Тюрина Марина уже более 5 лет является специалистом по грудному вскармливанию и перинатальной психологии. Ведёт очные и он-лайн консультации по гв, прикорму, психосоматике, подбирает эфирные масла, оказывает психологическую поддержку беременным и кормящим, а также работает с психосоматическими причинами бесплодия.
Если у вас возникли проблемы с прикладыванием к груди, недостаточно молока, лактостаз, больно кормить, у ребенка низкие прибавки в весе, или вы просто беспокоитесь правильно ли у вас организовано грудное вскармливание — то Марина с радостью сможет вам помочь. Чтобы качественно оказывать помощь клиентам, она регулярно проходит обучение для специалистов и на данный момент состоит в европейской ассоциации консультантов по грудному вскармливанию — Elacta.
Марина является психологом-практиком в психосоматическом подходе. Работает с психосоматическими заболеваниями через такие направления и инструменты, как:
- когнитивно-поведенческая терапия
- эмоционально-образная терапия
- работа с подсознанием через гипнотерапию
- арт-терапия
- метод PSY 2.0
- подбирает ресурсные эфирные масла под состояние человека и с их помощью помогает улучшить самочувствие
- метафорические карты.
Марина ежегодно повышает свою квалификацию и продолжает развиваться в различных направлениях психологии, что помогает ей находить для каждого индивидуальный подход и только работающие инструменты решения запросов, с которыми приходят клиенты.
Телефон: 8-925-111-24-09
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