По многочисленным просьбам акция «Скидка 50% на имплантаты премиум-класса Nobel» продлена до 28 февраля! В рамках акции также предоставляется скидка 10% на последующее протезирование зубов. Порадуйте себя и подарите комфорт своей улыбке. Большинство пациентов сети стоматологических клиник «Никор» выбирают премиум-качество, именно поэтому здесь используют не имеющие аналогов имплантаты швейцарской компании Nobel Biocare.
- имплантаты Nobel Biocare имеют коническую форму, что делает легким и менее травматичным проникновение имплантата в кость, а уникальная треугольная форма верхушки имплантата позволяет более плотно закрепить абатмент и проводить протезирование сразу же после самой имплантации;
- эти имплантаты могут быть установлены даже при минимальном объеме костной ткани, без дополнительного наращивания кости;
- каждый имплантат компании Nobel Biocare имеет свой индивидуальный номер, что исключает возможность подделки;
- компания Nobel Biocare проводит для имплантологов обязательные обучающие курсы по работе с их продукцией. В конце курса выдается диплом. Это позволяет в несколько раз увеличить уровень обслуживания и качество выполнения работы;
- пожизненная гарантия на имплантат производства компании Nobel Biocare, 5-летняя гарантия на качество материалов Nobel Procera;
- риск отторжения имплантатов сведен к минимуму.
Подарите комфорт своей улыбке вместе с «Никор». Мы ждем вас! Подробная информация на сайте nikor-n.ru, запись по телефону: +7(499)272-48-58.
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