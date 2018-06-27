Приглашаем к сотрудничеству активных, творческих людей с ответственным отношением к делу. Нам важна их позитивная и положительная жизненная позиция. Ждем людей, готовых работать с детьми и для детей. Давайте сделаем жизнь юных умников и умниц ярче вместе с «СЁМОЙ».
В штате наших центров и детских садов — уже работают лучшие в городе специалисты и воспитатели, дипломированные профессионалы, высококвалифицированные волшебники и мастера своего дела с высшим образованием, многолетним опытом работы.
Мы открываем новый филиал в Зеленограде, в корпусе 1441, и приглашаем соискателей по следующим вакансиям:
- Администратор
- Логопед- дефектолог
- Повар
- Воспитатель
- Специалист по иностранному языку (английский, немецкий)
Требования для соискателей: подтверждение образования (дипломы), гражданство РФ, медицинская книжка, стандартный пакет документов для приема на работу.
Хотите стать членом лучшей команды профессионалов в Зеленограде — приходи в сеть ДЦ «СЁМА плюс»! Мы точно знаем, что нужно детям!
Тел 8(499)731-25-74
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
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Всегда поможем
вашему авто !