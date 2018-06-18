Институт искусств и информационных технологий — самый крупный из 6 филиалов Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.
Образовательная деятельность в Институте ведётся по учебным программам подготовки бакалавров СПбГУП в соответствии с Государственным образовательным стандартом.
Набор идет по следующим направлениям подготовки:
- социально-культурная деятельность
- экономика
- прикладная информатика
- реклама и связи с общественностью
- конфликтология
Предусмотрен индивидуальный учебный план для лиц, имеющих среднее специальное профильное и высшее образование.
Практика студентов осуществляется на базе ведущих профильных учреждений Москвы.
По окончании выдаётся государственный диплом о высшем профессиональном образовании Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.
Иногородние студенты обеспечиваются комфортабельным общежитием.
Комфортные условия для учёбы, досуга и проживания.
Второе высшее образование, магистратура, аспирантура.
Приемная комиссия:
Тел.: 8(495)536-40-97, 536-43-22
Адрес:141570,МО, Солнечногорский р-н, Льяловское шоссе, дом 1
e-mail: 3it-p@mail.ru,
https://vk.com/abiturient_iiit,
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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и рукоделия
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