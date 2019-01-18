Комментировать
Скидка 50% на имплантаты премиум-класса Nobel. Успейте до 28 февраля 18.01.2019 Никор Реклама

По многочисленным просьбам акция «Скидка 50% на имплантаты премиум-класса Nobel» продлена до 28 февраля! В рамках акции также предоставляется скидка 10% на последующее протезирование зубов. Порадуйте себя и подарите комфорт своей улыбке. Большинство пациентов сети стоматологических клиник «Никор» выбирают премиум-качество, именно поэтому здесь используют не имеющие аналогов имплантаты швейцарской компании Nobel Biocare.

  • имплантаты Nobel Biocare имеют коническую форму, что делает легким и менее травматичным проникновение имплантата в кость, а уникальная треугольная форма верхушки имплантата позволяет более плотно закрепить абатмент и проводить протезирование сразу же после самой имплантации;
  • эти имплантаты могут быть установлены даже при минимальном объеме костной ткани, без дополнительного наращивания кости;
  • каждый имплантат компании Nobel Biocare имеет свой индивидуальный номер, что исключает возможность подделки;
  • компания Nobel Biocare проводит для имплантологов обязательные обучающие курсы по работе с их продукцией. В конце курса выдается диплом. Это позволяет в несколько раз увеличить уровень обслуживания и качество выполнения работы;
  • пожизненная гарантия на имплантат производства компании Nobel Biocare, 5-летняя гарантия на качество материалов Nobel Procera;
  • риск отторжения имплантатов сведен к минимуму.

Подарите комфорт своей улыбке вместе с «Никор». Мы ждем вас! Подробная информация на сайте nikor-n.ru, запись по телефону: +7(499)272-48-58.

Следите за акциями «Никор» в соцсетях: Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В январе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
a href="/rbc.php3?rkb=40776&d=0&bid=5177&u=|https://www.emex.ru/f?detailNum=53756&locationId=11447" target="_blank">
Реклама
Реклама