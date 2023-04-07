Если у вас возникли проблемы с прикладыванием к груди, недостаточно молока, лактостаз, больно кормить, у ребенка низкие прибавки в весе, или вы просто беспокоитесь правильно ли у вас организовано грудное вскармливание — то Марина с радостью сможет вам помочь. Чтобы качественно оказывать помощь клиентам, она регулярно проходит обучение для специалистов и на данный момент состоит в европейской ассоциации консультантов по грудному вскармливанию — Elacta.

Марина является психологом-практиком в психосоматическом подходе. Работает с психосоматическими заболеваниями через такие направления и инструменты, как:

когнитивно-поведенческая терапия

эмоционально-образная терапия

работа с подсознанием через гипнотерапию

арт-терапия

метод PSY 2.0

подбирает ресурсные эфирные масла под состояние человека и с их помощью помогает улучшить самочувствие

метафорические карты.

Марина ежегодно повышает свою квалификацию и продолжает развиваться в различных направлениях психологии, что помогает ей находить для каждого индивидуальный подход и только работающие инструменты решения запросов, с которыми приходят клиенты.