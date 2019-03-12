Умное здоровье в Центре остеопатии Доктора А.А. Царева 12.03.2019 Центр остеопатии доктора А. А. Царева Реклама

Центр доктора А.А.Царева — единственный Центр в городе Зеленоград и Московской области, где вы получите медицинскую услугу «Прием врача остеопата», разрешённую Департаментом Здравоохранения города Москвы.
Лицензия № ЛО-77-01-017036 от 16 ноября 2018 г.

Методы реабилитации в центре доктора А.А. Царева

Специалисты Центра уделяют особое внимание остеопатии. Этот метод подразумевает ручное воздействие на тело пациента без применения лекарственных препаратов и хирургического лечения. Остеопатия рассматривает весь организм как единое целое, где нарушение работы внутренних органов может приводить к изменениям костно-мышечной или нервной системы и наоборот. При этом методика позволяет устранять причину заболевания независимо от ее локализации. Лечение проводится в комфортных для пациента условиях. Врач не допускает резкого, болезненного или неприятного воздействия, за счет чего остеопатию можно назначать и детям.

Для чего нужна реабилитация:

Нарушение работы опорно-двигательного аппарата может отмечаться при различных состояниях. На первых местах традиционно стоят различные заболевания и травмы, при которых повреждаются кости, мышцы и сухожилия. Своевременная и качественная медицинская помощь, безусловно, очень важна для таких пациентов, но не менее важна и последующая реабилитация. Она поможет закрепить результаты лечения, восстановить утраченные функции и улучшить качество жизни пациента. При этом не стоит забывать про «умное» здоровье. Недопустимо применять одну и ту же программу реабилитации для всех пациентов подряд. К каждому случаю необходимо подходить индивидуально и профессионально, с использованием комплекса эффективных методик.

В каких случаях необходима реабилитация:

Специалисты подчеркивают важность реабилитационных мероприятий при наличии следующих видов патологии:

  • Болезни позвоночника — остеохондроз, сколиоз, гиперкифоз, грыжи межпозвоночного диска и др.
  • Болезни суставов — артрит, артроз, подагра, болезнь Бехтерева и др.
  • Боли неврологического характера.
  • Травмы различного происхождения и степени давности.
  • Задержка психомоторного развития.
  • Другие заболевания опорно-двигательного аппарата — дисплазия тазобедренного сустава, миофасциальный синдром, стеноз позвоночного канала.

Данные болезни могут отличаться особенностями течения у конкретного пациента, поэтому важно применять индивидуальный подход при составлении плана реабилитации.

Реабилитация всегда является комплексной. Помимо остеопатии, в программу могут быть включены следующие методы воздействия:

  • Физиотерапия.
  • Кинезитерапия на тренажере Экзарта.
  • Массаж.
  • Рефлексотерапия и др.

Большой опыт работы, профессионализм специалистов, применение передовых методик и наличие всего необходимого оборудования позволяют добиваться хороших результатов и помогать пациентам в самых сложных ситуациях.

Центр остеопатии Царёва А.А.

Вконтакте: https://vk.com/tsarevcenter

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Москва, г. Зеленоград, корп. 1561. Телефон: +7(495)108-11-06, +7(977)410-87-98

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