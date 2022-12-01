Выдан тысячный автомобиль в дилерском центре «Chery Автодин Зеленоград» — рассказываем подробности 01.12.2022 Реклама

28 ноября в дилерском центре «Chery Автодин Зеленоград» состоялась выдача тысячного автомобиля Chery.

В праздничной атмосфере клиентка Кристина приобрела автомобиль Chery Tiggo 4 ярко-красного цвета в комплектации Cosmo — в подарок для своей мамы на День матери.

«Chery Автодин Зеленоград» поздравляет Кристину и её семью с приобретением нового автомобиля Chery и желает удачи в жизни и на дорогах.

«Автодин» — официальный дилер брендов Chery, Geely, Hyundai и Omoda и предоставляет полный спектр услуг по покупке и обслуживанию автомобиля, а также услуги трейд-ина и выкупа автомобилей с пробегом, кредитования и страхования автомобилей, по установке дополнительного оборудования.

Как найти: «Chery Автодин Зеленоград» расположен в 17 км от МКАД по Ленинградскому шоссе.
Телефон: 8-495-775-44-00
Сайт: avtodin.ru

Метки:
автомобиль, автосалон
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