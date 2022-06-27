В медицинский центр в Зеленограде требуется врач психиатр-нарколог 27.06.2022 ZELENOGRAD.RU

В медцентр АКСОН 24, расположенный в 10-м микрорайоне, требуется врач психиатр-нарколог, есть возможность совмещения. Зарплата — по результатам собеседования.

Требования к кандидатам:

  • Диплом об окончании медицинского ВУЗа по специальности «Лечебное дело»
  • Клиническая ординатура (интернатура) по специальности «Психиатрия-наркология»
  • Сертификат по специальности «Психиатрия-наркология»
  • Медицинская книжка установленного образца
  • Опыт работы от 5 лет
  • Гражданство РФ

Личные качества:

  • профессионализм
  • ответственность
  • честность
  • дружелюбность
  • коммуникабельность

Условия работы:

  • суточные дежурства в медицинском центре, выезд на дом
  • график работы — по договоренности (возможно совмещение)
  • трудоустройство — официальное, по трудовой книжке (ТД) и (ТК)
  • зарплата — по результатам собеседования!!!

Уважаемые соискатели, все возникшие у вас вопросы вы можете задать лично главному врачу медицинского центра АКСОН 24, для чего вам необходимо написать (или позвонить) главному врачу Владимиру Андреевичу и оставить свои контактные данные — Ф.И.О., телефон, e-mail.

Сайт клиники

Метки:
работа, медицинский центр, Аксон 24
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