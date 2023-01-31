Сейчас на покупку OMODA С5 действует беспроцентная рассрочка на 30 месяцев*, а также выгоды до 285 000 рублей по программе Трейд-ин и до 130 000 рублей при покупке в кредит**.



Узнать подробности и записаться на тест-драйв можно:

на сайте дилера Omoda «Автодин Зеленоград»

или по телефону 8-495-292-36-17

Адрес: МО, Солнечногорский р-он, рп Ржавки, 2-ой микрорайон, стр.14

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00

* «Карта „Халва“. Обслуживание — 0 руб. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) — 0%. При нарушении — 0,0001% годовых. Срок рассрочки от 1 до 30 мес. Лимит до 4 900 000 руб. на покупку новых автомобилей OMODA C5 при подключении Тарифного плана „Авто в рассрочку на 30 месяцев NEW"_"Остаточный платеж“». Остаточный платеж не более 30% от стоимости. Комиссия за подключение — 4/30 от суммы увеличенного лимита в рамках тарифного плана. Страхования автомобиля от рисков хищения, утраты обязательно. Залоговое обеспечение — залог приобретаемого автомобиля. Предложение действует с 09.10.2022 года по 31.01.2023 года (включительно). ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05.12.2014 г. Не оферта. Подробности уточняйте у официальных дилеров Омода и на сайте www.sovcombank.ru. Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Указанное оборудование может быть опциональным.

**Скидка программы Трейд-ин 285 000 рублей и скидка по программе «OMODA Credit Classic» — 130 000 рублей при покупке нового автомобиля «OMODA C5» 2022 года выпуска (в комплектации Joy (Джой)) в кредит по программе «OMODA Finance (Омода Финанс)». Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от розничной цены автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом. Под программой «OMODA Credit Classic» (Омода Кредит Классик) понимается программа АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» в сотрудничестве с ПАО «Совкомбанк» по приобретению автомобиля клиентом с использованием кредитных средств по кредитным программам в рамках продукта «АвтоCтиль Особый», кроме субсидированных программ Omoda Direct Promo (Омода Директ Промо), Omoda Direct Balloon (Oмода Директ Балун), Omoda Direct Promo Light (Oмода Директ Промо Лайт). Условия программы уточняйте у официальных дилеров OMODA. Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Информация действительна на 01.01.2023 г. Информация не является офертой (в соответствии со ст. 437, 494 ГК РФ). Подробности уточняйте у официальных дилеров OMODA, список которых расположен на сайте https://omoda.ru/. Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Указанное в рекламе оборудование может быть опциональным.