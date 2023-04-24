«Автодин» — официальный дилер автомобильных брендов Chery, Geely, Hyundai и OMODA. В связи с открытием нового бренда компании требуются автомеханик, техник-перегонщик, логист, а также — персонал для работы с клиентами: администраторы, менеджеры и консультанты разных сфер.
Компания «Автодин» создает доверительную атмосферу внутри коллектива, которая позволяет сотрудникам комфортно работать. «Автодин» считает развитие сотрудников одним из своих приоритетов. Работая в компании «Автодин», вы сможете повышать квалификацию, осваивать стандарты мировых брендов, изучать новые направления и открывать новые горизонты.
Присоединяйтесь к команде профессионалов автомобильного бизнеса.
Место работы: дилерский центр «Автодин-Зеленоград»: Chery, Geely, Hyundai, OMODA — расположен на Ленинградском шоссе, 17 км от МКАД (напротив въезда в Зеленоград).
Почта для соискателей: reception@hyundai-zel.ru (отправляйте резюме c указанием желаемой вакансии).
Обязанности
- Прием и распределение входящих звонков клиентов
- Консультация клиентов лично и по телефону о предоставляемых услугах
- Консультации по стоимости обслуживания автомобиля, срокам
- Ведение предварительной записи на сервис
- Обзвон клиентов с целью подтверждения записи
- Ведение ежедневной отчетности.
Требования
- Опыт работы от 1 года в дилерском центре в сервис-бюро ЖЕЛАТЕЛЬНО
- Высшее техническое + доп. курсы
- Активный пользователь: 1С, CRM, LTS, Office
- Ответственность, организованность, клиентоориентированность.
Условия
- Оформление по ТК РФ (оплата больничного, отпуска, зарплата 3 раза в месяц на зарплатную карту)
- График работы: 5/2 с 09.00 до 18.00
- Внешнее обучение у представительства за счет компании
- Бонусы на услуги компании для сотрудников.
Обязанности
- Обслуживание и ремонт автомобилей в соответствии с технологией марки, соблюдения стандартов качества производителя Hyundai, Geely, Chery, OMODA
- Замена масла, шиномонтаж, УУК, ремонт системы кондиционирования и т. д.
Требования
- Опыт работы автослесарем от 3-х лет у официального дилера
- Честность, исполнительность, дисциплина
- Желание работать и развиваться в стабильной компании.
Условия
- Сменный график работы — 3/3 с 09.00 до 21.00
- Оформление по ТК РФ (оплата больничного, отпуска, заработная плата вовремя)
- Бонусы на услуги компании (мойка, ремонт, автозапчасти)
- Молодая дружная команда.
Обязанности
- Прием, согласование, выдача автомобилей слесарного цеха
- Консультирование клиентов
- Продажа услуг СТО
- Контроль за процессом ремонта
- Взаимодействия со смежными подразделениями (ОЗЧ, МКЦ, ДОП и др.).
Требования
- Опыт работы от 1 года в дилерском центре
- Высшее техническое + доп. курсы
- Активный пользователь: 1С, LTS, Office
- Ответственность, организованность, клиентоориентированность.
Условия
- Оформление по ТК РФ (оплата больничного, отпуска, зарплата 3 раза в месяц на зарплатную карту)
- График работы: сменный 2/2/3 с 09.00 до 21.00
- Внешнее обучение у представительства за счет компании
- Бонусы на услуги компании для сотрудников.
Обязанности
- Ведение базы данных склада автомобилей
- Контроль скидок и бонусов официального дилера
- Проверка, отправка документов отдела логистики
- Ведение отчетности
- Заказ автомобилей в производство
- Ведение и контроль логистической цепочки по автомобилям
- Рапорт по автомобилям в системе импортера
- Поддержание в актуальном состоянии информации об автомобилях в базах данных
- Поиск и обмен автомобилей между автосалонами
- Выкуп ПТС
- Контроль склада.
Требования
- Наличие высшего образования — желательно
- Опыт работы логиста/диспонента в автомобильном бизнесе от 1 года
- Свободное владение Excel
- Аналитический склад ума
- Желание работать и развиваться в автомобильном бизнесе.
Условия
- График работы: сменный
- Молодая дружная команда
- Итоговая заработная плата обсуждается с успешным кандидатом.
Обязанности
- Ведение телефонных переговоров с клиентами станции технического обслуживания и отдела продаж
- Переключение звонков на специалистов
- Работа с программой 1С, CRM
- Встреча клиентов в шоуруме
- Обзвон клиентов по акциям, по отчетам, по ТЗК.
Требования
- Знание компьютерных программ, умение работать с оргтехникой
- Активная жизненная позиция, клиентоориентированность.
Условия
- График работы сменный: 2/2, с 09.00 до 21.00
- Оформление по ТК РФ (оплата больничного, отпуска, заработная плата вовремя).
Обязанности
- Ведение переговоров с клиентами отдела продаж автомобилей (новых и с пробегом), предложение оптимальных для клиента финансовых услуг и услуг страхования
- Продажа дополнительных продуктов
- Оформление кредитных договоров, договоров ОСАГО, КАСКО
- Работа по пролонгации договоров страхования (ведение телефонных переговоров, консультация клиентов, оформление договоров)
- Ежедневная и ежемесячная отчетность по продажам.
Требования
- Опыт работы менеджером по страхованию и кредитованию от 6 месяцев
- Умение оформлять договоры ОСАГО, КАСКО, доппродукты
- Уверенный пользователь Windows, MS Office, 1C
- Желание работать, доброжелательность к клиентам и сотрудникам
- Умение работать как лично, так и в команде
- Ответственность, исполнительность, нацеленность на результат.
Условия
- График работы: 2/2 с 09.00 до 21.00, сменный или пятидневка, 40-часовая рабочая неделя
- Оформление по ТК РФ (оплата больничного, отпуска, заработная плата вовремя)
- Обучение за счет компании
- Молодая дружная команда.
Обязанности
- Консультирование клиентов по телефону и в салоне по вопросам технических характеристик и комплектации автомобиля (Hyundai, Geely, Chery, OMODA), дополнительных продуктов
- Презентация автомобилей
- Организация и проведение тест-драйва
- Согласование условий приобретения автомобиля на всех этапах (трейд ин, финансовый сервис, дополнительное оборудование).
Требования
- Опыт работы в сфере продаж автомобилей
- Владение техникой продаж
- Умение проводить сравнительный анализ по техническим характеристикам
- Активная жизненная позиция.
Условия
- График работы: 2/2, с 09.00 до 21.00, сменный
- Оформление по ТК РФ (оплата больничного, отпуска, заработная плата вовремя)
- Обучение за счет компании
- Молодая дружная команда.
Требования
- Стаж вождения: от 2 лет
- Требуемый опыт работы: от 2 лет
- Умение маневрировать в ограниченных пространствах.
Обязанности
- Перегон новых автомобилей и автомобилей с пробегом по территории дилерского центра
- Прием автовозов
- Оформление транспортных повреждений
- Восстановительная полировка и химчистка салона автомобиля.
Условия
- График работы: полная занятость, сменный график
- Оформление согласно ТК РФ (оплата больничного, отпуска, заработная плата вовремя)
- Обучение за счет компании
- Молодой и дружный коллектив
- Возможность профессионального и карьерного роста
- Скидки на обслуживание и приобретение автомобиля в рамках Холдинга.
Ключевые навыки