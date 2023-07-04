Ведущие врачи и управляющие во главе с генеральным директором — Коробковой Надеждой Александровной, главным врачом сети многопрофильных медицинских центров «Никор-мед» — Ионичевской Ириной Игоревной и главным врачом сети стоматологических клиник «Никор» — Елиной Юлией Александровной прошли обучение на самой большой конференции для врачей и управленцев «Пациентократия».
Цель Конференции — объединить медицинское сообщество ради того, чтобы медицина в России стала одной из лучших в мире.
Мероприятие было организовано основателем сети клиник доказательной медицины в России и владельцем генетической лаборатории Medical Genomics — Дмитрием Фоминым. Топовые спикеры и опытные врачи на сцене делового пространства поделились опытом и практическими кейсами, обсудили самые актуальные темы в мире медицины.
Сотрудники и руководители сети медицинских центров «Никор» всегда узнают новое, получают много инсайтов для создания бережных коммуникаций, вдохновения и заботе о пациентах.
«Никор» развивается для вас!
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