В Зеленограде возобновил свою работу офис БТИ по новому адресу: г. Зеленоград, улица 1 мая, дом 3, помещение 28.
Компания выполняет все виды кадастровых и геодезических работ, в том числе вы можете заказать технический паспорта, поэтажные планы и экспликации без выезда на объект.
Хотим отметить, что вы можете обратиться для оформления и получения документов по объектам, находящимся не только в г. Зеленограде, но и в любом районе Москвы и Московской области.
Бесплатная консультации.
У нас вы сможете заказать:
- Межевые планы
- Технические планы
- Топографические съемки
- Документы БТИ
- Схемы расположения земельных участков
Будем рады помочь в решении даже самых сложных вопросов.
Прием временно ведется по предварительно записи по телефону 8(499)391-32-46
Сайт www.btikadastr.ru
Электронная почта info@btikadastr.ru
Instаgram: https://www.instagram.com/btikadastr.ru/
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