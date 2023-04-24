О работодателе

Компания «Автодин» создает доверительную атмосферу внутри коллектива, которая позволяет сотрудникам комфортно работать. «Автодин» считает развитие сотрудников одним из своих приоритетов. Работая в компании «Автодин», вы сможете повышать квалификацию, осваивать стандарты мировых брендов, изучать новые направления и открывать новые горизонты.

Присоединяйтесь к команде профессионалов автомобильного бизнеса.

Место работы: дилерский центр «Автодин-Зеленоград»: Chery, Geely, Hyundai, OMODA — расположен на Ленинградском шоссе, 17 км от МКАД (напротив въезда в Зеленоград).

Почта для соискателей: reception@hyundai-zel.ru (отправляйте резюме c указанием желаемой вакансии).