В медцентр АКСОН 24, расположенный в 10-м микрорайоне, требуется врач психиатр-нарколог, есть возможность совмещения. Зарплата — по результатам собеседования.
Требования к кандидатам:
- Диплом об окончании медицинского ВУЗа по специальности «Лечебное дело»
- Клиническая ординатура (интернатура) по специальности «Психиатрия-наркология»
- Сертификат по специальности «Психиатрия-наркология»
- Медицинская книжка установленного образца
- Опыт работы от 5 лет
- Гражданство РФ
Личные качества:
- профессионализм
- ответственность
- честность
- дружелюбность
- коммуникабельность
Условия работы:
- суточные дежурства в медицинском центре, выезд на дом
- график работы — по договоренности (возможно совмещение)
- трудоустройство — официальное, по трудовой книжке (ТД) и (ТК)
- зарплата — по результатам собеседования!!!
Уважаемые соискатели, все возникшие у вас вопросы вы можете задать лично главному врачу медицинского центра АКСОН 24, для чего вам необходимо написать (или позвонить) главному врачу Владимиру Андреевичу и оставить свои контактные данные — Ф.И.О., телефон, e-mail.
- e-mail: info@axon24.ru
- телефон: 8-903-151-18-56.
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