Типография «Никсон-Принт» начала производство и продажу настольных перегородок из прозрачного монолитного поликарбоната и защитных лицевых щитков.

Перегородки обеспечивают бесконтактное общение и взаимную защищенность сотрудников офисов. Многие компании сейчас переоборудывают рабочие места, адаптируя open-space к текущим реалиям жизни, разделяя рабочие места сотрудников.



Использовать перегородки сейчас также необходимо и в кафе в зонах выдачи блюд, в ресторанах, столовых, салонах красоты, парикмахерских, химчистках, фитнес-клубах, на ресепшн — словом везде, где по текущей ситуации и рекомендациям Роспотребнадзора такой элемент защиты должен быть в наличии.



Также в «Никсон-Принт» есть производство и продажа лицевых щитков по очень низким ценам.

Защитных лицевых щитков два вида, в зависимости от заказываемого количества цены колеблются от 192 -288 рублей за 5 штук, до 32-48 рублей за партию в 20000 штук. Цены без НДС