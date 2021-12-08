Медицинский центр «Литех Зеленоград» работает в корпусе 1805. Здесь выполняются анализы на все возможные показатели, в том числе на антитела к COVID-19. В «Литехе» удобный график работы — открываются в 7 утра и низкие цены — так как медцентр является официальным представительством лаборатории «Литех».
В связи с расширением спектра услуг в медицинском центре «Литех Зеленоград"открыты вакансии:
- акушер-гинеколог;
- врач УЗДГ;
- мануальный терапевт, остеопат;
- массажист.
- процедурная медсестра.
Гибкий график, достойная оплата труда, отличное оснащение кабинета.
Резюме можно выслать: info@med-zel.ru
Тел: 8-929-647-18-05 (What'sApp / Telegramm)
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Центр находится по адресу: Зеленоград, улица Каменка, корпус 1805. Время работы: ежедневно с 7:00 до 19:00.
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