«Я хожу в „Софтиум“ почти год и заработала там 1584 пингвинов». От первого лица

Вот как рассказывает о школе «Софтиум» Мария Мищенко.



— Моё любимое направление в школе «Софтиум» — «Канва». Это программа для создания интересных проектов, плакатов и презентаций. Ещё тут много стикеров, шрифтов, элементов и цветов. Я хожу в «Софтиум» почти год и заработала там 1584 пингвинов

— Правила «Софтиума». На входе нам меряют температуру. Приносим с собой сменку, поэтому у нас чистенько. Есть и другие правила — общения. Зови меня по имени. Всегда обращайся по имени. Всегда спрашивай имя, пока не запомнишь.

— Наш класс. Тут десять парт и стол ведущего. Ещё в нашем классе необычные столы и стулья. Их можно настроить под свой рост. Но если неудобно сидеть на необычном стуле, то можно взять обычный стул. Он повыше.

— Система и процесс. Планшеты у нас необычные — их можно прицепить к клавиатуре. На занятиях мы не поднимаем руку, как в школе, а пользуемся электронной системой. Когда мы выбрали задание, у нас появятся три кнопки. Кнопкой «готово» мы пользуемся, когда сделали задание и готовы его сдать. Кнопку «отменить» нажимаем, когда задание кажется нам слишком сложным, и выполнить его не можем. Кнопку «помощь» — когда нужна помощь по заданию.



— У нас есть плейкорт. Там мы играем в перерыве в разные настолки. Ещё можно играть с игрушками или с мягкими разноцветными кубиками. На этих кубиках можно сидеть. А еще в перерыве нам дают печеньки. Они бывают сливочные и шоколадные. Очень вкусные!

— У нас есть почётная стена. Как только кто-то зарабатывает 1000 пингвинов, его фотографию вешают на эту стену и вручают браслет с грамотой. По мере того, как ребенок зарабатывает 2000, 3000 и 5000 пингвинов, фото перевешивают на новый уровень. Цель — достичь 5000 пингвинов.