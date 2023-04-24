Вакансии дилерского центра «Автодин-Зеленоград» — в связи с открытием нового бренда требуются специалисты ряда профессий 24.04.2023 Реклама

«Автодин» — официальный дилер автомобильных брендов Chery, Geely, Hyundai и OMODA. В связи с открытием нового бренда компании требуются автомеханик, техник-перегонщик, логист, а также — персонал для работы с клиентами: администраторы, менеджеры и консультанты разных сфер.

О работодателе

Компания «Автодин» создает доверительную атмосферу внутри коллектива, которая позволяет сотрудникам комфортно работать. «Автодин» считает развитие сотрудников одним из своих приоритетов. Работая в компании «Автодин», вы сможете повышать квалификацию, осваивать стандарты мировых брендов, изучать новые направления и открывать новые горизонты.

Присоединяйтесь к команде профессионалов автомобильного бизнеса.

Место работы: дилерский центр «Автодин-Зеленоград»: Chery, Geely, Hyundai, OMODA — расположен на Ленинградском шоссе, 17 км от МКАД (напротив въезда в Зеленоград).
Почта для соискателей: reception@hyundai-zel.ru (отправляйте резюме c указанием желаемой вакансии).

Помощник мастера-консультанта/Координатор-записи на сервис/Диспонент сервиса — от 50 тысяч на руки

Обязанности

  • Прием и распределение входящих звонков клиентов
  • Консультация клиентов лично и по телефону о предоставляемых услугах
  • Консультации по стоимости обслуживания автомобиля, срокам
  • Ведение предварительной записи на сервис
  • Обзвон клиентов с целью подтверждения записи
  • Ведение ежедневной отчетности.

Требования

  • Опыт работы от 1 года в дилерском центре в сервис-бюро ЖЕЛАТЕЛЬНО
  • Высшее техническое + доп. курсы
  • Активный пользователь: 1С, CRM, LTS, Office
  • Ответственность, организованность, клиентоориентированность.

Условия

  • Оформление по ТК РФ (оплата больничного, отпуска, зарплата 3 раза в месяц на зарплатную карту)
  • График работы: 5/2 с 09.00 до 18.00
  • Внешнее обучение у представительства за счет компании
  • Бонусы на услуги компании для сотрудников.

Автомеханик — от 80 тысяч до вычета налогов

Обязанности

  • Обслуживание и ремонт автомобилей в соответствии с технологией марки, соблюдения стандартов качества производителя Hyundai, Geely, Chery, OMODA
  • Замена масла, шиномонтаж, УУК, ремонт системы кондиционирования и т. д.

Требования

  • Опыт работы автослесарем от 3-х лет у официального дилера
  • Честность, исполнительность, дисциплина
  • Желание работать и развиваться в стабильной компании.

Условия

  • Сменный график работы — 3/3 с 09.00 до 21.00
  • Оформление по ТК РФ (оплата больничного, отпуска, заработная плата вовремя)
  • Бонусы на услуги компании (мойка, ремонт, автозапчасти)
  • Молодая дружная команда.

Мастер-консультант слесарного цеха — от 90 тысяч на руки

Обязанности

  • Прием, согласование, выдача автомобилей слесарного цеха
  • Консультирование клиентов
  • Продажа услуг СТО
  • Контроль за процессом ремонта
  • Взаимодействия со смежными подразделениями (ОЗЧ, МКЦ, ДОП и др.).

Требования

  • Опыт работы от 1 года в дилерском центре
  • Высшее техническое + доп. курсы
  • Активный пользователь: 1С, LTS, Office
  • Ответственность, организованность, клиентоориентированность.

Условия

  • Оформление по ТК РФ (оплата больничного, отпуска, зарплата 3 раза в месяц на зарплатную карту)
  • График работы: сменный 2/2/3 с 09.00 до 21.00
  • Внешнее обучение у представительства за счет компании
  • Бонусы на услуги компании для сотрудников.

Диспонент/Логист в отдел продаж новых автомобилей — от 80 тысяч на руки

Обязанности

  • Ведение базы данных склада автомобилей
  • Контроль скидок и бонусов официального дилера
  • Проверка, отправка документов отдела логистики
  • Ведение отчетности
  • Заказ автомобилей в производство
  • Ведение и контроль логистической цепочки по автомобилям
  • Рапорт по автомобилям в системе импортера
  • Поддержание в актуальном состоянии информации об автомобилях в базах данных
  • Поиск и обмен автомобилей между автосалонами
  • Выкуп ПТС
  • Контроль склада.

