Встречайте новый кроссовер-фастбэк OMODA C5 — в дилерском центре «Автодин Зеленоград» 31.01.2023 Реклама

Omoda C5 — это фастбэк-кроссовер C5 от китайского бренда Omoda, настоящий космический корабль, который приглашает на свой борт всех, кто хочет окунуться в мир технологий, искусства и дизайна будущего. Бренд Omoda в нашем городе представляет новый дилерский центр «Автодин Зеленоград», открывшийся в ноябре 2022 года.

Технологичный дизайн, премиальный комфорт, смарт-технологии, динамика и безопасность — все это новый OMODA C5.

Автомобиль оснащен 1,5 литровым Тurbo двигателем мощностью 147 л.с. и максимальным крутящим моментом 210 Нм/1750-4500 об/мин.

Интеллектуальные системы ADAS включает в себя: адаптивный круиз-контроль, предупреждение о столкновении, автономное экстренное торможение, предупреждение о покидании полосы, удержание в полосе и автоматическое переключение ближнего/дальнего света.

Технологичный интерьер нового OMODA C5 имеет множество передовых элементов оснащения: 2 сдвоенных экрана высокого разрешения по 10.25 дюймов каждый, многоцветную атмосферную подсветку интерьера, беспроводную зарядку, качественную акустику и многое другое.

Сейчас на покупку OMODA С5 действует беспроцентная рассрочка на 30 месяцев*, а также выгоды до 285 000 рублей по программе Трейд-ин и до 130 000 рублей при покупке в кредит**.

Узнать подробности и записаться на тест-драйв можно:

  • на сайте дилера Omoda «Автодин Зеленоград»
  • или по телефону 8-495-292-36-17

Адрес: МО, Солнечногорский р-он, рп Ржавки, 2-ой микрорайон, стр.14

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00

* «Карта „Халва“. Обслуживание — 0 руб. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) — 0%. При нарушении — 0,0001% годовых. Срок рассрочки от 1 до 30 мес. Лимит до 4 900 000 руб. на покупку новых автомобилей OMODA C5 при подключении Тарифного плана „Авто в рассрочку на 30 месяцев NEW"_"Остаточный платеж“». Остаточный платеж не более 30% от стоимости. Комиссия за подключение — 4/30 от суммы увеличенного лимита в рамках тарифного плана. Страхования автомобиля от рисков хищения, утраты обязательно. Залоговое обеспечение — залог приобретаемого автомобиля. Предложение действует с 09.10.2022 года по 31.01.2023 года (включительно). ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05.12.2014 г. Не оферта. Подробности уточняйте у официальных дилеров Омода и на сайте www.sovcombank.ru. Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Указанное оборудование может быть опциональным.

**Скидка программы Трейд-ин 285 000 рублей и скидка по программе «OMODA Credit Classic» — 130 000 рублей при покупке нового автомобиля «OMODA C5» 2022 года выпуска (в комплектации Joy (Джой)) в кредит по программе «OMODA Finance (Омода Финанс)». Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от розничной цены автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом. Под программой «OMODA Credit Classic» (Омода Кредит Классик) понимается программа АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» в сотрудничестве с ПАО «Совкомбанк» по приобретению автомобиля клиентом с использованием кредитных средств по кредитным программам в рамках продукта «АвтоCтиль Особый», кроме субсидированных программ Omoda Direct Promo (Омода Директ Промо), Omoda Direct Balloon (Oмода Директ Балун), Omoda Direct Promo Light (Oмода Директ Промо Лайт). Условия программы уточняйте у официальных дилеров OMODA. Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Информация действительна на 01.01.2023 г. Информация не является офертой (в соответствии со ст. 437, 494 ГК РФ). Подробности уточняйте у официальных дилеров OMODA, список которых расположен на сайте https://omoda.ru/. Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Указанное в рекламе оборудование может быть опциональным.

Метки:
автомобиль, автосалон
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