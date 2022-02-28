Встречайте весенний сезон за рулем, пройдя курс обучения в Зеленоградской автошколе ДОСААФ 28.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Это первая автошкола, открывшаяся в Зеленограде, которая уже почти 50 лет готовит водителей практически всех категорий ТС — А, В, С, D, ВЕ.

Качество и надежность, проверенные временем, сочетаются здесь с современными инновационными технологиями в обучении. В распоряжении учащихся — компьютерный класс с обучающими и экзаменационными программами последнего поколения (обновляются несколько раз в год Центром инновационного развития и обучающих технологий ДОСААФ).

В числе средств обучения — 3 интерактивных мультимедийных комплекса, а также современные тренажеры легковых и грузовых автомобилей, помогающие безопасно тренировать навыки вождения.

Для практики вождения есть обширный автопарк современной авто- и мототехники в количестве 29 единиц. Собственная учебная площадка (к слову, самая просторная в Москве!) сертифицирована для проведения экзаменов по практическому вождению сотрудниками ГИБДД. Так что по категориям А, А1, С, D, ВЕ сдавать итоговые испытания вы будете на «родной» площадке, в привычных условиях. А значит, будет меньше волнения, которое может помешать успешно продемонстрировать уверенное вождение.

И, наконец, возможность приобрести сертификат на обучение для своих родных, коллег, любимых. На 8 марта, день рождения и просто для того, чтобы подарить близкому человеку больше свободы, возможностей, удовольствия быть за рулем — своего автомобиля и своей жизни!

Адрес: г. Москва, Зеленоград, ул. Сосновая аллея, дом 4, строение 2

Контакты автошколы:
8-499-734-79-57
8-499-734-02-93
8-926-109-69-55

Сайт автошколы: avtoschoolzel.ru

Цены на обучение:

  • категория А - 25 000 рублей
  • категория В — 41 000 рублей
  • переподготовка с В на С — 30 000 рублей
  • переподготовка с С на D — 33 000 рублей

Гибкая система оплаты, скидки для школьников, студентов и лиц льготных категорий.

Метки:
автомобиль, образование и обучение, Автошкола ДОСААФ России
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