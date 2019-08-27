У Антона Гонтюрева в 16 микрорайоне свой спортзал, который называется «Суперкач». Свой успех он считает в килограммах «стопленного» с зеленоградцев жира и набранных мышц.
— Что за 1000 кг?
— В «Суперкач.ком» я и мои тренеры занимаемся со всеми желающими по моей философии. За три года мы «стопили» 1000 кг жира. Самый быстрый результат в похудении — это 28 килограмм за 3 месяца, а самый быстрый результаты по набору мышечной массы — это 16 килограмм набрал спортсмен за 3 месяца. В среднем люди скидывают 20-30 кг за 4-5 месяцев.
— В чем заключается эта философия?
— «Суперкач» — это самый короткий путь к здоровому и красивому телу. Здоровый организм — это отсутствие лишнего веса, выносливость, сила, способность быть физически активным. Например, поиграть c детьми на площадке два часа; подняться, когда лифт не работает, на 9-й этаж с едой и не почувствовать этого.
Кратчайший путь к результату достигается за счет персональных тренировок и за счёт того, что тренер следит за питанием.
— Почему только персональные тренировки?
— Как я раньше говорил, у нас кратчайший путь к результатам. Если вы, например, купите карточку обычного спортзала, и пойдете заниматься сами, вам нужно знать — как работают тренажеры, как работают ваши мышцы.
Мышц в организме 640, и они все по разному работают — сгибаются, разгибаются, по разному реагируют на нагрузку, различное количество энергии потребляют. Например, мышцы ног, при сгибании-разгибании, потребляют больше энергии, чем мышцы рук.
Об этом всё надо знать и быть уверенными в технике выполнения упражнений. Вам пришлось бы очень много времени потратить, чтобы понять, как это работает. А тренер уже все знает и экономит ваше время.
— А в чем заключаются персональные тренировки и онлайн ведение? Что это за процессы? Как выглядят?
Когда вы приходите в «Суперкач», вы проходите тестовую тренировку. Она бесплатная. Наши тренеры оценивают ваши текущие физические возможности. Вы рассказываете: как вы живете, что едите, что не едите, как вы спите, где работаете, когда просыпаетесь, когда засыпаете. После этого проходит тестовая тренировка, на которой мы понимаем ваши текущие возможности по выполнению упражнений. Например, есть хорошие базовые упражнения, но их не все могут сразу делать — это учитывается при планировании ваших дальнейших тренировок.
Все это становится вашим виртуальным досье, на базе которого подбираем тренера, который вам лучше подходит.
Например, вы хотите тренироваться в 6 утра — для вас подойдет тренер, который работает в утреннее время.
Или вы планируете после работы тренироваться, то у нас есть тренеры, которые работают до 00:00.
Но это не все. Одна из частей интервью, которое мы проводим — это то, чего вы хотите достичь. Мы ставим какую-то достаточно достижимую, осязаемую цель. Она измеряется во времени — 3 месяца, 4 месяца, у кого как. Бывает больше.
Ожидаемые результат «плюс» ваши медицинские показатели, ваша жизнь, ваши привычки — все это анализируется тренерами и трансформируется в план питания, который составляется индивидуально под вас, и план тренировок. Это становится вашей путеводной картой на ближайшие несколько месяцев.
А дальше персональность заключается не в том, что мы вам продали карточку с абонементом и сказали, что «ну все друзья, вот вам два листочка — один с едой, один с тренировками, идите и занимаетесь». Нет.
Каждый день вы присылаете фото еды тренеру, он смотрит и комментирует.
Если ему что-то не нравится — например, вы не присылаете еду, это какая проблема: вы либо не едите, либо забыли ее прислать, либо едите то, что стыдно показывать.
Это плохо для результатов, это тут же пресекается. Мы буквально в течение дня понимаем, что у вас какая-то проблема. Если за день нет никаких фотографий, мы вам позвоним и спросим: «Почему ничего не ешь? Ничего не присылаешь?». Вот в чем концепция этого онлайн ведения.
