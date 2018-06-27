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В сети развивающих центров и детских садов «СЁМА плюс» открыт набор персонала 27.06.2018 «СЁМА плюс» Реклама

Приглашаем к сотрудничеству активных, творческих людей с ответственным отношением к делу. Нам важна их позитивная и положительная жизненная позиция. Ждем людей, готовых работать с детьми и для детей. Давайте сделаем жизнь юных умников и умниц ярче вместе с «СЁМОЙ».

В штате наших центров и детских садов — уже работают лучшие в городе специалисты и воспитатели, дипломированные профессионалы, высококвалифицированные волшебники и мастера своего дела с высшим образованием, многолетним опытом работы.

Мы открываем новый филиал в Зеленограде, в корпусе 1441, и приглашаем соискателей по следующим вакансиям:

  • Администратор
  • Логопед- дефектолог
  • Повар
  • Воспитатель
  • Специалист по иностранному языку (английский, немецкий)

Требования для соискателей: подтверждение образования (дипломы), гражданство РФ, медицинская книжка, стандартный пакет документов для приема на работу.

Хотите стать членом лучшей команды профессионалов в Зеленограде — приходи в сеть ДЦ «СЁМА плюс»! Мы точно знаем, что нужно детям!

Тел 8(499)731-25-74

https://сёмаплюс.дети/

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"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

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СТО Зеленоград

Всегда поможем
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Набор в группы
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