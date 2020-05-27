Trade-in от Московского государственного симфонического оркестра. Скидка 20% на абонементы нового музыкального сезона 27.05.2020 МГСО

Концерты Абонементов Московского государственного симфонического оркестра запланированные в период с 21 марта — июнь 2020 года в связи с Указом Мэра г. Москвы 12-УМ от 5 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности переносятся на новый концертный сезон 2020/2021.

Поэтому только для обладателей Абонемента 2019/2020 гг., предлагается уникальная программа «Trade-in от МГСО».

В рамках этой программы вы получаете дополнительную скидку 20% для приобретения нового абонемента на будущей сезон взамен абонемента 2019/2020.

Для обмена абонемента 2019/2020 на скидку 20% для покупки абонемента на новый сезон 2020/2021 гг. необходимо;

  • Отправить, до 1 сентября 2020 г., фото абонемента 2019/2020, на электронный адрес tickets@mgso.moscow
  • Ответным письмом будет выслан индивидуальный разовый промокод на скидку в 20%.

После отправки промокода на скидку, присланный абонемент сезона 2019/2020 будет аннулирован.

Купить абонемент на новый сезон и воспользоваться промокодом можно на официальном сайте Московского государственного симфонического оркестра.
Внимание! Количество абонементов, а значит и действие программы Trade-in ограничено. Успейте обменять или приобрести новый абонемент, чтобы посетить все концерты по выгодной стоимости.

Абонемент сезона 2019/2020 действует на перенесённые концерты* с сохранением мест «по умолчанию». Для этого не нужно предпринимать никаких действий и достаточно просто предъявить абонемент при входе в концертный зал.

  • 20 сентября 2020 — Симфонический спектакль «Война и мир"*;
  • 18 октября 2020 — Симфоническая сказка «Русалочка"*;

Подробнее и все правила проведения акции на официальном сайте оркестра mgso.moscow

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Московский государственный симфонический оркестр

Московский государственный симфонический оркестр создан в 1989 году, как единственный в мире симфонический коллектив, посвящающий значительную часть своей концертной деятельности музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Концерты и абонементы оркестра проходят на ведущих площадках Москвы.

С 1995 года оркестр ежегодно проводит циклы концертов с юными солистами в различных залах Москвы, Московской области и других регионов России, участники — победители и лауреаты престижных всероссийских и международных музыкальных состязаний.

Летом 2017 года приказом Департамента культуры города Москвы художественным руководителем оркестра был назначен известный пианист Иван Рудин. С приходом нового руководителя оркестр значительно расширил репертуар, начал сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными музыкантами, молодыми дирижерами и солистами, стал постоянным участником популярных телепроектов.

Московский государственный симфонический оркестр высоко оценивают и зрители, и музыканты, и критики. Это культура исполнения, интересные интерпретации шедевров классической музыки, отличный выбор произведений.

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Метки:
культура, концерты, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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