Как работает детская школа программирования с шести лет «Софтиум Зеленоград», и при чем здесь пингвины 17.09.2021 Реклама

«Софтиум» — это школа асинхронного программирования, её посещают дети от 6 до 14 лет. Клуб работает в корпусе 2024 — рядом с Панфиловским проспектом, автобусными остановками и в пяти минутах ходьбы от станции Крюково. «Софтики» знают языки программирования, офисные и графические программы, делают интерактивные презентации, компьютерные игры, мультики. Причем начать можно в любой день с любого уровня подготовки. Пробное занятие — бесплатно.

Чем занимаются в «Софтиуме»?

Программированием можно заниматься даже с шести лет — специалисты говорят, что это помогает в освоении чтения. Сначала ребенок осваивает базовые принципы программирования в увлекательных программах Scratch и App Inventor. И через несколько занятий сможет создавать интерактивные презентации и несложные игры. Затем уже переходит на более сложный уровень, к «взрослым» системам.

Занятия проходят максимально интересно и доступно. Никаких общих лекций — юный программист осваивает те направления и программы, которые ему наиболее интересны в данный момент. На одном занятии можно создавать игру, на другом — сайт, на третьем — мобильное приложение. А можно делать все это и одновременно. Пропустив занятие, ребенок не отстает от других.

Можно выбрать определенное направление. В их числе Python, Scratch, App Inventor, Tilda, Construct 2, HTML5, CSS и другие. А можно заниматься и несколькими. Подробно о направлениях — на сайте «Софтиума»

Родителям не стоит бояться, что испортятся осанка или зрение. В классах стоят регулируемые по росту ребенка парты и стулья, для обучения используются современные планшетные ноутбуки.

Родители могут получать детальную отчетность о результатах ребенка в личном кабинете на сайте школы. А также в онлайн-режиме наблюдать за занятиями.

А еще в «Софтиуме» устраивают весёлые игры и вечеринки.

При чём тут пингвины?

Это интересная традиция, игровая «валюта». Ребята получают пингвинов за выполненные задания и проекты, а потом могут обменять их на различные товары из пингстора — это магазин школы. Чем больше пингвинов, тем больше возможностей. Можно даже на ноутбук накопить. Но главное не это: чем больше пингвинов, тем глубже знания в программировании.

«Я хожу в „Софтиум“ почти год и заработала там 1584 пингвинов». От первого лица

Вот как рассказывает о школе «Софтиум» Мария Мищенко.

— Моё любимое направление в школе «Софтиум» — «Канва». Это программа для создания интересных проектов, плакатов и презентаций. Ещё тут много стикеров, шрифтов, элементов и цветов. Я хожу в «Софтиум» почти год и заработала там 1584 пингвинов

— Правила «Софтиума». На входе нам меряют температуру. Приносим с собой сменку, поэтому у нас чистенько. Есть и другие правила — общения. Зови меня по имени. Всегда обращайся по имени. Всегда спрашивай имя, пока не запомнишь.

— Наш класс. Тут десять парт и стол ведущего. Ещё в нашем классе необычные столы и стулья. Их можно настроить под свой рост. Но если неудобно сидеть на необычном стуле, то можно взять обычный стул. Он повыше.

 — Система и процесс. Планшеты у нас необычные — их можно прицепить к клавиатуре. На занятиях мы не поднимаем руку, как в школе, а пользуемся электронной системой. Когда мы выбрали задание, у нас появятся три кнопки. Кнопкой «готово» мы пользуемся, когда сделали задание и готовы его сдать. Кнопку «отменить» нажимаем, когда задание кажется нам слишком сложным, и выполнить его не можем. Кнопку «помощь» — когда нужна помощь по заданию.

— У нас есть плейкорт. Там мы играем в перерыве в разные настолки. Ещё можно играть с игрушками или с мягкими разноцветными кубиками. На этих кубиках можно сидеть. А еще в перерыве нам дают печеньки. Они бывают сливочные и шоколадные. Очень вкусные!

— У нас есть почётная стена. Как только кто-то зарабатывает 1000 пингвинов, его фотографию вешают на эту стену и вручают браслет с грамотой. По мере того, как ребенок зарабатывает 2000, 3000 и 5000 пингвинов, фото перевешивают на новый уровень. Цель — достичь 5000 пингвинов.

Зачем детям программирование?

Во-первых, это интересно. Это вовсе не скучное «сидение за компьютером», как представляется непосвященным, а творческий процесс. К тому же на занятиях ребята активно общаются и находят новых друзей — ведь их объединяют общие интересы.

Во-вторых, программирование развивает логическое мышление, фантазию, умение решать поставленные задачи, самостоятельно добывать и анализировать информацию. Что, безусловно, помогает и в школьной учебе, и в общем развитии ребенка.

В-третьих, основы программирования в современном мире могут считаться базовой грамотностью — как умение читать и писать. И, вполне вероятно, основой будущей карьеры, поскольку цифровизация применяется и развивается почти во всех областях жизни. Программист — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий — и сейчас, и в обозримом будущем.

Как записаться? Это дорого?

Записаться на первое занятие (бесплатное!) можно на сайте школы или по телефону: 8-903-501-01-72.

Цены вполне доступные — можно поискать и сравнить с другими подобными школами. Кроме того, всем дается 15-процентная скидка и сохраняется, если они не пропускают занятия. А льготным категориям — скидка 20%. 20-процентная скидка предоставляется в ряде случаев: если занимаются двое и больше детей из одной семьи, многодетным семьям, детям и родителям с инвалидностью любой группы.

Школа «Софтиум»: Зеленоград, корпус 2024

Вконтакте: vk.com/softium_zelenograd
Инстаграм: @softiumzel
Сайт школы «Софтиум»

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Метки:
дети, дополнительное образование, программирование, Софтиум
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