Цель Конференции — объединить медицинское сообщество ради того, чтобы медицина в России стала одной из лучших в мире.



Мероприятие было организовано основателем сети клиник доказательной медицины в России и владельцем генетической лаборатории Medical Genomics — Дмитрием Фоминым. Топовые спикеры и опытные врачи на сцене делового пространства поделились опытом и практическими кейсами, обсудили самые актуальные темы в мире медицины.

Сотрудники и руководители сети медицинских центров «Никор» всегда узнают новое, получают много инсайтов для создания бережных коммуникаций, вдохновения и заботе о пациентах.

«Никор» развивается для вас!