Требования

  • Наличие высшего образования — желательно
  • Опыт работы логиста/диспонента в автомобильном бизнесе от 1 года
  • Свободное владение Excel
  • Аналитический склад ума
  • Желание работать и развиваться в автомобильном бизнесе.

Условия

  • График работы: сменный
  • Молодая дружная команда
  • Итоговая заработная плата обсуждается с успешным кандидатом.

Администратор на ресепшен — от 40 тысяч на руки

Обязанности

  • Ведение телефонных переговоров с клиентами станции технического обслуживания и отдела продаж
  • Переключение звонков на специалистов
  • Работа с программой 1С, CRM
  • Встреча клиентов в шоуруме
  • Обзвон клиентов по акциям, по отчетам, по ТЗК.

Требования

  • Знание компьютерных программ, умение работать с оргтехникой
  • Активная жизненная позиция, клиентоориентированность.

Условия

  • График работы сменный: 2/2, с 09.00 до 21.00
  • Оформление по ТК РФ (оплата больничного, отпуска, заработная плата вовремя).

Менеджер страхования и кредитования — от 100 тысяч на руки

Обязанности

  • Ведение переговоров с клиентами отдела продаж автомобилей (новых и с пробегом), предложение оптимальных для клиента финансовых услуг и услуг страхования
  • Продажа дополнительных продуктов
  • Оформление кредитных договоров, договоров ОСАГО, КАСКО
  • Работа по пролонгации договоров страхования (ведение телефонных переговоров, консультация клиентов, оформление договоров)
  • Ежедневная и ежемесячная отчетность по продажам.

Требования

  • Опыт работы менеджером по страхованию и кредитованию от 6 месяцев
  • Умение оформлять договоры ОСАГО, КАСКО, доппродукты
  • Уверенный пользователь Windows, MS Office, 1C
  • Желание работать, доброжелательность к клиентам и сотрудникам
  • Умение работать как лично, так и в команде
  • Ответственность, исполнительность, нацеленность на результат.

Условия

  • График работы: 2/2 с 09.00 до 21.00, сменный или пятидневка, 40-часовая рабочая неделя
  • Оформление по ТК РФ (оплата больничного, отпуска, заработная плата вовремя)
  • Обучение за счет компании
  • Молодая дружная команда.

Менеджер по продажам новых автомобилей — от 140 тысяч на руки

Обязанности

  • Консультирование клиентов по телефону и в салоне по вопросам технических характеристик и комплектации автомобиля (Hyundai, Geely, Chery, OMODA), дополнительных продуктов
  • Презентация автомобилей
  • Организация и проведение тест-драйва
  • Согласование условий приобретения автомобиля на всех этапах (трейд ин, финансовый сервис, дополнительное оборудование).

Требования

  • Опыт работы в сфере продаж автомобилей
  • Владение техникой продаж
  • Умение проводить сравнительный анализ по техническим характеристикам
  • Активная жизненная позиция.

Условия

  • График работы: 2/2, с 09.00 до 21.00, сменный
  • Оформление по ТК РФ (оплата больничного, отпуска, заработная плата вовремя)
  • Обучение за счет компании
  • Молодая дружная команда.

Техник по подготовке автомобилей/Перегонщик — от 35 до 80 тысяч на руки

Требования

  • Стаж вождения: от 2 лет
  • Требуемый опыт работы: от 2 лет
  • Умение маневрировать в ограниченных пространствах.

Обязанности

  • Перегон новых автомобилей и автомобилей с пробегом по территории дилерского центра
  • Прием автовозов
  • Оформление транспортных повреждений
  • Восстановительная полировка и химчистка салона автомобиля.

Условия

  • График работы: полная занятость, сменный график
  • Оформление согласно ТК РФ (оплата больничного, отпуска, заработная плата вовремя)
  • Обучение за счет компании
  • Молодой и дружный коллектив
  • Возможность профессионального и карьерного роста
  • Скидки на обслуживание и приобретение автомобиля в рамках Холдинга.

Ключевые навыки

  • Водительское удостоверение категории B
  • Химчистка салона автомобиля
  • Полировка автомобиля
  • Подготовка к продаже нового автомобиля.

Метки:
работа, автосалон, "автодин зеленоград"
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