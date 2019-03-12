Для чего нужна реабилитация:

Нарушение работы опорно-двигательного аппарата может отмечаться при различных состояниях. На первых местах традиционно стоят различные заболевания и травмы, при которых повреждаются кости, мышцы и сухожилия. Своевременная и качественная медицинская помощь, безусловно, очень важна для таких пациентов, но не менее важна и последующая реабилитация. Она поможет закрепить результаты лечения, восстановить утраченные функции и улучшить качество жизни пациента. При этом не стоит забывать про «умное» здоровье. Недопустимо применять одну и ту же программу реабилитации для всех пациентов подряд. К каждому случаю необходимо подходить индивидуально и профессионально, с использованием комплекса эффективных методик.