Суперкач — это прежде всего:

Высококвалифицированный тренерский состав.

Индивидуальная программа тренировок.

Гарантия результата через 2 месяца, при соблюдении всех рекомендаций персонального фитнес тренера.

Профессионально оборудованный зал.

Профессиональное составление программы питания.

Оплата только за занятия с тренером.

Фотографии реальных людей, и их результат от таких тренировок за период от полутора до трех месяцев вы можете посмотреть в Инстаграме и на стене в самом клубе. Результаты впечатляют.