План питания и тренировок не оторваны от реальности. Вы начинаете работать по плану - где-то у вас получается, где-то не получается. Иногда вы поменьше поспали, и получается вы приходите на тренировку — и вот сегодня нельзя выполнить тот план по «железу», не хватает сил. Если бы не было персонального тренера, вы бы пытались бездумно выполнить это план. А когда вы приходите к нам в зал и говорите «я мало спал», мы вам корректируем тренировку, держа одновременно в голове все то, что мы о вас знаем и подбираем тренировку по вашему состоянию здесь и сейчас.
— А что самое главное в тренировках?
— Тренировки — это не главное для результата. Самое важное — это баланс питания, сна и тренировок. Например, вы отлично поели, но спали всего пять часов — результат от тренировки в этот день будет низкий. Или вы спали девять часов, но приехали на тренировку голодный — аналогично.
— В чем отличие «Суперкач» от других фитнесов?
— Результат. «Суперкач» это зал, где нет абонементов для самостоятельных занятий. И нет, соответственно, годовой платы — купили карточку, месяц походили, «забили» и ушли.
Здесь каждый человек получает своего персонального тренера. И этот тренер, это не просто инструктор, который вам покажет, как правильно, за какую часть браться гантелей. У него вся мотивация, и вообще смысл всей жизни и работы, завязан именно на достижение вами результата.
А как я говорил, что результат состоит из трех составляющих — еда, тренировки и сон. И тренер «Суперкач» отвечает, именно, за эти три составляющих.
— Какие основные причины, почему приходят к тренеру и почему не получается похудеть и накачаться?
— К тренеру приходят когда самостоятельно не получается достичь результатов. А результатов может не получаться достичь из-за множества причин.
Человеческий организм сложный. Он, во первых, сам по себе сложен, но еще и ваша индивидуальность — это еще сложнее. И для того, чтобы получать результат, особенно быстро, как у нас все получают результаты, нужно иметь огромный пласт знаний. О том, как работает ваш организм, как он еду превращает в энергию, как тренировки правильно влияют на потребление этой энергии, как сон влияет.
В интернете полно информации, на ютюбе, в инстаграме, где хотите. Вы можете в «спортс-вики» поискать или вбить программу тренировок, и вы можете начать заниматься по этой программе тренировок, или диету себе выбрать. Есть люди, которые худеют на диетах. Просто не ходят в зал и худеют. Но дело в том, что интернеты и все остальное, это такие средства без обратной связи, они про вас ничего не знают. Вы можете погуглить все, найти вам может показаться, что вам подходит — написано, что тренировки для мужчин в возрасте до 30-ти лет, с весом от 80-ти килограммов. Только вопрос, сколько у вас это времени займет достижение результата?
Самостоятельные спортсмены могут достигнуть результатов, но у них это займет существенно больше времени, чем у нас в «Суперкач».
— Насколько сложно соблюдать рекомендации обычному человеку: сон, еда, тренировки и так далее, чтоб этот эффект, естественно, усилить?
— Это не просто. Нет магии. Мы не пропагандируем «ничего не ешьте, ни от чего не отказывайтесь, лежите на диване и просто платите нам деньги, у вас будут результаты». Нет.
Мы проводники, которые знают кратчайший путь к результату. Но это совместный труд, и большая часть труда ложится на ваши плечи. Но это посильно. Мы вам даем абсолютно точный план с едой и тренировками. Вам не нужно анализировать эту информацию. Она проверена, она подтверждена множеством хороших результатов. Вам нужно ее просто исполнять механически.
Вы же в любом случае делаете это по жизни. Вы готовите еду. Просто нужно это делать немножко по другому, немножко в других количествах. Вы по любому сейчас едите какую-то еду какое-то количество раз. Так что касательно еды не сильно изменятся ваши временные затраты.
Основная ваша задача — выполнять механически эти указания и приходить на тренировки. Мы в «Суперкаx» делаем так, чтобы ни о чем другом вам не приходилось беспокоиться больше. Ешьте правильно, скидывайте фотографии, приходите на тренировки. Результат неизбежен.
