Тюрина Марина — специалист по грудному вскармливанию, перинатальной психологии, психосоматике и аромапсихологии 07.04.2023 Реклама

Тюрина Марина уже более 5 лет является специалистом по грудному вскармливанию и перинатальной психологии. Ведёт очные и он-лайн консультации по гв, прикорму, психосоматике, подбирает эфирные масла, оказывает психологическую поддержку беременным и кормящим, а также работает с психосоматическими причинами бесплодия.

Если у вас возникли проблемы с прикладыванием к груди, недостаточно молока, лактостаз, больно кормить, у ребенка низкие прибавки в весе, или вы просто беспокоитесь правильно ли у вас организовано грудное вскармливание — то Марина с радостью сможет вам помочь. Чтобы качественно оказывать помощь клиентам, она регулярно проходит обучение для специалистов и на данный момент состоит в европейской ассоциации консультантов по грудному вскармливанию — Elacta.

Марина является психологом-практиком в психосоматическом подходе. Работает с психосоматическими заболеваниями через такие направления и инструменты, как:

  • когнитивно-поведенческая терапия
  • эмоционально-образная терапия
  • работа с подсознанием через гипнотерапию
  • арт-терапия
  • метод PSY 2.0
  • подбирает ресурсные эфирные масла под состояние человека и с их помощью помогает улучшить самочувствие
  • метафорические карты.

Марина ежегодно повышает свою квалификацию и продолжает развиваться в различных направлениях психологии, что помогает ей находить для каждого индивидуальный подход и только работающие инструменты решения запросов, с которыми приходят клиенты.

Контакты

Телефон: 8-925-111-24-09

Сайт, Телеграм, Инстаграм*
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
дети, психологическая помощь, грудное вскармиливание
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