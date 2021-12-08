Медицинский центр «Литех Зеленоград» работает в корпусе 1805. Здесь выполняются анализы на все возможные показатели, в том числе на антитела к COVID-19. В «Литехе» удобный график работы — открываются в 7 утра и низкие цены — так как медцентр является официальным представительством лаборатории «Литех».