— Какие основные трудности у спортсменов возникают и как вы их решаете?
— Самая большая и главная трудность, которую каждый из спортсменов испытывал — прийти к нам в первый раз.
Понятно, что у многих не хватает времени на тренировки. Но, как я раньше говорил, мы этот вопрос решаем тем, что от вас требуются минимальные затраты времени — потому что у вас есть готовый план.
Еще трудности бывают с тем, что спортсмены могли раньше где-то, например в юности, заниматься, у них могли быть проблемы с техникой. Но мы все это исправляем.
Бывают трудности, что спортсменам сложно выдерживать диету. Этот вопрос решается за счёт персональности — есть конкретный человек — тренер, с которым у вас устанавливаются хорошие отношения. Тренер на вашей стороне, он может предложить поменять что-то в меню, поддержит вас, расскажет как идут успехи у других спортсменов.
Ещё иногда хочется «соскочить», «забить», не пойти. В этом случае мы всегда советуем людям просто отключить голову и перестать про это думать, а просто прийти на тренировку.
— А если у меня плотный график и я целый день работаю — как мне как тренироваться?
— Это самый главный вопрос и на него нет правильного ответа. Потому, что в сутках 24 часа и с учетом того, что вам обязательно нужно спать 8, то у вас остается 16. А еще, если люди обычно работают 8 часов, то у них всего 8 часов остается на что-либо. И понятное дело, что мы не сможем вам 2 часа жизни добавить. И решение о том, что вам нужны тренировки и возможность выделения времени на тренировки — это решение полностью ваше.
Единственное, что мы помогаем сделать со временем — за счет того, что мы даем конкретное меню, что есть: с точностью до грамма, с точностью до продуктов, которые нужно использовать, за счет этого мы экономим время людей на обработку информации. На раздумья, на «а что мне поесть», «а что мне купить в магазине».
У нас есть люди, кто из Москвы приезжает, после работы тренируется вечером. Но они самостоятельно приняли это решение. Мы просто помогаем — тренировки и еда. Все. Никаких дополнительных активностей от вас не требуется.
— А если я улетаю в отпуск, на свадьбу или что-то еще?
— Это может замедлить достижение результата. Еду мы продолжаем смотреть, вы ведь все равно что-то едите, даже если у вас там нет интернета, продолжайте фотографировать, потом, когда он у вас появится, пришлете. За неделю мы все это посмотрим, проверим и скорректируем тренировки.
— Какое отношение в «Суперкач» к вредным привычкам? К алкоголю? Курению? И прочим? То есть, если я выпиваю и курю, стоит ли мне идти?
— Как я раньше говорил, что «Суперкач» — это кратчайший путь к результатам. А вот алкоголь и курение — это тормоза на этом пути.
Курение и алкоголь негативно влияет на сердце и выносливость при выполнении упражнений. А ещё вашему организму сложнее восстанавливаться.
Мы просим всех спортсменов, если это возможно, отказаться от вредных привычек или хотя бы снизить их потребление.
Например, вы покурили и убили в себе 30% результативности на занятиях. Вы сами у себя берете время, здоровье, деньги. Это просто в ваших интересах — отказаться, пусть и постепенно.
— Есть какие-то возрастные ограничения?
— Минимальный возраст, с которого рекомендуется заниматься в зале — это 14 лет.
Максимального ограничения нет. В нашей практике самый большой возраст был 56 лет. Но если вы старше, то это не приговор.
— Как часто нужно тренироваться и почему?
— Тренироваться нужно не меньше 3-х раз в неделю. Это оптимальное соотношение между скоростью вашего восстановления между тренировками и достижением результата. Если бы вы занимались, например, 4 или 5 раз, у вас мышцы бы не успевали восстановиться, если вы обычный человек, если вы не профессиональный спортсмен.
Все, кому интересно — записывайтесь на бесплатную тренировку по ссылке и становитесь красивыми и здоровыми вместе с «Суперкач».
Сайт — superkach.com
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