Типография «Никсон-Принт» начала производство и продажу настольных перегородок из прозрачного монолитного поликарбоната и защитных лицевых щитков.
Перегородки обеспечивают бесконтактное общение и взаимную защищенность сотрудников офисов. Многие компании сейчас переоборудывают рабочие места, адаптируя open-space к текущим реалиям жизни, разделяя рабочие места сотрудников.
Использовать перегородки сейчас также необходимо и в кафе в зонах выдачи блюд, в ресторанах, столовых, салонах красоты, парикмахерских, химчистках, фитнес-клубах, на ресепшн — словом везде, где по текущей ситуации и рекомендациям Роспотребнадзора такой элемент защиты должен быть в наличии.
Также в «Никсон-Принт» есть производство и продажа лицевых щитков по очень низким ценам.
Защитных лицевых щитков два вида, в зависимости от заказываемого количества цены колеблются от 192 -288 рублей за 5 штук, до 32-48 рублей за партию в 20000 штук. Цены без НДС
Теперь не нужно ездить куда-то в Москву за таким товаром, тратить время, можно приобрести его в родном городе быстро и безопасно, и заказать если нужно доставку в необходимых размерах и количестве.
Вот примеры размеров и стоимости:
Перегородки настольные из прозрачного монолитного поликарбоната.
Типовые размеры:
— 675x600 поликарбонат 3 мм + 2 подставки — 950 руб/шт
— 750x670 поликарбонат 3 мм + 2 подставки — 1100 руб/шт
— 1000x900 поликарбонат 4 мм + 2 подставки + 2 струбцины — 3300 руб/шт
— 1100x900 поликарбонат 4 мм + 2 подставки + 2 струбцины — 3600 руб/шт
Цены с НДС. (Возможно изготовление других размеров.)
Типография «Никсон-Принт» это:
- Широкоформатная печать
- Интерьерная печать
- Цифровая печать
- Резка на плоттере
- Брендирование
Зеленоград, 2-й Западный проезд, д. 1, стр. 1. Территория бывшего ПОКа.
Так же возможна ежедневная доставка продукции в Москву заказчикам.
Телефоны: (495) 979-18-14, (495) 221-13-52
Электронная почта: 9291814@mail.ru | 9791814@mail.ru