Концерты Абонементов Московского государственного симфонического оркестра запланированные в период с 21 марта — июнь 2020 года в связи с Указом Мэра г. Москвы 12-УМ от 5 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности переносятся на новый концертный сезон 2020/2021.

Поэтому только для обладателей Абонемента 2019/2020 гг., предлагается уникальная программа «Trade-in от МГСО».

В рамках этой программы вы получаете дополнительную скидку 20% для приобретения нового абонемента на будущей сезон взамен абонемента 2019/2020.

Для обмена абонемента 2019/2020 на скидку 20% для покупки абонемента на новый сезон 2020/2021 гг. необходимо;

Отправить, до 1 сентября 2020 г., фото абонемента 2019/2020, на электронный адрес tickets@mgso.moscow

Ответным письмом будет выслан индивидуальный разовый промокод на скидку в 20%.

После отправки промокода на скидку, присланный абонемент сезона 2019/2020 будет аннулирован.

Купить абонемент на новый сезон и воспользоваться промокодом можно на официальном сайте Московского государственного симфонического оркестра.

Внимание! Количество абонементов, а значит и действие программы Trade-in ограничено. Успейте обменять или приобрести новый абонемент, чтобы посетить все концерты по выгодной стоимости.