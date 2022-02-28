Для практики вождения есть обширный автопарк современной авто- и мототехники в количестве 29 единиц. Собственная учебная площадка (к слову, самая просторная в Москве!) сертифицирована для проведения экзаменов по практическому вождению сотрудниками ГИБДД. Так что по категориям А, А1, С, D, ВЕ сдавать итоговые испытания вы будете на «родной» площадке, в привычных условиях. А значит, будет меньше волнения, которое может помешать успешно продемонстрировать уверенное вождение.