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Позвонить в клинику по телефону 8(495)765-89-14 (Зеленоград), 8(495)542-60-11 (Солнечногорск) и записаться на операцию.

В назначенный день принести кошку, вечером забрать.

Наслаждаться спокойной жизнью!

Солнечногорск, микрорайон Рекинцо, стр. 32, территория ТЦ «ВВС»

Телефон: 8(495)542-60-11

Солнечногорский район, поселок Андреевка, рядом с домом 31б, здание ветеринарный центр «Раденис»

Телефон: 8(495)765-89-14

Как добраться на автомобиле: Выехать в поселок Андреевка на перекрестке около поста милиции в 15-ом районе. В Андреевке на Т-образном перекрестке повернуть налево и ехать прямо до корпуса 31Б. На крыльце клиники баннер Ветеринарный центр «Раденис».

Схема, для тех, кто добирается на общественном транспорте. Лучше всего идти от автобусной остановки «15-й микрорайон».