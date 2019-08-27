— А в чем заключаются персональные тренировки и онлайн ведение? Что это за процессы? Как выглядят?

Когда вы приходите в «Суперкач», вы проходите тестовую тренировку. Она бесплатная. Наши тренеры оценивают ваши текущие физические возможности. Вы рассказываете: как вы живете, что едите, что не едите, как вы спите, где работаете, когда просыпаетесь, когда засыпаете. После этого проходит тестовая тренировка, на которой мы понимаем ваши текущие возможности по выполнению упражнений. Например, есть хорошие базовые упражнения, но их не все могут сразу делать — это учитывается при планировании ваших дальнейших тренировок.

Все это становится вашим виртуальным досье, на базе которого подбираем тренера, который вам лучше подходит.

Например, вы хотите тренироваться в 6 утра — для вас подойдет тренер, который работает в утреннее время.

Или вы планируете после работы тренироваться, то у нас есть тренеры, которые работают до 00:00.

Но это не все. Одна из частей интервью, которое мы проводим — это то, чего вы хотите достичь. Мы ставим какую-то достаточно достижимую, осязаемую цель. Она измеряется во времени — 3 месяца, 4 месяца, у кого как. Бывает больше.

Ожидаемые результат «плюс» ваши медицинские показатели, ваша жизнь, ваши привычки — все это анализируется тренерами и трансформируется в план питания, который составляется индивидуально под вас, и план тренировок. Это становится вашей путеводной картой на ближайшие несколько месяцев.

А дальше персональность заключается не в том, что мы вам продали карточку с абонементом и сказали, что «ну все друзья, вот вам два листочка — один с едой, один с тренировками, идите и занимаетесь». Нет.

Каждый день вы присылаете фото еды тренеру, он смотрит и комментирует.

Если ему что-то не нравится — например, вы не присылаете еду, это какая проблема: вы либо не едите, либо забыли ее прислать, либо едите то, что стыдно показывать.

Это плохо для результатов, это тут же пресекается. Мы буквально в течение дня понимаем, что у вас какая-то проблема. Если за день нет никаких фотографий, мы вам позвоним и спросим: «Почему ничего не ешь? Ничего не присылаешь?». Вот в чем концепция этого онлайн ведения.

План питания и тренировок не оторваны от реальности. Вы начинаете работать по плану - где-то у вас получается, где-то не получается. Иногда вы поменьше поспали, и получается вы приходите на тренировку — и вот сегодня нельзя выполнить тот план по «железу», не хватает сил. Если бы не было персонального тренера, вы бы пытались бездумно выполнить это план. А когда вы приходите к нам в зал и говорите «я мало спал», мы вам корректируем тренировку, держа одновременно в голове все то, что мы о вас знаем и подбираем тренировку по вашему состоянию здесь и сейчас.