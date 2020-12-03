Суперкач — это только персональные тренировки под присмотром персонального фитнес тренера, нацеленные исключительно на результат. Составление рациона питания и рекомендации по выбору спортивного питания. Атмосфера силы тела и силы воли.
- Высококвалифицированный тренерский состав.
- Индивидуальная программа тренировок.
- Гарантия результата через 2 месяца, при соблюдении всех рекомендаций персонального фитнес тренера.
- Профессионально оборудованный зал.
- Профессиональное составление программы питания.
- Оплата только за занятия с тренером.
Фотографии реальных людей, и их результат от таких тренировок за период от полутора до трех месяцев вы можете посмотреть в Инстаграме и на стене в самом клубе. Результаты впечатляют.
Записывайтесь на консультацию и первую бесплатную тренировку в личные сообщения или по телефону 8-906-037-00-51 Антон (можно через WhatsApp).
Фитнес клуб находится по адресу: Зеленоград, Георгиевский проспект, корпус 1650 и работает с 7 утра до 12 ночи.
http://superkach.com/
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