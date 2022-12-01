В праздничной атмосфере клиентка Кристина приобрела автомобиль Chery Tiggo 4 ярко-красного цвета в комплектации Cosmo — в подарок для своей мамы на День матери.

«Chery Автодин Зеленоград» поздравляет Кристину и её семью с приобретением нового автомобиля Chery и желает удачи в жизни и на дорогах.