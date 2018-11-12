EMEX. Автозапчасти вовремя.
Ветклиника «Раденис»: только в ноябре стерилизация кошки «под ключ» за 2800 рублей 12.11.2018 ZELENOGRAD.RU Реклама

Только до конца ноября. Стерилизация кошки «под ключ»: с внутрикожным швом, дневным стационаром и попонкой за 2800 руб.

Как стать участником акции:

  • Сделать репост этой публикации на своей странице
  • Позвонить в клинику по телефону 8(495)765-89-14 (Зеленоград), 8(495)542-60-11 (Солнечногорск) и записаться на операцию.
  • В назначенный день принести кошку, вечером забрать.
  • Наслаждаться спокойной жизнью!

Солнечногорск, микрорайон Рекинцо, стр. 32, территория ТЦ «ВВС»

Телефон: 8(495)542-60-11

Солнечногорский район, поселок Андреевка, рядом с домом 31б, здание ветеринарный центр «Раденис»

Телефон: 8(495)765-89-14

Как добраться на автомобиле: Выехать в поселок Андреевка на перекрестке около поста милиции в 15-ом районе. В Андреевке на Т-образном перекрестке повернуть налево и ехать прямо до корпуса 31Б. На крыльце клиники баннер Ветеринарный центр «Раденис».

Схема, для тех, кто добирается на общественном транспорте. Лучше всего идти от автобусной остановки «15-й микрорайон».

 Реклама
Первый уличный каток открылся в Зеленограде Новости
На Центральной площади снимают сериал о Муслиме Магомаеве Новости
Большая детская площадка «Домики на деревьях» открылась внутри «Меги» Новости
Как научить ребенка быстро считать (и не только)? Партнерский материал
Полных людей старше сорока лет приглашают на бесплатное обследование Новости
Один человек получил ножевое ранение в массовой драке Новости
Свалка в Чашниково продолжает гореть. Теперь под землей Новости
Автобусная остановка «Заводская улица» переехала на новое место Новости
При пожаре в «клюшке» эвакуировали 160 человек Новости
Юный шахматист взял «серебро» на московском первенстве Новости
Ребенок в присутствии родителей сломал фигуру талисмана Зеленограда Новости
Через городской пруд построят пешеходный мост Новости
Башни на Центральном проспекте могут поменять цвет Новости
Бесплатные творческие мастер-классы в клубах «Радуга» и «Силуэт» в ноябре Афиша
Спектакль «Огниво» — премьера в «Ведогонь-театре» Афиша
МИЭТ стал популярнее у абитуриентов. Интервью об итогах приемной кампании Истории
Лесхоз перешел на почти ежедневное сжигание порубочных остатков. Осталось потерпеть пару недель Новости
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Осенние каникулы профессий будущего в «КидБурге» Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Кошку в завязанном мешке подбросили в ветклинику в Андреевке Новости
Как работает Ленинградский вокзал Истории
В кинотеатре «Каро Иридиум» делают дополнительный зал Новости
Магазин сети Familia открылся в «Зеленопарке» Новости
Худшее качество интернета и мобильной связи вокруг Зеленограда — у «Билайна» Новости
Дополнительную «Ласточку» Москва — Крюково запустят с 9 декабря Новости
Молоток или бензопила? Насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах Партнерский материал
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне
Ресторанный комплекс в новом здании у городского пруда откроется в декабре. Что там будет? Новости
Автоматизация производственного учета на 1С Компания МИКО
Скидка 50% на имплантаты премиум-класса Nobel Biocare в клиниках "Никор" Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Ветклиника «Раденис»: только в ноябре стерилизация кошки «под ключ» за 2800 рублей Объявления
Первый дом по программе реновации построят в 19 микрорайоне через два года Новости
Десять новых контейнеров для раздельного сбора мусора поставили в Зеленограде Новости
В Андреевке и вдоль Пятницкого шоссе уберут незаконные палатки Новости
Что будет на месте бывшей лодочной станции на городском пруду? Ответы
Должника за «коммуналку» искали повсюду, а он ушел в монастырь
Пожарные во время тренировки залили пеной улицу, газон и деревья. Это вообще нормально? Ответы
Машине оторвало колесо из-за наезда на торчащий люк. Автовладелец потребует компенсации через суд
Берегите мужчин! О мужских проблемах из уст врача клиники «МРТ Эксперт» Реклама
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
Власти не справляются с капремонтом. Даже когда его делает государственная компания, все равно получается плохо
Лазерная хирургия в НОРМА-XXI - лечение вросшего ногтя, удаление новообразований на коже. Объявления
Амбулаторная хирургия в медицинском центре «Никор-Мед» Объявления
"Ортодонт-премьер" акция: 17000 р . - аппарат HAAS с фиксацией на молочных зубах в раннем сменном прикусе. Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Московские театры покажут спектакли для детей в «Ведогонь-театре» в дни школьных каникул
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама