Мечтаете о свадьбе?



Этим летом у нас особенный сюрприз для пар: каждый, кто придёт на просмотр, участвует в беспроигрышной свадебной лотерее!



Представьте: вы выбираете площадку — а мы дарим подарок к свадьбе. Это может быть:

• стильная фотозона,

• эффект тяжёлого дыма,

• или даже 100 000 на организацию!