда я работал в языковой школе, где было много преподавателей из Великобритании и Америки. Поэтому я почти все время общался по-английски.
Однажды я решил, что так не выучу язык, и стал больше общаться с людьми из России и смотреть сериалы и фильмы на русском. Я включал телевизор, чтобы он работал в фоне постоянно. Сначала я понимал примерно 5% из того, что говорят актеры. Потом я стал понимать язык лучше, и примерно через год-полтора я говорил так же хорошо, как сейчас.
Сейчас все мои знакомые иностранцы уехали, и я общаюсь только с русскими друзьями. В России у меня появились новые привычки. Я люблю ходить в баню. Впервые с друзьями я пошел в баню зимой, и они выбегали из парилки, чтобы упасть в снег. Мне это показалось очень странным. Теперь я сам люблю так делать.
Из еды в России мне понравилась гречка. До этого я ни разу её не видел: слышал только английское слово buckwheat, но не знал, что оно означает. Потом я приехал в Россию, попробовал гречку, и мне она понравилась. Я даже привез её своим родителям: маме гречка показалась невкусной, а папе — вкусной. Ещё, конечно, я люблю есть борщ. Вообще еда в России мне нравится больше, чем в США, — здесь фрукты и мясо натуральные.
Также мне нравится изучать российскую историю и политику. Люблю слушать песни на русском — Высоцкого и группу «Кино».
В России я почувствовал себя своим. В США все постоянно улыбаются и много говорят, а мне такое поведение кажется фальшивым. По характеру я больше похож на русских — улыбаюсь, только когда у меня действительно хорошее настроение.
В первое время в России у меня был маленький словарный запас, и поэтому я везде с собой носил карманный словарь. Из-за этого со мной случались забавные ситуации. Однажды я пришел в магазин за мукой, но не знал, как правильно ставится ударение в этом слове. Поэтому получилось так, что я спросил у продавщицы, где у них в магазине находится «мука».
Ещё сложным для меня оказалось запомнить и понять падежи. В английском языке нет склонений — слово почти всегда звучит одинаково. Для русских падежи привычны, а мне пришлось их запоминать. Зато теперь я иногда знаю такие формы слов, которые не знают сами русские. Например, многие не знают, как будет слово «дно» во множественном числе, — «донья».
Больше всего мне помогли сериалы и фильмы. Когда ты постоянно слышишь русский язык в фоне, мозг сам запоминает новые слова. Постепенно они переходят из пассивного словарного запаса в активный. Например, в разговоре я мог сказать какое-то слово, которое не употреблял раньше, и сам удивлялся этому.
Зеленоград заинтересовал меня своей историей. Я прочитал, что город предложили основать американские инженеры [Джоэл Барр и Альфред Сарант] и сделать его аналогом Кремниевой долины. Я захотел увидеть Зеленоград своими глазами, и поэтому переехал сюда.
Я доволен своим выбором. В Зеленограде есть все, что мне нужно, — кинотеатры, торговые центры. Мне нравится, что в городе очень тихо, спокойно и много зелени. Я часто выхожу гулять по лесу. В Москву выезжаю редко и большую часть времени провожу в Зеленограде.
Единственное, что мне показалось странным и не очень нравится, — мусоропроводы. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что мусор в доме идет по трубам между квартирами.
Я учу людей иностранным языкам уже 15 лет — преподавателем я работал в России и в Италии. Профессию выбрал, потому что люблю делиться знаниями и хочу, чтобы больше людей знали английский и могли понимать хорошие фильмы и книги в оригинале.
Ученики в России отличаются от итальянцев. Люди в Италии не боятся делать ошибки — они очень много говорят и не стесняются неидеального знания языка. Наоборот, в России люди боятся говорить из-за неуверенности в своих навыках. Я пытаюсь помогать своим ученикам бороться со стеснением, потому что общение — лучший способ выучить язык.
При этом мне кажется, что русским английский учить проще, чем итальянцам. В русском языке много разных звуков, и ученикам в России не составляет труда запоминать новую фонетику. Итальянский язык в этом плане проще, и поэтому произношение английских звуков им усвоить сложнее.
Я не думаю, что язык нужно учить, как в школе, — с книжками и тетрадями. Люди приходят ко мне на занятия после работы, и они не хотят «зубрить» правила. Вместо этого мы играем в игры и обсуждаем разные темы. Это помогает и перестать бояться разговаривать с носителями языка, и выучить новые слова. Сейчас я чаще работаю со взрослыми, но и у нас в школе есть и детские группы.
Кроме английского языка, могу посоветовать людям из России изучать другие славянские языки — чешский или польский. В них много одинаковых с русским слов, и поэтому выучить язык будет не так сложно. Также не очень сложно будет изучить немецкий. В нем, как и в русском, есть склонение слова по падежам, поэтому грамматику будет понять нетрудно.
Для тех, кто учит английский самостоятельно, я советую смотреть больше фильмов и сериалов. Не бойтесь того, что вы не все поймете сразу, — продолжайте смотреть, и со временем станет проще. Лучше всего смотреть на английском фильмы, которые вы уже видели. Например, я смотрел на разных языках свои любимые фильмы серии «Назад в будущее». Из-за того, что я уже знаю содержание, я понимаю новые слова и запоминаю их.
А по музыке изучать язык я не советую. Музыканты часто меняют слова, чтобы они подходили по ритму, и произношение в песнях может отличаться от реального.
Попасть на занятия к Мэлу можно в школе иностранных языков Prospect School. В зависимости от цели вы можете пройти базовый, технический или бизнес-курс, курс подготовки к экзаменам TOEFL, IELTS и др. В школе есть занятия для всех уровней от Beginner до Advanced. Можно заниматься индивидуально в группе и мини-группе.
В Prospect School учатся и взрослые, и подростки. Подробнее о занятиях в школе можно узнать на сайте или страницах в соцсетях: ВКонтакт, Facebook, Instagram. Для читателей Zelenograd.ru Prospect School дарит скидку на абонемент — по промокоду zelenograd.ru вы можете купить 4 занятия со скидкой 20%.
Подробная информация у администратора школы по телефону 8(985)143-02-42, prospectschool@niime.ru. Адрес школы: Зеленоград, 1-й Западный проезд, 12/6.
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