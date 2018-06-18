МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Высшее образование рядом с домом 18.06.2018 Институт искусств и информационных технологий Реклама

Институт искусств и информационных технологий — самый крупный из 6 филиалов Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.

Образовательная деятельность в Институте ведётся по учебным программам подготовки бакалавров СПбГУП в соответствии с Государственным образовательным стандартом.

Набор идет по следующим направлениям подготовки:

  • социально-культурная деятельность
  • экономика
  • прикладная информатика
  • реклама и связи с общественностью
  • конфликтология

Предусмотрен индивидуальный учебный план для лиц, имеющих среднее специальное профильное и высшее образование.

Практика студентов осуществляется на базе ведущих профильных учреждений Москвы.

По окончании выдаётся государственный диплом о высшем профессиональном образовании Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.

Иногородние студенты обеспечиваются комфортабельным общежитием.

Комфортные условия для учёбы, досуга и проживания.

Второе высшее образование, магистратура, аспирантура.

Приемная комиссия:

Тел.: 8(495)536-40-97, 536-43-22

Адрес:141570,МО, Солнечногорский р-н, Льяловское шоссе, дом 1

e-mail: 3it-p@mail.ru,

WWW.INISK.RU

Группы в социальных сетях:

https://vk.com/inisk,

https://vk.com/abiturient_iiit,

https://ok.ru/group/52918764503267

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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Реклама
Реклама
Реклама
В июне и всегда

Интересные коллекции
Приятные цены.
Реклама
Реклама
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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