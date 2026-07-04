Свадебная лотерея для гостей просмотров площадок House for Wedding 04.07.2026 Реклама ИП ФЕДОТОВА Е.В. ИНН:611202614382 erid:2VtzqvN43fL

Мечтаете о свадьбе?

Этим летом у нас особенный сюрприз для пар: каждый, кто придёт на просмотр, участвует в беспроигрышной свадебной лотерее!

Представьте: вы выбираете площадку — а мы дарим подарок к свадьбе. Это может быть:
• стильная фотозона,
• эффект тяжёлого дыма,
• или даже 100 000 на организацию!

Почему выбирают House for Wedding: https://t.me/+XvqXiTUK0JI4MzQy
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— 15 загородных площадок, созданных специально для свадеб,
— более 14?000 организованных свадеб — мы знаем, как сделать праздник идеальным,
— возможность организовать свадьбу «под ключ» даже за 2 недели!

Акция стартует 15 июня. Действует на свадьбы «под ключ» на осенние и некоторые летние даты.

Количество свободных дат ограничено — не упустите шанс!

Все подробности и подборка площадок — в нашем канале:

House for Weddinghttps://t.me/+XvqXiTUK0JI4MzQy
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