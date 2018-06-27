В штате наших центров и детских садов — уже работают лучшие в городе специалисты и воспитатели, дипломированные профессионалы, высококвалифицированные волшебники и мастера своего дела с высшим образованием, многолетним опытом работы.

Мы открываем новый филиал в Зеленограде, в корпусе 1441, и приглашаем соискателей по следующим вакансиям:

Администратор

Логопед- дефектолог

Повар

Воспитатель

Специалист по иностранному языку (английский, немецкий)

Требования для соискателей: подтверждение образования (дипломы), гражданство РФ, медицинская книжка, стандартный пакет документов для приема на работу.