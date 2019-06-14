В Зеленограде открылся филиал БТИ 14.06.2019 БТИ Реклама

В Зеленограде возобновил свою работу офис БТИ по новому адресу: г. Зеленоград, улица 1 мая, дом 3, помещение 28.
Компания выполняет все виды кадастровых и геодезических работ, в том числе вы можете заказать технический паспорта, поэтажные планы и экспликации без выезда на объект.

Хотим отметить, что вы можете обратиться для оформления и получения документов по объектам, находящимся не только в г. Зеленограде, но и в любом районе Москвы и Московской области.
Бесплатная консультации.

У нас вы сможете заказать:

  • Межевые планы
  • Технические планы
  • Топографические съемки
  • Документы БТИ
  • Схемы расположения земельных участков

Будем рады помочь в решении даже самых сложных вопросов.

Прием временно ведется по предварительно записи по телефону 8(499)391-32-46
Сайт www.btikadastr.ru
Электронная почта info@btikadastr.ru
Instаgram: https://www.instagram.com/btikadastr.ru/

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