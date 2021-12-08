В медицинском центре «Литех Зеленоград» открыты новые вакансии 08.12.2021 вакансии

Медицинский центр «Литех Зеленоград» работает в корпусе 1805. Здесь выполняются анализы на все возможные показатели, в том числе на антитела к COVID-19. В «Литехе» удобный график работы — открываются в 7 утра и низкие цены — так как медцентр является официальным представительством лаборатории «Литех».

В связи с расширением спектра услуг в медицинском центре «Литех Зеленоград"открыты вакансии:

  • акушер-гинеколог;
  • врач УЗДГ;
  • мануальный терапевт, остеопат;
  • массажист.
  • процедурная медсестра.

Гибкий график, достойная оплата труда, отличное оснащение кабинета.

Резюме можно выслать: info@med-zel.ru

Тел: 8-929-647-18-05 (What'sApp / Telegramm)

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Центр находится по адресу: Зеленоград, улица Каменка, корпус 1805. Время работы: ежедневно с 7:00 до 19:00.

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Метки:
работа, медицинский центр, Литех
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